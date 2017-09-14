ЛАД написав:Про ваш "улюблений РПВ" він, дійсно, прямо нічого не сказав. Але все, що він сказас явно суперечить будь-якому РПВ. "нема компромісів по територіальної цілісності", "по потужності української армії", "країна отримає запрошення (до НАТО) в межах міжнародно визнаних кордонів". Якщо "ніяких компромісів", то про які перемовини і який РПВ можна казати? А "позиція партії" це позиція самого Порошенка. Ви вважаєте реалістичним: "сьогодні ми маємо мобілізувати всі зусилля і попрацювати до 4 грудня для отримання запрошення"? Ні, щодо "маємо мобілізувати ... і попрацювати" я згоден, але отримати 4 грудня запрошення до НАТО... Це із області фантастики.
А РПВ тут яким боком? Наскільки я розумію, то Порошенко має на увазі, що в нашому запрошені до НАТО повинна фігурувати держава Україна, а не так як в рекламі "крім ТОТ і зони активних бойових дій". Запрошення лише перший крок, а вже гарантії НАТО можуть стосуватися лише частини нашої території, це вже як домовимось. Наприклад, гарантії НАТО не стосувались Фонклендських островів, які захопила Аргентина. Можна зрозуміти позицію Порошенка. На відміну від Зеленського, він розумів реальність небезпеки, і доклав багато зусиль, щоб ми стали членом НАТО, хоча він там трохи перебільшує потужність цього блоку.
Ну це само собою. Мати завжди буде вигороджувати своє улюблене дитя, а я свого улюбленого президента.
Эта фраза квинтэссенция вашего поста. Вы даже не обратили внимание на "нема компромісів". Если их "нема", то о каком вашем "улюбленому РПВ" может идти речь? Можно не сомневаться, что в "запрошенні до НАТО" будет "фігурувати держава Україна", но в тех рамках, которые будут согласованы. Никто не будет "запрошувати" в границах91. И получить "запрошення 4 грудня" вы оцениваете как реально возможное? "багато зусиль докладає" и Зеленский. Может, даже больше, чем Порошенко. И сегодня такая необходимость очевидна всем и в Украине, и вне её. И что толку?
Та і взагалі. "Вечно вчерашние". Все той же "армовір". Він навів приклад Черкас. Так розумію, це про - "Бійки за спадок Софронія. Що сталося у Черкасах, де люди билися за головний храм міста" - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cq8xj1z5ldlo. Це саме те, що сьогодні потрібно? Нам сьогодні не вистачає тільки сутичок всередині країни на релігійному ґрунті.
А що не так?
А что так? Нам сьогодні не вистачає тільки сутичок всередині країни на релігійному ґрунті? Или столкновения в храме вызвали "агенты Путина"? И что будут думать и говорить прихожане УПЦ? Вы всерьёз полагаете, что этот захват организовали истинно верующие прихожане ПЦУ? Мне, как неверующему, глубоко безразлично, кому принадлежит этот или любой другой храм, но разжигание розни ещё и по этому поводу нам точно не нужно. Может, ещё Варфоломеевскую ночь устроим для развлечения?
Чому ми ходимо і просимо ATACMS, маючи ракети “Нептун”, які були поставлені на озброєння моєю командою під час моєї каденції, яка так само б’є на 300 кілометрів, а свою ефективність довели неодноразово. ........Чому ми питаємо дозволу, щоб нам хтось дозволив бити по Росії?
Не буду порівнювати ТТХ цих ракет і доцільність використовування "Нептунів" по дальнім наземним цілям, але тільки одне питання - ми в змозі випускати достатню кількість "Нептунів"? Дуже сумніваюсь. І на застосування тих же дронів великої дальності ми дозволу не запитуємо і нам ніхто цього не забороняє. І ми їх використовуємо. Там ще є багато чого, але досить і цього.
За Телеграм нічого сказати не можу, навіть не користуюсь, бо "вічно вчорашній". По ракетам все правильно, навіть Паляниця це розробка попередників, Турчинов рулить.
Ладно, телеграм опустим. А что правильно по ракетам? Не знаю, откуда вы взяли, что "Паляниця це розробка попередників" и причём тут Турчинов:
Розробка "Паляниці" велася півтора роки. В інтерв'ю Associated Press міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що вартість виробу менше 1 млн доларів, і ведеться робота над тим, щоб ще здешевити виробництво. Решту характеристик засекречено.
У кабінеті затриманої 73-річної львівської лікарки вилучили понад 2,2 млн грн готівки У Львові поліцейські спільно з СБУ затримали на хабарі 3 тис. доларів завідувачку відділенням 1-ї міської лікарні імені Князя Лева 73-річну Марію Мазур. Під час обшуків у її робочому кабінеті вилучили понад 2,2 млн грн готівки в різних валютах. https://zaxid.net/u_kabineti_zatrimanoy ... i_n1596386
ЛАД написав:Вы даже не обратили внимание на "нема компромісів". Если их "нема", то о каком вашем "улюбленому РПВ" может идти речь? Можно не сомневаться, что в "запрошенні до НАТО" будет "фігурувати держава Україна", но в тех рамках, которые будут согласованы. Никто не будет "запрошувати" в границах91. И получить "запрошення 4 грудня" вы оцениваете как реально возможное? "багато зусиль докладає" и Зеленский. Может, даже больше, чем Порошенко. И сегодня такая необходимость очевидна всем и в Украине, и вне её. И что толку?
Це ваші фантазії. Я вже пояснив, що запрошення до НАТО дається країні, а гарантії можуть бути не на всю територію. РПВ до територіальної цілісності не має відношення, в нас навіть по Конституції не можна порушити цю цілісность, і Мінські угоди теж нікому нашу територію не віддавали.. "Багато зусиль" про 4 грудня, а не про кордони.
ЛАД написав:А что так? Нам сьогодні не вистачає тільки сутичок всередині країни на релігійному ґрунті? Или столкновения в храме вызвали "агенты Путина"? И что будут думать и говорить прихожане УПЦ? Вы всерьёз полагаете, что этот захват организовали истинно верующие прихожане ПЦУ? Мне, как неверующему, глубоко безразлично, кому принадлежит этот или любой другой храм, но разжигание розни ещё и по этому поводу нам точно не нужно. Может, ещё Варфоломеевскую ночь устроим для развлечения?
З церквою, як з мовою - в когось чєлюсть неправильна, то біля храма її могли поправити, щоб стала правильною, тим паче, що самі напросились.
ЛАД написав:Не знаю, откуда вы взяли, что "Паляниця це розробка попередників" и причём тут Турчинов:
Винен, переплутав Паляницю з Громом-Сапсаном, інформація про випробввання балістичної ракети і нової крилатої ракети була майже одночасно.
ЛАД написав:И я спросил: "ми в змозі випускати достатню кількість "Нептунів"" и вообще ракет? Вы это "не заметили"?
Поганому танцюристу шассі Краза заважає. Мільйон дронів якось зробили, було б бажання...
РФ вже пару місяців має адреси та контакти керівників українських підприємств з виробництва дронів – Касьянов
ці дані потрапили окупантам в руки без грифа «для службового користування». Зокрема, це виявився барвистий буклет Центрального управління безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ.
«Якийсь генерал захотів, щоб було красиво і ось нате, будь ласка. Ау, контррозвідка! Навіть у мирний час така інформація називається «чутливою», а у воєнний призводить до загибелі людей і руйнування виробництва безпілотників. Воювати чим будемо? Буклетами?», – зазначив Касьянов. https://zn.ua/ukr/UKRAINE/rf-vzhe-paru- ... janov.html
jump написав:РФ вже пару місяців має адреси та контакти керівників українських підприємств з виробництва дронів – Касьянов
ці дані потрапили окупантам в руки без грифа «для службового користування». Зокрема, це виявився барвистий буклет Центрального управління безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ.
«Якийсь генерал захотів, щоб було красиво і ось нате, будь ласка. Ау, контррозвідка! Навіть у мирний час така інформація називається «чутливою», а у воєнний призводить до загибелі людей і руйнування виробництва безпілотників. Воювати чим будемо? Буклетами?», – зазначив Касьянов. https://zn.ua/ukr/UKRAINE/rf-vzhe-paru- ... janov.html
кловани неймовірно унікальні
Ну то так ... Бігбордами анонсувати конференцію виробників дронів в Чернігівському драмтеатрі, а потім дивуватись, що туди прилетіло
І досі в ОВА та МВА роблять здивовані морди, а хтоо, а хтоо надав дозвіл ... Більше року ніяк знайти не можуть
За рахунок місцевого бюджету ремонтувати наслідки, щоб потім до місцевої ради полетіли претензії з МВА, а чому ви мало допомагаете ЗСУ ?
lapay написав:Я вже пояснив, що запрошення до НАТО дається країні, а гарантії можуть бути не на всю територію
А нахіба таке НАТО потрібне?
Можна і без НАТО, тільки потім не скиглити, що всі гроші пішли не на дороги, а ракети і окопи. Ну ми ще можемо Бомбу зробити, яка все одно не захистить, а країнам Балтії, без НАТО, що робити? От ми зараз набагато ближче до країн Балтії, без НАТО, ніж до Ізраїлю, без того ж НАТО. Путін не вічний, якщо зараз ми зможемо отримати хай і часткове, НАТО, то після смерті фюрера цілком може бути наш довгоочікуваний контрнаступ, мирний чи навіть військовий.
andrijk777 написав:Для Моді ціль Брікс - одна, для путіна - інша, для Сі - ще інша.
Україна дивиться на ці страни скрізь призму війни: -Індія: допомогає хуйлу (купує нафту, та інші товари)
Росія створила таємний торговий канал з Індією: FT з'ясувало всі деталі Росія таємно закуповувала в Індії товари подвійного призначення і вивчала можливість будівництва в країні підприємств, щоб отримати компоненти для своєї військової галузі.
Газета Financial Times пише, що міністерство промисловості і торгівлі РФ, яке контролює оборонне виробництво для підтримки повномасштабного вторгнення в Україну, у жовтні 2022 року розробило конфіденційні плани щодо витрачання близько 82 млрд рупій, або 1 млрд доларів на той момент, на забезпечення безпеки критичної електроніки секретними каналами.
План передбачав використання "значних запасів" рупій, накопичених російськими банками завдяки бурхливому зростанню продажів нафти в Індію. Індія розглядалася як альтернативний ринок для отримання найважливіших товарів, які "раніше поставлялися з недружніх країн".
Зазначається, що Росія та її індійські партнери націлилися на технології подвійного призначення, які підпадають під західний експортний контроль. Москва навіть планувала інвестувати в російсько-індійські підприємства з розробки та виробництва електроніки.
Дані про торгівлю свідчать про те, що відносини з Індією стали глибшими за конкретними категоріями товарів. Зв'язки Індії з Москвою стають причиною розбіжностей із Вашингтоном.
У той час як Моді нарікає на наслідки вторгнення в Україну для економік, що розвиваються, і закликає обидві сторони до миру, Делі простягнув Росії економічний рятувальний круг після того, як вона потрапила під західні санкції.
Торгівля між Індією і РФ Індія є великим покупцем російської нафти, а у 2023-24 фінансовому році загальний обсяг торгівлі між двома країнами сягнув рекордно високого рівня в 66 млрд доларів. Частину торгових операцій було проведено в рупіях, унаслідок чого в Росії утворився надлишок цієї валюти.
Індійська компанія Innovio Ventures була вказана в торгових деклараціях як постачальник електронного устаткування, включно з безпілотниками, на суму щонайменше 4,9 млн доларів у Росію, а також товарів на суму 600 000 доларів, відправлених у Киргизстан. У російських деклараціях розрахунки за угодами вказані в рупіях.
Серед поставок до Росії - 568 000 доларів електронного обладнання для використання в радіоелектронних системах для російської компанії "Тесткомплект", яка потрапила під санкції США і ЄС за те, що є центром системи військових закупівель Москви.
Секретний канал торгівлі Закупівлі проходять через Консорціум із зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного міждержавного співробітництва в промисловості, створений у жовтні 2022 року російським чиновником Олександром Гапоновим.
Організація пов'язана з російськими спецслужбами, а її президентом є Вадим Пойда, який і презентував п'ятиетапний план, як витратити російські рупії та налагодити стабільні поставки компонентів подвійного призначення. Одним із пунктів плану - створення "закритої платіжної системи між російськими та індійськими компаніями", що не підпадає під нагляд західних країн, "зокрема з використанням цифрових фінансових активів". За його оцінками, Росія могла б закупити компоненти на суму до 100 млрд рублів, включно з деталями для "телекомунікаційного, серверного та іншого складного електронного обладнання", яке раніше закуповували в західних країнах.
[b]Позиція Індії у війні РФ проти України[/b] У липні Нарендра Моді відвідав Москву і зустрівся з Володимиром Путіним. В індійському МЗС тоді говорили, що хочуть переконатися у збереженні тісних зв'язків з РФ на тлі її дипломатичної ізоляції.
При цьому експерти заявили, що Моді хотів особисто переконатися, що західні санкції не надто сильно шкодять Росії.
Під час свого візиту до Києва в серпні Моді запевняв, що він особисто намагався переконати Путіна в тому, що війна є неприйнятним способом вирішення суперечок.
Китай , Індія, США -мирові лідери по виращування бавовни (хлопка). Рф скупає бавовну в Узбекістані, та інших республіках Середньої Азії.
Україні потрібно на рік 10к тон нітроцілюлози (для цього треба засіяти 30к гектаров бавовни, саме стіки планують засіяти в Одеський області в наступному році), потім врожай бавовни передадуть за завод Рейнметалл в Німеччину.