RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1058110582105831058410585>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 23:27

  jump написав: Мільйон доларів готівки і елітний автопарк: у Києві затримали трьох посадовців ТЦК :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/24/7481186/

Ціна пакета становила від 2 до 15 тисяч доларів США.

виявили та вилучили понад 1,2 млн доларів США та 45 тисяч євро готівки. Крім того, було вилучено 11 автомобілів преміумкласу вартістю більше 100 тис доларів США кожен

а тачидли реально класні. у хлопців дуже файний смак 8)
https://focus.ua/uk/ukraine/675077-1-2- ... yevi-video


У кабінеті затриманої 73-річної львівської лікарки вилучили понад 2,2 млн грн готівки
У Львові поліцейські спільно з СБУ затримали на хабарі 3 тис. доларів завідувачку відділенням 1-ї міської лікарні імені Князя Лева 73-річну Марію Мазур. Під час обшуків у її робочому кабінеті вилучили понад 2,2 млн грн готівки в різних валютах.
https://zaxid.net/u_kabineti_zatrimanoy ... i_n1596386

чотка бабця :lol:

Лікар ВЛК з Тернополя з родиною за кілька годин придбали квартиру, будинок і 5 ділянок землі :oops:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/675 ... mli-detali

укотре дякуємо 73% пиздюків за наше щасливе життя :lol:

Кінець епохи бідності
UA
 
Повідомлень: 8869
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1865 раз.
Подякували: 2278 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 00:36

  lapay написав:
  ЛАД написав:...........
Можно не сомневаться, что в "запрошенні до НАТО" будет "фігурувати держава Україна", но в тех рамках, которые будут согласованы. Никто не будет "запрошувати" в границах91.
.........
Це ваші фантазії. Я вже пояснив, що запрошення до НАТО дається країні, а гарантії можуть бути не на всю територію.
Посмотрим, как оно будет. Пока что таких прецедентов не было. Практически уверен, что приглашение будет с какими-то ограничениями. По-моему, это ваши фантазии. :)

РПВ до територіальної цілісності не має відношення, в нас навіть по Конституції не можна порушити цю цілісность, і Мінські угоди теж нікому нашу територію не віддавали..
Не можна. І не віддавали. Де-юре.
Де-факто отдавали. Вероятно (возможно?) так будет и сейчас.

"Багато зусиль" про 4 грудня, а не про кордони.
Не так.
Речь шла о вступлении в НАТО вообще, а не о дате. Вы сами написали:
Можна зрозуміти позицію Порошенка. На відміну від Зеленського, він розумів реальність небезпеки, і доклав багато зусиль, щоб ми стали членом НАТО
И на вопрос о реальности приглашения в НАТО 4 декабря, вы так и не ответили.

  ЛАД написав:.....
Нам сьогодні не вистачає тільки сутичок всередині країни на релігійному ґрунті?
.....

З церквою, як з мовою - в когось чєлюсть неправильна, то біля храма її могли поправити, щоб стала правильною, тим паче, що самі напросились.
Будем вправлять челюсти? Хороший метод. А как же отделение церкви от государства? А религиозные свободы? Повторю - может, ещё Варфоломеевскую ночь устроим для развлечения?

  ЛАД написав:Не знаю, откуда вы взяли, что "Паляниця це розробка попередників" и причём тут Турчинов:

Винен, переплутав Паляницю з Громом-Сапсаном, інформація про випробввання балістичної ракети і нової крилатої ракети була майже одночасно.
С Гром-2-Сапсаном тоже не всё так просто. Когда-то подробно писал об этом. Сейчас только маленькая цитата:
18 серпня (2016) з'явилася інформація, що замовником є Саудівська Аравія.[4]
..........
У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2#%C2%AB%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2%C2%BB_%E2%80%94_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD%C2%BB. Если только восени 2019 року начало испытаний опытного образца, то "надходження на озброєння" в 2022 очень оптимистичные сроки. Тем более, что ещё решался вопрос о том, на каком шасси будет комплекс. И в заслугах Турчинова тоже надо разбираться, история разработки очень длинная и начата не им.

  ЛАД написав:И я спросил: "ми в змозі випускати достатню кількість "Нептунів"" и вообще ракет? Вы это "не заметили"?

Поганому танцюристу шассі Краза заважає. Мільйон дронів якось зробили, було б бажання...
Т.е. всё зависит только от желания? На Марсе до сих пор нет украинских колоний только потому, что нет желания? :)

P.s. К вопросу о желаниях, возможностях и сроках:
в июле прошлого года тогда еще министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что в Украине начали строительство завода турецкой компании Baykar. На нем планируют производить более 100 беспилотников Bayraktar каждый год.
"Мы на 80% завершили строительство, сейчас идет заказ оборудования. Сроки производства будут зависеть от хода войны, но завод будет готов в августе 2025 года", - рассказал Байрактар.
посол Украины в Турции Василий Боднар отмечал, что завод Baykar заработает в Украине только после завершения войны с Россией.
https://www.rbc.ua/ukr/news/koli-ukrayini-dobuduyut-zavod-virobnitstva-1729783366.html.
И это при том, что строительство ведётся совместно с турками (или самими турками? и не знаю, не за их ли счёт).
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 25 жов, 2024 02:30, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30964
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 01:04

  lapay написав:
  d44 написав:...........
Можна і без НАТО, тільки потім не скиглити, що всі гроші пішли не на дороги, а ракети і окопи.
На дороги тратиться всё равно придётся, а вот у пересичных много чего не будет. И советские времена будут вспоминать как райские. Вот только не знаю, сколько людей здесь при этом останется. В отличие от Союза у нас граница открыта. Или вы полагаете, что запрет на выезд навечно + запретят ещё и женщинам и детям?

після смерті фюрера цілком може бути наш довгоочікуваний контрнаступ, мирний чи навіть військовий.

Если мы будем в НАТО, то такого точно не будет. А если не будем, то очень надеюсь, что у нас в руководстве не будет таких "горячих эстонских парней".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30964
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 01:38

Опрос Центра Разумкова в сентябре.
Год назад 21% опрошенных считали, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 63% были не согласны с этим.

В сентябре 2024 года доля тех, кто так считает, выросла до 35%, хотя относительное большинство (48%) с этим не согласны.
.........
Также больше стало тех, кто соглашается с тезисом "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года" (доля таких выросла с 25% до 37%), и с 61% до 41% снизилась доля тех, кто с этим не согласен.

Также меньше стало тех, кто считает, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год" (их доля уменьшилась с 61% до 49%, не согласны соответственно 24% и 29%).

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в сентябре 2024 года 83% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией.

Среди респондентов, верящих в победу, 39% считают, что она наступит через 1-2 года, 19,5% - что она наступит к концу этого года, 15% - что для этого нужно от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 2% – что победа произойдет "вряд ли при моей жизни".
https://www.rbc.ua/ukr/news/chi-potribno-vesti-mirni-peregovori-rosieyu-1729770271.html
Удивительно, что при таких результатах проблемы с мобилизацией. :)

Здесь - https://www.rbc.ua/ukr/news/sotsiologi-pokazali-k-zminilasya-pidtrimka-1729774581.html - результаты по отношению к ЕС и НАТО.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30964
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 02:10

Максимум 10% украинцев считают, что в их городах экономические потребности внутриперемещенных лиц удовлетворяют эффективно. Наименьший показатель – 3%, в Киеве, Днепре на Одессе. Самый высокий – в Хмельницком и Ивано-Франковске. Большинство общин относятся к ВПЛ как к временному явлению, что не способствует увеличению налоговых поступлений в местные бюджеты и не делает общины более конкурентными.

Об этом заявила глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление
https://www.rbc.ua/ukr/news/kievi-dnipri-i-lvovi-pereselentsyam-poki-1729778952.html

Но там интереснее другое:
Она пояснила, что значительное количество украинских общин до сих пор относятся к переселенцам как к временному явлению, поэтому и сами ВПЛ не стремятся оставаться там надолго. И это нужно исправлять – создавать для переселенцев все условия, чтобы им хотелось сделать новые места своего проживания своим домом. Поэтому именно от органов местного самоуправления будет зависеть, будут ли созданы на их территории возможности для этого.

Кроме этого, отметила Шуляк, и на уровне центральной власти нужны шаги, которые будут способствовать "оседлости" ВПЛ
Т.е. их возвращение на довоенное место жительства не предусматривается/нежелательно?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30964
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 08:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так він і сказав про свої хатєлки, шкода, що ти їх не почув

Тому, на землю спуститись потрібно тобі і читати, не мріяючи в хмарах, а по фактам

По фактам фюрер казав про реалії на землі і минулого року, коли хотів РПВ по ЛБЗ, а Зе його послав. Тому не фантазуй, і без тебе тошно.
lapay
 
Повідомлень: 13911
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 08:44

  pesikot написав:"Не готов ни на что другое": Путин сказал, каких переговоров хочет
"Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договорённостей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готов ни на что другое", – сказал он.

А "реалии на земле" - это не ЛБЗ, это то, что они себе "записали" в Конституцию
Тоже, реалии на земле, по версии Путина

"Ось така х...я, малята"
Не хочет Путин никаких переговоров, кроме капитуляции Украины

Это логично. Война в Украине, в Сирии, в Израиле для путина это составная часть его бизнеса - газового бизнеса, если быть более точным.

Методы, которые кремль с путиным и Газпромом применяют, почти точно соответствуют классическим мафиозным - убийства в том числе с целью запугивания, отжим выгодных активов и занятие монопольного положения на целевом рынке, обман и пустые обещания тем, кто еще может теоретически помешать его планам. Мне кажется, что ценности и поведение путина в последние 10 лет сильно схожи с ценностями Вито Корлеоне из книги про мафию.

Как с такими бороться лучше всего знают, наверное, евреи. Они исторически действуют против врагов похожими методами - системно проявляют животную жестокость, убивая врага в его логове, и демонстрируют потом очень добрые лица по телевизору, чем предупреждают появление новых случайных недоброжелателей.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1751
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 08:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Речь шла о вступлении в НАТО вообще, а не о дате. Вы сами написали:
Можна зрозуміти позицію Порошенка. На відміну від Зеленського, він розумів реальність небезпеки, і доклав багато зусиль, щоб ми стали членом НАТО

И на вопрос о реальности приглашения в НАТО 4 декабря, вы так и не ответили.

Ще раз уважно перечитайте інтерв'ю Порошенко, там все чітко сказано.
До 4 грудня малоймовірно, для цього, як мінімум, Зе повинен зробити реальні кроки до перемир'я, тоді буде плюшка від Заходу.
Будем вправлять челюсти? Хороший метод. А как же отделение церкви от государства? А религиозные свободы? Повторю - может, ещё Варфоломеевскую ночь устроим для развлечения?

Все має свій початок і кінець, в тому числі і московська церква разом з мовою.
И в заслугах Турчинова тоже надо разбираться, история разработки очень длинная и начата не им.

Турчинов багато зробив для відродження виробництва ракетного палива в умовах фактичних санкцій.
lapay
 
Повідомлень: 13911
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:04

  ЛАД написав:
  lapay написав:після смерті фюрера цілком може бути наш довгоочікуваний контрнаступ, мирний чи навіть військовий.

Если мы будем в НАТО, то такого точно не будет. А если не будем, то очень надеюсь, что у нас в руководстве не будет таких "горячих эстонских парней".

НАТО такому сценарію не перешкода, просто нп буде активована п'ята стаття, якщо у відповідь на наш контрнаступ щось прилетить на Київ.
Захід, він як турботлива мамця - Синочок, не роби те, не роби се; а потім - Вовочка, ти знову весь в лайні? Ну йди сюди, я тобі руці витру...
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 25 жов, 2024 09:14, всього редагувалось 1 раз.
lapay
 
Повідомлень: 13911
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:14

  lapay написав:До 4 грудня малоймовірно, для цього, як мінімум, Зе повинен зробити реальні кроки до перемир'я, тоді буде плюшка від Заходу.

Уточніть, б-ласка, що саме має зробити Зе до 4 грудня? Вивести війська з рф (Курщина і Бєлгородщина) чи вивести вже й з наших областей, які собі рфія приписала? Пєрєстать стрєлять? Чи шо він має зробити, щоб припинити пуйлятське свавілля в Україні?
Коли ви зрозумієте, що від Зе нічого не залежить? Все вирішується в США.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5334
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1058110582105831058410585>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko, buratinyo і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71567
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 238058
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 868696
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4306)
25.10.2024 00:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.