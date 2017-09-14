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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10580105811058210583

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 23:27

  jump написав: Мільйон доларів готівки і елітний автопарк: у Києві затримали трьох посадовців ТЦК :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/24/7481186/

Ціна пакета становила від 2 до 15 тисяч доларів США.

виявили та вилучили понад 1,2 млн доларів США та 45 тисяч євро готівки. Крім того, було вилучено 11 автомобілів преміумкласу вартістю більше 100 тис доларів США кожен

а тачидли реально класні. у хлопців дуже файний смак 8)
https://focus.ua/uk/ukraine/675077-1-2- ... yevi-video


У кабінеті затриманої 73-річної львівської лікарки вилучили понад 2,2 млн грн готівки
У Львові поліцейські спільно з СБУ затримали на хабарі 3 тис. доларів завідувачку відділенням 1-ї міської лікарні імені Князя Лева 73-річну Марію Мазур. Під час обшуків у її робочому кабінеті вилучили понад 2,2 млн грн готівки в різних валютах.
https://zaxid.net/u_kabineti_zatrimanoy ... i_n1596386

чотка бабця :lol:

Лікар ВЛК з Тернополя з родиною за кілька годин придбали квартиру, будинок і 5 ділянок землі :oops:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/675 ... mli-detali

укотре дякуємо 73% пиздюків за наше щасливе життя :lol:

Кінець епохи бідності
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 23:36

  Banderlog написав: доречі шось ви пожилі розслабились останнім часом, відколи сказали що з 50 років вже тцк не бере)
https://t.me/voynareal/101321

Це була деза щоб повилазили зі своїх схронів.
59 років з диагнозом Паркінсон, це ударний кулак ЗСУ в 2024
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 23:57

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59 років з диагнозом Паркінсон, це ударний кулак ЗСУ в 2024


Так ви ком.ударного кулака?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 00:14

  pesikot написав:"Ось така х...я, малята"

Дід Панас тут Холява
Не порушуй субординацію
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 00:36

  lapay написав:
  ЛАД написав:...........
Можно не сомневаться, что в "запрошенні до НАТО" будет "фігурувати держава Україна", но в тех рамках, которые будут согласованы. Никто не будет "запрошувати" в границах91.
.........
Це ваші фантазії. Я вже пояснив, що запрошення до НАТО дається країні, а гарантії можуть бути не на всю територію.
Посмотрим, как оно будет. Пока что таких прецедентов не было. Практически уверен, что приглашение будет с какими-то ограничениями. По-моему, это ваши фантазии. :)

РПВ до територіальної цілісності не має відношення, в нас навіть по Конституції не можна порушити цю цілісность, і Мінські угоди теж нікому нашу територію не віддавали..
Не можна. І не віддавали. Де-юре.
Де-факто отдавали. Вероятно (возможно?) так будет и сейчас.

"Багато зусиль" про 4 грудня, а не про кордони.
Не так.
Речь шла о вступлении в НАТО вообще, а не о дате. Вы сами написали:
Можна зрозуміти позицію Порошенка. На відміну від Зеленського, він розумів реальність небезпеки, і доклав багато зусиль, щоб ми стали членом НАТО
И на вопрос о реальности приглашения в НАТО 4 декабря, вы так и не ответили.

  ЛАД написав:.....
Нам сьогодні не вистачає тільки сутичок всередині країни на релігійному ґрунті?
.....

З церквою, як з мовою - в когось чєлюсть неправильна, то біля храма її могли поправити, щоб стала правильною, тим паче, що самі напросились.
Будем вправлять челюсти? Хороший метод. А как же отделение церкви от государства? А религиозные свободы? Повторю - может, ещё Варфоломеевскую ночь устроим для развлечения?

  ЛАД написав:Не знаю, откуда вы взяли, что "Паляниця це розробка попередників" и причём тут Турчинов:

Винен, переплутав Паляницю з Громом-Сапсаном, інформація про випробввання балістичної ракети і нової крилатої ракети була майже одночасно.
С Гром-2-Сапсаном тоже не всё так просто. Когда-то подробно писал об этом. Сейчас только маленькая цитата:
18 серпня (2016) з'явилася інформація, що замовником є Саудівська Аравія.[4]
..........
У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2#%C2%AB%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2%C2%BB_%E2%80%94_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD%C2%BB. Если только восени 2019 року начало испытаний опытного образца, то "надходження на озброєння" в 2022 очень оптимистичные сроки. Тем более, что ещё решался вопрос о том, на каком шасси будет комплекс. И в заслугах Турчинова тоже надо разбираться, история разработки очень длинная и начата не им.

  ЛАД написав:И я спросил: "ми в змозі випускати достатню кількість "Нептунів"" и вообще ракет? Вы это "не заметили"?

Поганому танцюристу шассі Краза заважає. Мільйон дронів якось зробили, було б бажання...
Т.е. всё зависит только от желания? На Марсе до сих пор нет украинских колоний только потому, что нет желания? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 01:04

  lapay написав:
  d44 написав:...........
Можна і без НАТО, тільки потім не скиглити, що всі гроші пішли не на дороги, а ракети і окопи.
На дороги тратиться всё равно придётся, а вот у пересичных много чего не будет. И советские времена будут вспоминать как райские. Вот только не знаю, сколько людей здесь при этом останется. В отличие от Союза у нас граница открыта. Или вы полагаете, что запрет на выезд навечно + запретят ещё и женщинам и детям?

після смерті фюрера цілком може бути наш довгоочікуваний контрнаступ, мирний чи навіть військовий.

Если мы будем в НАТО, то такого точно не будет. А если не будем, то очень надеюсь, что у нас в руководстве не будет таких "горячих эстонских парней".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 01:38

Опрос Центра Разумкова в сентябре.
Год назад 21% опрошенных считали, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 63% были не согласны с этим.

В сентябре 2024 года доля тех, кто так считает, выросла до 35%, хотя относительное большинство (48%) с этим не согласны.
.........
Также больше стало тех, кто соглашается с тезисом "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года" (доля таких выросла с 25% до 37%), и с 61% до 41% снизилась доля тех, кто с этим не согласен.

Также меньше стало тех, кто считает, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год" (их доля уменьшилась с 61% до 49%, не согласны соответственно 24% и 29%).

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в сентябре 2024 года 83% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией.

Среди респондентов, верящих в победу, 39% считают, что она наступит через 1-2 года, 19,5% - что она наступит к концу этого года, 15% - что для этого нужно от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 2% – что победа произойдет "вряд ли при моей жизни".
https://www.rbc.ua/ukr/news/chi-potribno-vesti-mirni-peregovori-rosieyu-1729770271.html
Удивительно, что при таких результатах проблемы с мобилизацией. :)
ЛАД
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