Додано: П'ят 25 жов, 2024 00:36

lapay написав: ЛАД написав: ...........

Можно не сомневаться, что в "запрошенні до НАТО" будет "фігурувати держава Україна", но в тех рамках, которые будут согласованы. Никто не будет "запрошувати" в границах91.

......... ...........Можно не сомневаться, что в "запрошенні до НАТО" будет "фігурувати держава Україна", но в тех рамках, которые будут согласованы. Никто не будет "запрошувати" в границах91.......... Це ваші фантазії. Я вже пояснив, що запрошення до НАТО дається країні, а гарантії можуть бути не на всю територію. Це ваші фантазії. Я вже пояснив, що запрошення до НАТО дається країні, а гарантії можуть бути не на всю територію.

РПВ до територіальної цілісності не має відношення, в нас навіть по Конституції не можна порушити цю цілісность, і Мінські угоди теж нікому нашу територію не віддавали..

"Багато зусиль" про 4 грудня, а не про кордони.

Можна зрозуміти позицію Порошенка. На відміну від Зеленського, він розумів реальність небезпеки, і доклав багато зусиль, щоб ми стали членом НАТО

ЛАД написав: .....

Нам сьогодні не вистачає тільки сутичок всередині країни на релігійному ґрунті?

..... .....Нам сьогодні не вистачає тільки сутичок всередині країни на релігійному ґрунті?.....

З церквою, як з мовою - в когось чєлюсть неправильна, то біля храма її могли поправити, щоб стала правильною, тим паче, що самі напросились. З церквою, як з мовою - в когось чєлюсть неправильна, то біля храма її могли поправити, щоб стала правильною, тим паче, що самі напросились.

ЛАД написав: Не знаю, откуда вы взяли, что "Паляниця це розробка попередників" и причём тут Турчинов: Не знаю, откуда вы взяли, что "Паляниця це розробка попередників" и причём тут Турчинов:

Винен, переплутав Паляницю з Громом-Сапсаном, інформація про випробввання балістичної ракети і нової крилатої ракети була майже одночасно. Винен, переплутав Паляницю з Громом-Сапсаном, інформація про випробввання балістичної ракети і нової крилатої ракети була майже одночасно.

18 серпня (2016) з'явилася інформація, що замовником є Саудівська Аравія.[4]

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У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.

ЛАД написав: И я спросил: "ми в змозі випускати достатню кількість "Нептунів"" и вообще ракет? Вы это "не заметили"? И я спросил: "ми в змозі випускати достатню кількість "Нептунів"" и вообще ракет? Вы это "не заметили"?

Поганому танцюристу шассі Краза заважає. Мільйон дронів якось зробили, було б бажання... Поганому танцюристу шассі Краза заважає. Мільйон дронів якось зробили, було б бажання...

в июле прошлого года тогда еще министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что в Украине начали строительство завода турецкой компании Baykar. На нем планируют производить более 100 беспилотников Bayraktar каждый год.

"Мы на 80% завершили строительство, сейчас идет заказ оборудования. Сроки производства будут зависеть от хода войны, но завод будет готов в августе 2025 года", - рассказал Байрактар.

посол Украины в Турции Василий Боднар отмечал, что завод Baykar заработает в Украине только после завершения войны с Россией.

Посмотрим, как оно будет. Пока что таких прецедентов не было. Практически уверен, что приглашение будет с какими-то ограничениями. По-моему, это ваши фантазии.Не можна. І не віддавали. Де-юре.Де-факто отдавали. Вероятно (возможно?) так будет и сейчас.Не так.Речь шла о вступлении в НАТО вообще, а не о дате. Вы сами написали:И на вопрос о реальности приглашения в НАТО 4 декабря, вы так и не ответили.Будем вправлять челюсти? Хороший метод. А как же отделение церкви от государства? А религиозные свободы? Повторю - может, ещё Варфоломеевскую ночь устроим для развлечения?С Гром-2-Сапсаном тоже не всё так просто. Когда-то подробно писал об этом. Сейчас только маленькая цитата:. Если тольконачало испытаний опытного образца, то "надходження на озброєння" в 2022 очень оптимистичные сроки. Тем более, что ещё решался вопрос о том, на каком шасси будет комплекс. И в заслугах Турчинова тоже надо разбираться, история разработки очень длинная и начата не им.Т.е. всё зависит только от желания? На Марсе до сих пор нет украинских колоний только потому, что нет желания?P.s. К вопросу о желаниях, возможностях и сроках:И это при том, что строительство ведётся совместно с турками (или самими турками? и не знаю, не за их ли счёт).