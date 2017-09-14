fler написав:Коли ви зрозумієте, що від Зе нічого не залежить? Все вирішується в США.
А як же По розрулив ситуацію в 2014 без США? Зе хоче і рибку з'їсти, ..., а так не буває. Хочеш чи не хочеш, а доведеться завершувати війну переговорами, раз не вистачило розуму вчасно її завершити простим РПВ.
fler написав:Коли ви зрозумієте, що від Зе нічого не залежить? Все вирішується в США.
А як же По розрулив ситуацію в 2014 без США?
Іловайський котел - це називається "розрулив"? Чи Мінські угоди про капітуляцію - це "розрулив"?
ПС. UA, я давно писала, що як США скажуть, так і буде. Але це не відміняє того, що Зе має непоганий авторитет на світовій арені, до нього прислухАються багато лідерів. Звісно, що пуйлу він не указка, бо там є свій Хазяїн.
fler написав: ПС. UA, я давно писала, що як США скажуть, так і буде. Але це не відміняє того, що Зе має непоганий авторитет на світовій арені, до нього прислухАються багато лідерів. Звісно, що пуйлу він не указка, бо там є свій Хазяїн.
Авторитет Ze дуже специфічний. Приблизно як у потасканного, та перепробувавшого всі речовини рок музиканта. Мені на цьому форумі обіцяли Rammstein на цьому тижні. Мовляв зустріч не відмінили, а перенесли на кілька днів.
fler написав:Коли ви зрозумієте, що від Зе нічого не залежить? Все вирішується в США.
А як же По розрулив ситуацію в 2014 без США?
...
ПС. UA, я давно писала, що як США скажуть, так і буде. Але це не відміняє того, що Зе має непоганий авторитет на світовій арені, до нього прислухАються багато лідерів. Звісно, що пуйлу він не указка, бо там є свій Хазяїн.
Уточните, пожалуйста - вы под "багато лідерів" имеете в виду "нижняя десятка списка"? -- а то я тут выкладывал фотки с его последнего выступления в ООН -- там отлично авторитет был виден
И это нужно исправлять – создавать для переселенцев все условия, чтобы им хотелось сделать новые места своего проживания своим домом. Поэтому именно от органов местного самоуправления будет зависеть, будут ли созданы на их территории возможности для этого.
Кроме этого, отметила Шуляк, и на уровне центральной власти нужны шаги, которые будут способствовать "оседлости" ВПЛ
Т.е. их возвращение на довоенное место жительства не предусматривается/нежелательно?
Це при тому, що зараз величезний % нерухомості пустує. І як на мене, якщо можжна проводити мобілізацію живих людей, то цілком можна було би в якомусь примусовому порядку задіяти для ВПО житло з певними компенсаціями для власників. А так повернуться в окупацію і дивись через якийсь час ще воювати будуть проти України. Щодо втрат раші:
d44 написав:........... Можна і без НАТО, тільки потім не скиглити, що всі гроші пішли не на дороги, а ракети і окопи.
На дороги тратиться всё равно придётся, а вот у пересичных много чего не будет. И советские времена будут вспоминать как райские. Вот только не знаю, сколько людей здесь при этом останется. В отличие от Союза у нас граница открыта. Или вы полагаете, что запрет на выезд навечно + запретят ещё и женщинам и детям?
після смерті фюрера цілком може бути наш довгоочікуваний контрнаступ, мирний чи навіть військовий.
Если мы будем в НАТО, то такого точно не будет. А если не будем, то очень надеюсь, что у нас в руководстве не будет таких "горячих эстонских парней".
У прифронтовій Запорізькій області взимку може не бути електроенергії. За словами очільник області, У Запоріжжі може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції. Щодо теплопостачання, то на всі великі котельні міста Запоріжжя і Запорізької області, зокрема у Вільнянську, де є централізоване опалення, будуть встановлені когенераційні установки. Перші запрацюють вже в грудні чого року.
"Чому є затримка і чому це зробили не до опалювального сезону? Тому що ми розуміємо, що Україна - величезна країна і сьогодні в нас є шалений попит на когенераційні установки. Жодне виробництво у світі не здатне покрити потреби величезної держави України. І також в нас грошей немає. ... Наші партнери нам фінансують, для нас придбали. І вже 15 листопада перші когенераційні установки будуть на території Запоріжжя.
̶Д̶у̶р̶а̶к̶и̶ ̶і̶ ̶д̶о̶р̶о̶г̶и̶ І також в нас грошей немає... Чого це українці повертаються на окуповані території?
fler написав:Коли ви зрозумієте, що від Зе нічого не залежить? Все вирішується в США.
А як же По розрулив ситуацію в 2014 без США? Зе хоче і рибку з'їсти, ..., а так не буває. Хочеш чи не хочеш, а доведеться завершувати війну переговорами, раз не вистачило розуму вчасно її завершити простим РПВ.
Удивительные способы разруливания ситуации в 2014 году изобрел порошенко. Как они называются? 1. Не заметить внешнюю агрессию росии в период майдана. Тут надо было постараться. С трактора ведь было хорошо видно. 2. Перенести внимание с прямых требований Конституции Украины оказать отпор внешнему агрессору на искусственно созданные небольшие проблемы в восточной Украине. 3. Назревавшую войну с оккупантом Крыма уже после турчинова погасил приказами не оказывать сопротивление. 4. Создал безопасный коридор для выхода российской дрг Гиркина из Славянска и захвата более важных целей. 5. Абсолютное игнорирование данных украинской разведки о внешней агрессии в восточной части Украины и не введение военного положения в стране. 6. Обман украинцев об истинном положении дел путем объявления АТО против виртуального внутреннего врага.
Можно продолжать, но бессмысленно. Хотя порошенко мне симпатичен бывает, но статья про государственную измену просто плачет по нему. Точно также как и по порохоботам.