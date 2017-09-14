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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10578105791058010581>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 15:50

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО является нереальным.

«Мы сошлись с канцлером Шольцем во мнении, что сегодня вопрос о вступлении Украины в НАТО не находится даже «на столе», и даже не может попасть туда, он является нереальным».
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 15:59

  Letusrock написав:Якщо вони обоє так і будуть безкомпромісно потужними до кінця, то вибори (якщо вони будуть) виграє будь-який реаліст, навіть пес патрон


Не будет выборов. Наш цар- Володимир Перший и ныне,и присно,и вовеки веков.
Velz
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 16:02

Президент Словаччини Пеллегріні після візиту в Німеччину підтвердив що "зійшлись в тому, що на сьогодні можливість підняття питання про вступ України - нереалістичне". І так само назвав інші пункти плану "суперечливими".

Чекаємо спростування цього іпсо від Подоляка
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 16:03

  Letusrock написав:
У містах України готують мітинги-провокації — ГУР

от чому зарплату піднімають силовикам а не вчителям. кругом одні вороги, провокатори, іпсошники і т.д.

Нещодавно тут писали, як принципові громадяни протестують проти дій ТЦК і спалюють їм авто ...

А виявилось, що принциповості не було, а було за гроші із-за поребріка
Но кого вже цікавять такі нюанси, коли накинув раніше )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 16:17

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
У містах України готують мітинги-провокації — ГУР

от чому зарплату піднімають силовикам а не вчителям. кругом одні вороги, провокатори, іпсошники і т.д.

Нещодавно тут писали, як принципові громадяни протестують проти дій ТЦК і спалюють їм авто ...

А виявилось, що принциповості не було, а було за гроші із-за поребріка
Но кого вже цікавять такі нюансі, коли накинув раніше )

Аналізуючи активність бурятів в пікселі, не можна виключити, що якийсь відсоток (і можливо - немалий) спалених автівок були знищені ідейними підпалювачами. Просто про такі ідейні підпали дуже "не вдобно" розповідати в новинах, тому у всіх випадках фігурують "запорєбрікові наймачи"
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 16:24

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
У містах України готують мітинги-провокації — ГУР

от чому зарплату піднімають силовикам а не вчителям. кругом одні вороги, провокатори, іпсошники і т.д.

Нещодавно тут писали, як принципові громадяни протестують проти дій ТЦК і спалюють їм авто ...
А виявилось, що принциповості не було, а було за гроші із-за поребріка
Но кого вже цікавять такі нюанси, коли накинув раніше )

А до чого тут спалені авто?
Я не вірю в мітинги, бо всі активісти або на фронті або закордоном або мертві або перекинулись у перший сорт.
А жінки проти прокурорів-інвалідів не потягнуть
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 16:29

  andrijk777 написав:Для Моді ціль Брікс - одна, для путіна - інша, для Сі - ще інша.

Це ще Крилов описав: "Лебідь раком щуку".
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 16:37

  Xenon написав:
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО является нереальным.

«Мы сошлись с канцлером Шольцем во мнении, что сегодня вопрос о вступлении Украины в НАТО не находится даже «на столе», и даже не может попасть туда, он является нереальным».

Вступати як? З кордонами 91, чи по ЛБЗ, чи по Дніпро, чи cмугу 450км від зх. кордону щоб брали сигнал радари ПВО партнерів з Румунії/Польщі (by Чаплига)?
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 16:40

  Velz написав:
  Letusrock написав:Якщо вони обоє так і будуть безкомпромісно потужними до кінця, то вибори (якщо вони будуть) виграє будь-який реаліст, навіть пес патрон


Не будет выборов. Наш цар- Володимир Перший и ныне,и присно,и вовеки веков.

партнери готові башляти своєму Сомосі?
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 16:44

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:от чому зарплату піднімають силовикам а не вчителям. кругом одні вороги, провокатори, іпсошники і т.д.

Нещодавно тут писали, як принципові громадяни протестують проти дій ТЦК і спалюють їм авто ...
А виявилось, що принциповості не було, а було за гроші із-за поребріка
Но кого вже цікавять такі нюанси, коли накинув раніше )

А до чого тут спалені авто?
Я не вірю в мітинги, бо всі активісти або на фронті або закордоном або мертві або перекинулись у перший сорт.
А жінки проти прокурорів-інвалідів не потягнуть

Це ж ти написав виділене зверху
А як я тобі нагадав, що спалювали авто за гроші, то дав заднюю
І вже не віришь в мітинги

У Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах готуються мітинги-провокації – ГУР
За даними розвідки, анонімні акаунти у меседжері Telegram шукають людей, котрі за гроші згодні вийти на псевдомітинги, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема її спецслужб.

"Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити "картинку" з метою суспільної поляризації та створення напруги всередині України", – додало відомство.

Авто спалювали за гроші і на "мітинги" теж за гроші із-за поребрику
pesikot
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