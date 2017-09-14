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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 жов, 2024 20:14
pesikot написав:
А "реалии на земле" - это не ЛБЗ
ИМХО під "реаліями на землі" мається на увазі обговорення ширини сірої зони вздовж кордону в Харківській області...
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Додано: Чет 24 жов, 2024 20:24
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
А "реалии на земле" - это не ЛБЗ
ИМХО під "реаліями на землі" мається на увазі обговорення ширини сірої зони вздовж кордону в Харківській області...
Чи на закарпатті ......
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Додано: Чет 24 жов, 2024 20:24
pesikot написав:
А "реалии на земле" - это не ЛБЗ, это то, что они себе "записали" в Конституцию
Тоже, реалии на земле, по версии Путина
То спустись на землю і подивись, чий прапор над Запоріжжям. Яких реалій тобі ще не вистачає?
Якби хйло хотів сказати про свої хатєлки, то він би так і сказав, тільки про умови початку переговорів, а не про реалії. В нас теж хатєлки дай боже, на відміну від реалій.
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Додано: Чет 24 жов, 2024 20:28
ЛАД написав: budivelnik написав:
.........
І от тут ми підходимо до самого основного
А саме-викривлення цілей.....
Якщо ми можемо витратити 1 млрд щоб знайти 1 млн - тоді вперед
Але якщо нам кажуть
Треба збільшити податки на 5 млрд грн , бо ми в порівнянні з минулим роком знайшли і засудили винуватців у втратах 5 млн грн...
Тоді все життя, все суспільство буде
а - світити голою дупою
б - справедливості з точки зору суспільства досягнуто не буде , бо чим більше справедливості - тим гірше жити.
Продолжу логику.
Цена "Шахеда" десятки тысяч долларов.
Цена зенитной ракеты может быть от миллиона долларов.
Вывод - "Шахеды" сбивать не надо.
Це не логіка - це маніпуляція...
Логіка в тому ж алгоритмі Ізраїльського Залізного куполу
ВСІ ракети/дрони які летять не в критичну інфраструктуру - пропускаються, щоб залишились засоби для ураження більш небезпечних цілей...
Ба більше - я ризикну припустити , що й ЗСУ використовує АНАЛОГІЧНИЙ алгоритм- а саме
В ПЕРШУ ЧЕРГУ збиває тільки критично небезпечні цілі... - саме тому є так мало прильотів по критичній інфраструктурі в порівнянні з прильотами по цивільному населенню
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Додано: Чет 24 жов, 2024 20:30
lapay написав: pesikot написав:
А "реалии на земле" - это не ЛБЗ, это то, что они себе "записали" в Конституцию
Тоже, реалии на земле, по версии Путина
То спустись на землю і подивись, чий прапор над Запоріжжям. Яких реалій тобі ще не вистачає?
Якби хйло хотів сказати про свої хатєлки, то він би так і сказав, тільки про умови початку переговорів, а не про реалії. В нас теж хатєлки дай боже, на відміну від реалій.
Так він і сказав про свої хатєлки, шкода, що ти їх не почув
Тому, на землю спуститись потрібно тобі і читати, не мріяючи в хмарах, а по фактам
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Додано: Чет 24 жов, 2024 21:42
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Wirująświatła
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Додано: Чет 24 жов, 2024 21:56
fler написав:
Туреччина нанесла авіаудари по курдських об'єктах у Іраку та Сирії як відповідь на вчорашній теракт в Анкарі. Турецьке Міноборони заявляє, що в результаті ударів було знищено 32 об'єкти терористів.
Поясніть мені, будь-ласка, як це розуміти? В одній країні стався теракт і вона бомбанула у відповідь дві інші країни.
Близькій Схід такий Близькій Схід. чому Ізраіль може, а Туреччина ні? й так Сірія та Ірак зараз такі собі умовні країни. курди в обох країнах напівавтономні - а може й повністю автономні.
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Додано: Чет 24 жов, 2024 22:02
Wirująświatła написав:
Штошш... Можливо настав той час, коли для Китаю втрати від цієї війни (план "Один пояс - один путь" накрився мідним тазом та іже з ним плани торговельної експансії Європи, + погіршення відносин з США) почали переважати над прибутками (отримання переваг від послаблення рф у вигляді дешевих ресурсів та шматків територій).
Або Сі шось знає про результати виборів у США та бачить для себе погіршення ситуації, якщо війна триватиме довше. Хз.
У будь-якому разі публічні заяви Сі про необхідність закінчення війни та про якийсь там узгоджений з Бразилією та ін. країнами мирний план - це добре для нас.
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Додано: Чет 24 жов, 2024 22:02
ЛАД написав:
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2019 год показал отношение большинства народа к его (Порошенко) подходам.
тільки всі більше й більше офігіває від наслідків цього "хоть посмеемся"...
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