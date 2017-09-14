Додано: Чет 24 жов, 2024 19:23

andrijk777 написав: Для Моді ціль Брікс - одна, для путіна - інша, для Сі - ще інша. Для Моді ціль Брікс - одна, для путіна - інша, для Сі - ще інша.

Росія створила таємний торговий канал з Індією: FT з'ясувало всі деталі

Росія таємно закуповувала в Індії товари подвійного призначення і вивчала можливість будівництва в країні підприємств, щоб отримати компоненти для своєї військової галузі.



Газета Financial Times пише, що міністерство промисловості і торгівлі РФ, яке контролює оборонне виробництво для підтримки повномасштабного вторгнення в Україну, у жовтні 2022 року розробило конфіденційні плани щодо витрачання близько 82 млрд рупій, або 1 млрд доларів на той момент, на забезпечення безпеки критичної електроніки секретними каналами.



План передбачав використання "значних запасів" рупій, накопичених російськими банками завдяки бурхливому зростанню продажів нафти в Індію. Індія розглядалася як альтернативний ринок для отримання найважливіших товарів, які "раніше поставлялися з недружніх країн".



Делі простягнув Росії економічний рятувальний круг після того, як вона потрапила під західні санкції.

Україна дивиться на ці страни скрізь призму війни:-Індія: допомогає хуйлу (купує нафту, та інші товари)Зазначається, що Росія та її індійські партнери націлилися на технології подвійного призначення, які підпадають під західний експортний контроль. Москва навіть планувала інвестувати в російсько-індійські підприємства з розробки та виробництва електроніки.Дані про торгівлю свідчать про те, щоУ той час як Моді нарікає на наслідки вторгнення в Україну для економік, що розвиваються, і закликає обидві сторони до миру,Індія є великим покупцем російської нафти, а у 2023-24 фінансовому році загальний обсяг торгівлі між двома країнами сягнув рекордно високого рівня вЧастину торгових операцій було проведено в рупіях, унаслідок чого в Росії утворився надлишок цієї валюти.. У російських деклараціях розрахунки за угодами вказані в рупіях.Серед поставок до Росії - 568 000 доларів електронного обладнання для використання в радіоелектронних системах для російської компанії "Тесткомплект", яка потрапила під санкції США і ЄС за те, що є центром системи військових закупівель Москви.Закупівлі проходять через Консорціум із зовнішньоекономічної діяльності таОрганізація пов'язана з російськими спецслужбами, а її президентом є Вадим Пойда, який і презентував п'ятиетапний план, як витратити російські рупії та налагодити стабільні поставки компонентів подвійного призначення. Одним із пунктів плану - створення "закритої платіжної системи між російськими та індійськими компаніями", що не підпадає під нагляд західних країн, "зокрема з використанням цифрових фінансових активів". За його оцінками,, включно з деталями для "телекомунікаційного, серверного та іншого складного електронного обладнання", яке раніше закуповували в західних країнах.[/b]У липні Нарендра Моді відвідав Москву і зустрівся з Володимиром Путіним. В індійському МЗС тоді говорили, що хочуть переконатися у збереженні тісних зв'язків з РФ на тлі її дипломатичної ізоляції.При цьому експерти заявили, щоПід час свого візиту до Києва в серпні Моді запевняв, що він особисто намагався переконати Путіна в тому, що війна є неприйнятним способом вирішення суперечок.