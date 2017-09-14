RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10579105801058110582

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 20:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А "реалии на земле" - это не ЛБЗ

ИМХО під "реаліями на землі" мається на увазі обговорення ширини сірої зони вздовж кордону в Харківській області...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3975
З нами з: 29.07.22
Подякував: 715 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 20:24

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:А "реалии на земле" - это не ЛБЗ

ИМХО під "реаліями на землі" мається на увазі обговорення ширини сірої зони вздовж кордону в Харківській області...


Чи на закарпатті ......
холява
2
 
Повідомлень: 4836
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4131 раз.
Подякували: 4509 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А "реалии на земле" - это не ЛБЗ, это то, что они себе "записали" в Конституцию
Тоже, реалии на земле, по версии Путина

То спустись на землю і подивись, чий прапор над Запоріжжям. Яких реалій тобі ще не вистачає?
Якби хйло хотів сказати про свої хатєлки, то він би так і сказав, тільки про умови початку переговорів, а не про реалії. В нас теж хатєлки дай боже, на відміну від реалій.
lapay
 
Повідомлень: 13907
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 20:28

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.........
І от тут ми підходимо до самого основного
А саме-викривлення цілей.....
Якщо ми можемо витратити 1 млрд щоб знайти 1 млн - тоді вперед
Але якщо нам кажуть
Треба збільшити податки на 5 млрд грн , бо ми в порівнянні з минулим роком знайшли і засудили винуватців у втратах 5 млн грн...

Тоді все життя, все суспільство буде
а - світити голою дупою
б - справедливості з точки зору суспільства досягнуто не буде , бо чим більше справедливості - тим гірше жити.
Продолжу логику.
Цена "Шахеда" десятки тысяч долларов.
Цена зенитной ракеты может быть от миллиона долларов.
Вывод - "Шахеды" сбивать не надо.
Це не логіка - це маніпуляція...
Логіка в тому ж алгоритмі Ізраїльського Залізного куполу
ВСІ ракети/дрони які летять не в критичну інфраструктуру - пропускаються, щоб залишились засоби для ураження більш небезпечних цілей...
Ба більше - я ризикну припустити , що й ЗСУ використовує АНАЛОГІЧНИЙ алгоритм- а саме
В ПЕРШУ ЧЕРГУ збиває тільки критично небезпечні цілі... - саме тому є так мало прильотів по критичній інфраструктурі в порівнянні з прильотами по цивільному населенню
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28154
З нами з: 15.01.09
Подякував: 285 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 20:30

  lapay написав:
  pesikot написав:А "реалии на земле" - это не ЛБЗ, это то, что они себе "записали" в Конституцию
Тоже, реалии на земле, по версии Путина

То спустись на землю і подивись, чий прапор над Запоріжжям. Яких реалій тобі ще не вистачає?
Якби хйло хотів сказати про свої хатєлки, то він би так і сказав, тільки про умови початку переговорів, а не про реалії. В нас теж хатєлки дай боже, на відміну від реалій.

Так він і сказав про свої хатєлки, шкода, що ти їх не почув

Тому, на землю спуститись потрібно тобі і читати, не мріяючи в хмарах, а по фактам
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10497
З нами з: 31.08.09
Подякував: 538 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 10579105801058110582
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71442
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237879
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 868335
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4305)
24.10.2024 19:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.