У кабінеті затриманої 73-річної львівської лікарки вилучили понад 2,2 млн грн готівки У Львові поліцейські спільно з СБУ затримали на хабарі 3 тис. доларів завідувачку відділенням 1-ї міської лікарні імені Князя Лева 73-річну Марію Мазур. Під час обшуків у її робочому кабінеті вилучили понад 2,2 млн грн готівки в різних валютах. https://zaxid.net/u_kabineti_zatrimanoy ... i_n1596386
ЛАД написав:........... Можно не сомневаться, что в "запрошенні до НАТО" будет "фігурувати держава Україна", но в тех рамках, которые будут согласованы. Никто не будет "запрошувати" в границах91. .........
Це ваші фантазії. Я вже пояснив, що запрошення до НАТО дається країні, а гарантії можуть бути не на всю територію.
Посмотрим, как оно будет. Пока что таких прецедентов не было. Практически уверен, что приглашение будет с какими-то ограничениями. По-моему, это ваши фантазии.
РПВ до територіальної цілісності не має відношення, в нас навіть по Конституції не можна порушити цю цілісность, і Мінські угоди теж нікому нашу територію не віддавали..
Не можна. І не віддавали. Де-юре. Де-факто отдавали. Вероятно (возможно?) так будет и сейчас.
"Багато зусиль" про 4 грудня, а не про кордони.
Не так. Речь шла о вступлении в НАТО вообще, а не о дате. Вы сами написали:
Можна зрозуміти позицію Порошенка. На відміну від Зеленського, він розумів реальність небезпеки, і доклав багато зусиль, щоб ми стали членом НАТО
И на вопрос о реальности приглашения в НАТО 4 декабря, вы так и не ответили.
ЛАД написав:..... Нам сьогодні не вистачає тільки сутичок всередині країни на релігійному ґрунті? .....
З церквою, як з мовою - в когось чєлюсть неправильна, то біля храма її могли поправити, щоб стала правильною, тим паче, що самі напросились.
Будем вправлять челюсти? Хороший метод. А как же отделение церкви от государства? А религиозные свободы? Повторю - может, ещё Варфоломеевскую ночь устроим для развлечения?
ЛАД написав:Не знаю, откуда вы взяли, что "Паляниця це розробка попередників" и причём тут Турчинов:
Винен, переплутав Паляницю з Громом-Сапсаном, інформація про випробввання балістичної ракети і нової крилатої ракети була майже одночасно.
С Гром-2-Сапсаном тоже не всё так просто. Когда-то подробно писал об этом. Сейчас только маленькая цитата:
18 серпня (2016) з'явилася інформація, що замовником є Саудівська Аравія.[4] .......... У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.
ЛАД написав:И я спросил: "ми в змозі випускати достатню кількість "Нептунів"" и вообще ракет? Вы это "не заметили"?
Поганому танцюристу шассі Краза заважає. Мільйон дронів якось зробили, було б бажання...
Т.е. всё зависит только от желания? На Марсе до сих пор нет украинских колоний только потому, что нет желания?
P.s. К вопросу о желаниях, возможностях и сроках:
в июле прошлого года тогда еще министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что в Украине начали строительство завода турецкой компании Baykar. На нем планируют производить более 100 беспилотников Bayraktar каждый год.
"Мы на 80% завершили строительство, сейчас идет заказ оборудования. Сроки производства будут зависеть от хода войны, но завод будет готов в августе 2025 года", - рассказал Байрактар.
посол Украины в Турции Василий Боднар отмечал, что завод Baykar заработает в Украине только после завершения войны с Россией.
d44 написав:........... Можна і без НАТО, тільки потім не скиглити, що всі гроші пішли не на дороги, а ракети і окопи.
На дороги тратиться всё равно придётся, а вот у пересичных много чего не будет. И советские времена будут вспоминать как райские. Вот только не знаю, сколько людей здесь при этом останется. В отличие от Союза у нас граница открыта. Или вы полагаете, что запрет на выезд навечно + запретят ещё и женщинам и детям?
після смерті фюрера цілком може бути наш довгоочікуваний контрнаступ, мирний чи навіть військовий.
Если мы будем в НАТО, то такого точно не будет. А если не будем, то очень надеюсь, что у нас в руководстве не будет таких "горячих эстонских парней".
Год назад 21% опрошенных считали, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 63% были не согласны с этим.
В сентябре 2024 года доля тех, кто так считает, выросла до 35%, хотя относительное большинство (48%) с этим не согласны. ......... Также больше стало тех, кто соглашается с тезисом "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года" (доля таких выросла с 25% до 37%), и с 61% до 41% снизилась доля тех, кто с этим не согласен.
Также меньше стало тех, кто считает, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год" (их доля уменьшилась с 61% до 49%, не согласны соответственно 24% и 29%).
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в сентябре 2024 года 83% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией.
Среди респондентов, верящих в победу, 39% считают, что она наступит через 1-2 года, 19,5% - что она наступит к концу этого года, 15% - что для этого нужно от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 2% – что победа произойдет "вряд ли при моей жизни".
Максимум 10% украинцев считают, что в их городах экономические потребности внутриперемещенных лиц удовлетворяют эффективно. Наименьший показатель – 3%, в Киеве, Днепре на Одессе. Самый высокий – в Хмельницком и Ивано-Франковске. Большинство общин относятся к ВПЛ как к временному явлению, что не способствует увеличению налоговых поступлений в местные бюджеты и не делает общины более конкурентными.
Об этом заявила глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление
Она пояснила, что значительное количество украинских общин до сих пор относятся к переселенцам как к временному явлению, поэтому и сами ВПЛ не стремятся оставаться там надолго. И это нужно исправлять – создавать для переселенцев все условия, чтобы им хотелось сделать новые места своего проживания своим домом. Поэтому именно от органов местного самоуправления будет зависеть, будут ли созданы на их территории возможности для этого.
Кроме этого, отметила Шуляк, и на уровне центральной власти нужны шаги, которые будут способствовать "оседлости" ВПЛ
Т.е. их возвращение на довоенное место жительства не предусматривается/нежелательно?
"Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договорённостей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готов ни на что другое", – сказал он.
А "реалии на земле" - это не ЛБЗ, это то, что они себе "записали" в Конституцию Тоже, реалии на земле, по версии Путина
"Ось така х...я, малята" Не хочет Путин никаких переговоров, кроме капитуляции Украины
Это логично. Война в Украине, в Сирии, в Израиле для путина это составная часть его бизнеса - газового бизнеса, если быть более точным.
Методы, которые кремль с путиным и Газпромом применяют, почти точно соответствуют классическим мафиозным - убийства в том числе с целью запугивания, отжим выгодных активов и занятие монопольного положения на целевом рынке, обман и пустые обещания тем, кто еще может теоретически помешать его планам. Мне кажется, что ценности и поведение путина в последние 10 лет сильно схожи с ценностями Вито Корлеоне из книги про мафию.
Как с такими бороться лучше всего знают, наверное, евреи. Они исторически действуют против врагов похожими методами - системно проявляют животную жестокость, убивая врага в его логове, и демонстрируют потом очень добрые лица по телевизору, чем предупреждают появление новых случайных недоброжелателей.
lapay написав:після смерті фюрера цілком може бути наш довгоочікуваний контрнаступ, мирний чи навіть військовий.
Если мы будем в НАТО, то такого точно не будет. А если не будем, то очень надеюсь, что у нас в руководстве не будет таких "горячих эстонских парней".
НАТО такому сценарію не перешкода, просто нп буде активована п'ята стаття, якщо у відповідь на наш контрнаступ щось прилетить на Київ. Захід, він як турботлива мамця - Синочок, не роби те, не роби се; а потім - Вовочка, ти знову весь в лайні? Ну йди сюди, я тобі руці витру...
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 25 жов, 2024 09:14, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:До 4 грудня малоймовірно, для цього, як мінімум, Зе повинен зробити реальні кроки до перемир'я, тоді буде плюшка від Заходу.
Уточніть, б-ласка, що саме має зробити Зе до 4 грудня? Вивести війська з рф (Курщина і Бєлгородщина) чи вивести вже й з наших областей, які собі рфія приписала? Пєрєстать стрєлять? Чи шо він має зробити, щоб припинити пуйлятське свавілля в Україні? Коли ви зрозумієте, що від Зе нічого не залежить? Все вирішується в США.