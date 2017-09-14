RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10582105831058410585>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Коли ви зрозумієте, що від Зе нічого не залежить? Все вирішується в США.

А як же По розрулив ситуацію в 2014 без США? Зе хоче і рибку з'їсти, ..., а так не буває. Хочеш чи не хочеш, а доведеться завершувати війну переговорами, раз не вистачило розуму вчасно її завершити простим РПВ.
lapay
 
Повідомлень: 13911
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:27

кремль отримав секретну пропозицію від України. І був готовий до перемовин, – путін.

Мовляв, її передав представник Туреччини на Генасамблеї ООН у вересні. путін, за його словами, був готовий погодитися, але оприлюднення Зеленським Плану перемоги перекреслило можливість переговорів.

Очікувано, деталі пропозиції путін не назвав. Чи дійсно вона була, невідомо

https://tsn.ua/politika/putin-zayaviv-s ... 86728.html
Xenon
 
Повідомлень: 4833
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:44

  Xenon написав:
кремль отримав секретну пропозицію від України. І був готовий до перемовин, – путін.

Мовляв, її передав представник Туреччини на Генасамблеї ООН у вересні. путін, за його словами, був готовий погодитися, але оприлюднення Зеленським Плану перемоги перекреслило можливість переговорів.

Очікувано, деталі пропозиції путін не назвав. Чи дійсно вона була, невідомо

https://tsn.ua/politika/putin-zayaviv-s ... 86728.html

У Владимиров личное.
Должен уйти один из них. В идеале оба.
UA
 
Повідомлень: 8869
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1865 раз.
Подякували: 2278 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:45

  lapay написав:
  fler написав:Коли ви зрозумієте, що від Зе нічого не залежить? Все вирішується в США.

А як же По розрулив ситуацію в 2014 без США?

Іловайський котел - це називається "розрулив"?
Чи Мінські угоди про капітуляцію - це "розрулив"?

ПС. UA, я давно писала, що як США скажуть, так і буде. Але це не відміняє того, що Зе має непоганий авторитет на світовій арені, до нього прислухАються багато лідерів. Звісно, що пуйлу він не указка, бо там є свій Хазяїн.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5334
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:53

  fler написав:
ПС. UA, я давно писала, що як США скажуть, так і буде. Але це не відміняє того, що Зе має непоганий авторитет на світовій арені, до нього прислухАються багато лідерів. Звісно, що пуйлу він не указка, бо там є свій Хазяїн.

Авторитет Ze дуже специфічний. Приблизно як у потасканного, та перепробувавшого всі речовини рок музиканта.
Мені на цьому форумі обіцяли Rammstein на цьому тижні.
Мовляв зустріч не відмінили, а перенесли на кілька днів.
UA
 
Повідомлень: 8869
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1865 раз.
Подякували: 2278 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:03

  fler написав:
  lapay написав:
  fler написав:Коли ви зрозумієте, що від Зе нічого не залежить? Все вирішується в США.

А як же По розрулив ситуацію в 2014 без США?

...

ПС. UA, я давно писала, що як США скажуть, так і буде. Але це не відміняє того, що Зе має непоганий авторитет на світовій арені, до нього прислухАються багато лідерів. Звісно, що пуйлу він не указка, бо там є свій Хазяїн.

Уточните, пожалуйста - вы под "багато лідерів" имеете в виду "нижняя десятка списка"? -- а то я тут выкладывал фотки с его последнего выступления в ООН -- там отлично авторитет был виден :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 8550
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:06

  ЛАД написав:
И это нужно исправлять – создавать для переселенцев все условия, чтобы им хотелось сделать новые места своего проживания своим домом. Поэтому именно от органов местного самоуправления будет зависеть, будут ли созданы на их территории возможности для этого.

Кроме этого, отметила Шуляк, и на уровне центральной власти нужны шаги, которые будут способствовать "оседлости" ВПЛ
Т.е. их возвращение на довоенное место жительства не предусматривается/нежелательно?

Зе-влада провалила політику щодо ВПО:
"Повертаються в окупацію": Україна провалила політику з підтримки ВПО, — Шуляк https://focus.ua/uk/politics/674932-pov ... po-shulyak

ВПО повертаються на тимчасово окуповані території та у прифронтові міста, – Лубінець https://konkurent.ua/publication/145468 ... -lubinets/

Це при тому, що зараз величезний % нерухомості пустує. І як на мене, якщо можжна проводити мобілізацію живих людей, то цілком можна було би в якомусь примусовому порядку задіяти для ВПО житло з певними компенсаціями для власників. А так повернуться в окупацію і дивись через якийсь час ще воювати будуть проти України.
Щодо втрат раші:
According to western assessments, Russian casualties in the war so far tally up to 115,000 killed and 500,000 wounded. https://www.theguardian.com/world/2024/ ... kraine-war

Тобто на +100 тис вбитих рашистів з числа зеків і маргіналів в Україні втрати інфраструктури плюс всі видатки на ведення війни давно перевалили 1 трлн $, що на вбитого рашиста 10 млн $.
  fler написав:Чи Мінські угоди про капітуляцію - це "розрулив"?

Подивимось, якщо доживемо, що вже Зе наперемагає чи на чому зупинимось. Думаю, що такі результати як дали мінські угоди, були би за неймовірне щастя.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6950
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:07

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  d44 написав:...........
Можна і без НАТО, тільки потім не скиглити, що всі гроші пішли не на дороги, а ракети і окопи.
На дороги тратиться всё равно придётся, а вот у пересичных много чего не будет. И советские времена будут вспоминать как райские. Вот только не знаю, сколько людей здесь при этом останется. В отличие от Союза у нас граница открыта. Или вы полагаете, что запрет на выезд навечно + запретят ещё и женщинам и детям?

після смерті фюрера цілком може бути наш довгоочікуваний контрнаступ, мирний чи навіть військовий.

Если мы будем в НАТО, то такого точно не будет. А если не будем, то очень надеюсь, что у нас в руководстве не будет таких "горячих эстонских парней".

Донбас буде помніть "USSR парадайз"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36964
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:07

Запоріжжя готовляться віддавати московинам

У прифронтовій Запорізькій області взимку може не бути електроенергії.
За словами очільник області, У Запоріжжі може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції.
Щодо теплопостачання, то на всі великі котельні міста Запоріжжя і Запорізької області, зокрема у Вільнянську, де є централізоване опалення, будуть встановлені когенераційні установки. Перші запрацюють вже в грудні чого року.

"Чому є затримка і чому це зробили не до опалювального сезону? Тому що ми розуміємо, що Україна - величезна країна і сьогодні в нас є шалений попит на когенераційні установки. Жодне виробництво у світі не здатне покрити потреби величезної держави України. І також в нас грошей немає. ... Наші партнери нам фінансують, для нас придбали. І вже 15 листопада перші когенераційні установки будуть на території Запоріжжя.

̶Д̶у̶р̶а̶к̶и̶ ̶і̶ ̶д̶о̶р̶о̶г̶и̶ І також в нас грошей немає...
Чого це українці повертаються на окуповані території?
whois2010
 
Повідомлень: 737
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:29

  lapay написав:
  fler написав:Коли ви зрозумієте, що від Зе нічого не залежить? Все вирішується в США.

А як же По розрулив ситуацію в 2014 без США? Зе хоче і рибку з'їсти, ..., а так не буває. Хочеш чи не хочеш, а доведеться завершувати війну переговорами, раз не вистачило розуму вчасно її завершити простим РПВ.

Удивительные способы разруливания ситуации в 2014 году изобрел порошенко. Как они называются?
1. Не заметить внешнюю агрессию росии в период майдана. Тут надо было постараться. С трактора ведь было хорошо видно. :?
2. Перенести внимание с прямых требований Конституции Украины оказать отпор внешнему агрессору на искусственно созданные небольшие проблемы в восточной Украине.
3. Назревавшую войну с оккупантом Крыма уже после турчинова погасил приказами не оказывать сопротивление.
4. Создал безопасный коридор для выхода российской дрг Гиркина из Славянска и захвата более важных целей.
5. Абсолютное игнорирование данных украинской разведки о внешней агрессии в восточной части Украины и не введение военного положения в стране.
6. Обман украинцев об истинном положении дел путем объявления АТО против виртуального внутреннего врага.

Можно продолжать, но бессмысленно. Хотя порошенко мне симпатичен бывает, но статья про государственную измену просто плачет по нему. Точно также как и по порохоботам.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1751
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10582105831058410585>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko, buratinyo і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71567
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 238058
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 868696
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4306)
25.10.2024 00:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.