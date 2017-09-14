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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10580105811058210583

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 23:27

  jump написав: Мільйон доларів готівки і елітний автопарк: у Києві затримали трьох посадовців ТЦК :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/24/7481186/

Ціна пакета становила від 2 до 15 тисяч доларів США.

виявили та вилучили понад 1,2 млн доларів США та 45 тисяч євро готівки. Крім того, було вилучено 11 автомобілів преміумкласу вартістю більше 100 тис доларів США кожен

а тачидли реально класні. у хлопців дуже файний смак 8)
https://focus.ua/uk/ukraine/675077-1-2- ... yevi-video


У кабінеті затриманої 73-річної львівської лікарки вилучили понад 2,2 млн грн готівки
У Львові поліцейські спільно з СБУ затримали на хабарі 3 тис. доларів завідувачку відділенням 1-ї міської лікарні імені Князя Лева 73-річну Марію Мазур. Під час обшуків у її робочому кабінеті вилучили понад 2,2 млн грн готівки в різних валютах.
https://zaxid.net/u_kabineti_zatrimanoy ... i_n1596386

чотка бабця :lol:

Лікар ВЛК з Тернополя з родиною за кілька годин придбали квартиру, будинок і 5 ділянок землі :oops:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/675 ... mli-detali

укотре дякуємо 73% пиздюків за наше щасливе життя :lol:

Кінець епохи бідності
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 23:36

  Banderlog написав: доречі шось ви пожилі розслабились останнім часом, відколи сказали що з 50 років вже тцк не бере)
https://t.me/voynareal/101321

Це була деза щоб повилазили зі своїх схронів.
59 років з диагнозом Паркінсон, це ударний кулак ЗСУ в 2024
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 23:57

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59 років з диагнозом Паркінсон, це ударний кулак ЗСУ в 2024


Так ви ком.ударного кулака?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 00:14

  pesikot написав:"Ось така х...я, малята"

Дід Панас тут Холява
Не порушуй субординацію
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 00:36

  lapay написав:
  ЛАД написав:...........
Можно не сомневаться, что в "запрошенні до НАТО" будет "фігурувати держава Україна", но в тех рамках, которые будут согласованы. Никто не будет "запрошувати" в границах91.
.........
Це ваші фантазії. Я вже пояснив, що запрошення до НАТО дається країні, а гарантії можуть бути не на всю територію.
Посмотрим, как оно будет. Пока что таких прецедентов не было. Практически уверен, что приглашение будет с какими-то ограничениями. По-моему, это ваши фантазии. :)

РПВ до територіальної цілісності не має відношення, в нас навіть по Конституції не можна порушити цю цілісность, і Мінські угоди теж нікому нашу територію не віддавали..
Не можна. І не віддавали. Де-юре.
Де-факто отдавали. Вероятно (возможно?) так будет и сейчас.

"Багато зусиль" про 4 грудня, а не про кордони.
Не так.
Речь шла о вступлении в НАТО вообще, а не о дате. Вы сами написали:
Можна зрозуміти позицію Порошенка. На відміну від Зеленського, він розумів реальність небезпеки, і доклав багато зусиль, щоб ми стали членом НАТО
И на вопрос о реальности приглашения в НАТО 4 декабря, вы так и не ответили.

  ЛАД написав:.....
Нам сьогодні не вистачає тільки сутичок всередині країни на релігійному ґрунті?
.....

З церквою, як з мовою - в когось чєлюсть неправильна, то біля храма її могли поправити, щоб стала правильною, тим паче, що самі напросились.
Будем вправлять челюсти? Хороший метод. А как же отделение церкви от государства? А религиозные свободы? Повторю - может, ещё Варфоломеевскую ночь устроим для развлечения?

  ЛАД написав:Не знаю, откуда вы взяли, что "Паляниця це розробка попередників" и причём тут Турчинов:

Винен, переплутав Паляницю з Громом-Сапсаном, інформація про випробввання балістичної ракети і нової крилатої ракети була майже одночасно.
С Гром-2-Сапсаном тоже не всё так просто. Когда-то подробно писал об этом. Сейчас только маленькая цитата:
18 серпня (2016) з'явилася інформація, що замовником є Саудівська Аравія.[4]
..........
У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2#%C2%AB%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2%C2%BB_%E2%80%94_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD%C2%BB. Если только восени 2019 року начало испытаний опытного образца, то "надходження на озброєння" в 2022 очень оптимистичные сроки. Тем более, что ещё решался вопрос о том, на каком шасси будет комплекс. И в заслугах Турчинова тоже надо разбираться, история разработки очень длинная и начата не им.

  ЛАД написав:И я спросил: "ми в змозі випускати достатню кількість "Нептунів"" и вообще ракет? Вы это "не заметили"?

Поганому танцюристу шассі Краза заважає. Мільйон дронів якось зробили, було б бажання...
Т.е. всё зависит только от желания? На Марсе до сих пор нет украинских колоний только потому, что нет желания? :)

P.s. К вопросу о желаниях, возможностях и сроках:
в июле прошлого года тогда еще министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что в Украине начали строительство завода турецкой компании Baykar. На нем планируют производить более 100 беспилотников Bayraktar каждый год.
"Мы на 80% завершили строительство, сейчас идет заказ оборудования. Сроки производства будут зависеть от хода войны, но завод будет готов в августе 2025 года", - рассказал Байрактар.
посол Украины в Турции Василий Боднар отмечал, что завод Baykar заработает в Украине только после завершения войны с Россией.
https://www.rbc.ua/ukr/news/koli-ukrayini-dobuduyut-zavod-virobnitstva-1729783366.html.
И это при том, что строительство ведётся совместно с турками (или самими турками? и не знаю, не за их ли счёт).
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 25 жов, 2024 02:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 01:04

  lapay написав:
  d44 написав:...........
Можна і без НАТО, тільки потім не скиглити, що всі гроші пішли не на дороги, а ракети і окопи.
На дороги тратиться всё равно придётся, а вот у пересичных много чего не будет. И советские времена будут вспоминать как райские. Вот только не знаю, сколько людей здесь при этом останется. В отличие от Союза у нас граница открыта. Или вы полагаете, что запрет на выезд навечно + запретят ещё и женщинам и детям?

після смерті фюрера цілком може бути наш довгоочікуваний контрнаступ, мирний чи навіть військовий.

Если мы будем в НАТО, то такого точно не будет. А если не будем, то очень надеюсь, что у нас в руководстве не будет таких "горячих эстонских парней".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 01:38

Опрос Центра Разумкова в сентябре.
Год назад 21% опрошенных считали, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 63% были не согласны с этим.

В сентябре 2024 года доля тех, кто так считает, выросла до 35%, хотя относительное большинство (48%) с этим не согласны.
.........
Также больше стало тех, кто соглашается с тезисом "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года" (доля таких выросла с 25% до 37%), и с 61% до 41% снизилась доля тех, кто с этим не согласен.

Также меньше стало тех, кто считает, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год" (их доля уменьшилась с 61% до 49%, не согласны соответственно 24% и 29%).

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в сентябре 2024 года 83% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией.

Среди респондентов, верящих в победу, 39% считают, что она наступит через 1-2 года, 19,5% - что она наступит к концу этого года, 15% - что для этого нужно от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 2% – что победа произойдет "вряд ли при моей жизни".
https://www.rbc.ua/ukr/news/chi-potribno-vesti-mirni-peregovori-rosieyu-1729770271.html
Удивительно, что при таких результатах проблемы с мобилизацией. :)

Здесь - https://www.rbc.ua/ukr/news/sotsiologi-pokazali-k-zminilasya-pidtrimka-1729774581.html - результаты по отношению к ЕС и НАТО.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 02:10

Максимум 10% украинцев считают, что в их городах экономические потребности внутриперемещенных лиц удовлетворяют эффективно. Наименьший показатель – 3%, в Киеве, Днепре на Одессе. Самый высокий – в Хмельницком и Ивано-Франковске. Большинство общин относятся к ВПЛ как к временному явлению, что не способствует увеличению налоговых поступлений в местные бюджеты и не делает общины более конкурентными.

Об этом заявила глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление
https://www.rbc.ua/ukr/news/kievi-dnipri-i-lvovi-pereselentsyam-poki-1729778952.html

Но там интереснее другое:
Она пояснила, что значительное количество украинских общин до сих пор относятся к переселенцам как к временному явлению, поэтому и сами ВПЛ не стремятся оставаться там надолго. И это нужно исправлять – создавать для переселенцев все условия, чтобы им хотелось сделать новые места своего проживания своим домом. Поэтому именно от органов местного самоуправления будет зависеть, будут ли созданы на их территории возможности для этого.

Кроме этого, отметила Шуляк, и на уровне центральной власти нужны шаги, которые будут способствовать "оседлости" ВПЛ
Т.е. их возвращение на довоенное место жительства не предусматривается/нежелательно?
ЛАД
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