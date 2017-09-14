ЛАД написав:Про ваш "улюблений РПВ" він, дійсно, прямо нічого не сказав. Але все, що він сказас явно суперечить будь-якому РПВ. "нема компромісів по територіальної цілісності", "по потужності української армії", "країна отримає запрошення (до НАТО) в межах міжнародно визнаних кордонів". Якщо "ніяких компромісів", то про які перемовини і який РПВ можна казати? А "позиція партії" це позиція самого Порошенка. Ви вважаєте реалістичним: "сьогодні ми маємо мобілізувати всі зусилля і попрацювати до 4 грудня для отримання запрошення"? Ні, щодо "маємо мобілізувати ... і попрацювати" я згоден, але отримати 4 грудня запрошення до НАТО... Це із області фантастики.
А РПВ тут яким боком? Наскільки я розумію, то Порошенко має на увазі, що в нашому запрошені до НАТО повинна фігурувати держава Україна, а не так як в рекламі "крім ТОТ і зони активних бойових дій". Запрошення лише перший крок, а вже гарантії НАТО можуть стосуватися лише частини нашої території, це вже як домовимось. Наприклад, гарантії НАТО не стосувались Фонклендських островів, які захопила Аргентина. Можна зрозуміти позицію Порошенка. На відміну від Зеленського, він розумів реальність небезпеки, і доклав багато зусиль, щоб ми стали членом НАТО, хоча він там трохи перебільшує потужність цього блоку.
Ну це само собою. Мати завжди буде вигороджувати своє улюблене дитя, а я свого улюбленого президента.
Эта фраза квинтэссенция вашего поста. Вы даже не обратили внимание на "нема компромісів". Если их "нема", то о каком вашем "улюбленому РПВ" может идти речь? Можно не сомневаться, что в "запрошенні до НАТО" будет "фігурувати держава Україна", но в тех рамках, которые будут согласованы. Никто не будет "запрошувати" в границах91. И получить "запрошення 4 грудня" вы оцениваете как реально возможное? "багато зусиль докладає" и Зеленский. Может, даже больше, чем Порошенко. И сегодня такая необходимость очевидна всем и в Украине, и вне её. И что толку?
Та і взагалі. "Вечно вчерашние". Все той же "армовір". Він навів приклад Черкас. Так розумію, це про - "Бійки за спадок Софронія. Що сталося у Черкасах, де люди билися за головний храм міста" - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cq8xj1z5ldlo. Це саме те, що сьогодні потрібно? Нам сьогодні не вистачає тільки сутичок всередині країни на релігійному ґрунті.
А що не так?
А что так? Нам сьогодні не вистачає тільки сутичок всередині країни на релігійному ґрунті? Или столкновения в храме вызвали "агенты Путина"? И что будут думать и говорить прихожане УПЦ? Вы всерьёз полагаете, что этот захват организовали истинно верующие прихожане ПЦУ? Мне, как неверующему, глубоко безразлично, кому принадлежит этот или любой другой храм, но разжигание розни ещё и по этому поводу нам точно не нужно. Может, ещё Варфоломеевскую ночь устроим для развлечения?
Чому ми ходимо і просимо ATACMS, маючи ракети “Нептун”, які були поставлені на озброєння моєю командою під час моєї каденції, яка так само б’є на 300 кілометрів, а свою ефективність довели неодноразово. ........Чому ми питаємо дозволу, щоб нам хтось дозволив бити по Росії?
Не буду порівнювати ТТХ цих ракет і доцільність використовування "Нептунів" по дальнім наземним цілям, але тільки одне питання - ми в змозі випускати достатню кількість "Нептунів"? Дуже сумніваюсь. І на застосування тих же дронів великої дальності ми дозволу не запитуємо і нам ніхто цього не забороняє. І ми їх використовуємо. Там ще є багато чого, але досить і цього.
За Телеграм нічого сказати не можу, навіть не користуюсь, бо "вічно вчорашній". По ракетам все правильно, навіть Паляниця це розробка попередників, Турчинов рулить.
Ладно, телеграм опустим. А что правильно по ракетам? Не знаю, откуда вы взяли, что "Паляниця це розробка попередників" и причём тут Турчинов:
Розробка "Паляниці" велася півтора роки. В інтерв'ю Associated Press міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що вартість виробу менше 1 млн доларів, і ведеться робота над тим, щоб ще здешевити виробництво. Решту характеристик засекречено.
У кабінеті затриманої 73-річної львівської лікарки вилучили понад 2,2 млн грн готівки У Львові поліцейські спільно з СБУ затримали на хабарі 3 тис. доларів завідувачку відділенням 1-ї міської лікарні імені Князя Лева 73-річну Марію Мазур. Під час обшуків у її робочому кабінеті вилучили понад 2,2 млн грн готівки в різних валютах. https://zaxid.net/u_kabineti_zatrimanoy ... i_n1596386