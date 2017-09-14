pesikot написав:А "реалии на земле" - это не ЛБЗ, это то, что они себе "записали" в Конституцию Тоже, реалии на земле, по версии Путина
То спустись на землю і подивись, чий прапор над Запоріжжям. Яких реалій тобі ще не вистачає? Якби хйло хотів сказати про свої хатєлки, то він би так і сказав, тільки про умови початку переговорів, а не про реалії. В нас теж хатєлки дай боже, на відміну від реалій.
budivelnik написав:......... І от тут ми підходимо до самого основного А саме-викривлення цілей..... Якщо ми можемо витратити 1 млрд щоб знайти 1 млн - тоді вперед Але якщо нам кажуть Треба збільшити податки на 5 млрд грн , бо ми в порівнянні з минулим роком знайшли і засудили винуватців у втратах 5 млн грн...
Тоді все життя, все суспільство буде а - світити голою дупою б - справедливості з точки зору суспільства досягнуто не буде , бо чим більше справедливості - тим гірше жити.
Продолжу логику. Цена "Шахеда" десятки тысяч долларов. Цена зенитной ракеты может быть от миллиона долларов. Вывод - "Шахеды" сбивать не надо.
Це не логіка - це маніпуляція... Логіка в тому ж алгоритмі Ізраїльського Залізного куполу ВСІ ракети/дрони які летять не в критичну інфраструктуру - пропускаються, щоб залишились засоби для ураження більш небезпечних цілей... Ба більше - я ризикну припустити , що й ЗСУ використовує АНАЛОГІЧНИЙ алгоритм- а саме В ПЕРШУ ЧЕРГУ збиває тільки критично небезпечні цілі... - саме тому є так мало прильотів по критичній інфраструктурі в порівнянні з прильотами по цивільному населенню
pesikot написав:А "реалии на земле" - это не ЛБЗ, это то, что они себе "записали" в Конституцию Тоже, реалии на земле, по версии Путина
То спустись на землю і подивись, чий прапор над Запоріжжям. Яких реалій тобі ще не вистачає? Якби хйло хотів сказати про свої хатєлки, то він би так і сказав, тільки про умови початку переговорів, а не про реалії. В нас теж хатєлки дай боже, на відміну від реалій.
Так він і сказав про свої хатєлки, шкода, що ти їх не почув
Тому, на землю спуститись потрібно тобі і читати, не мріяючи в хмарах, а по фактам
fler написав:Туреччина нанесла авіаудари по курдських об'єктах у Іраку та Сирії як відповідь на вчорашній теракт в Анкарі. Турецьке Міноборони заявляє, що в результаті ударів було знищено 32 об'єкти терористів.
Поясніть мені, будь-ласка, як це розуміти? В одній країні стався теракт і вона бомбанула у відповідь дві інші країни.
Близькій Схід такий Близькій Схід. чому Ізраіль може, а Туреччина ні? й так Сірія та Ірак зараз такі собі умовні країни. курди в обох країнах напівавтономні - а може й повністю автономні.
Штошш... Можливо настав той час, коли для Китаю втрати від цієї війни (план "Один пояс - один путь" накрився мідним тазом та іже з ним плани торговельної експансії Європи, + погіршення відносин з США) почали переважати над прибутками (отримання переваг від послаблення рф у вигляді дешевих ресурсів та шматків територій). Або Сі шось знає про результати виборів у США та бачить для себе погіршення ситуації, якщо війна триватиме довше. Хз. У будь-якому разі публічні заяви Сі про необхідність закінчення війни та про якийсь там узгоджений з Бразилією та ін. країнами мирний план - це добре для нас.
pesikot написав: Авто спалювали за гроші і на "мітинги" теж за гроші із-за поребрику
тіки дибіл б сумнівався. все роблять за гроші) ні в нас ні в них кумунізму нема щоб заради якихось принципів понятно що то брехня була про те що підпалити машину могли з лічної неприязні, кому охота за безплатно під сроком ходити? доречі шось ви пожилі розслабились останнім часом, відколи сказали що з 50 років вже тцк не бере) https://t.me/voynareal/101321