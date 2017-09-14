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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:31
d44 Во первых Франция не вся Европа, во вторых Европа нетто импортёр зерновых была и будет.
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alex_dvornichenko
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:44
fler написав:
Коли ви зрозумієте, що від Зе нічого не залежить? Все вирішується в США.
Прекрасно. Лишилось тільки зрозуміти що хоче США.
Чому ви не припускаєте що США не хоче відновлення територіальної цілісності України, як мінімум не хоче за це платити?
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andrijk777
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:47
whois2010 написав:
У прифронтовій Запорізькій області взимку може не бути електроенергії.
За словами очільник області, У Запоріжжі може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції.
думаю вони максимум на що можуть розраховувати за зиму це удар вздовж Конки і закріпитись по південному березі.
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Banderlog
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:47
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:49
Хоть кто то из публичностей плюнул в эту сторону.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:26
andrijk777 написав:
Прекрасно. Лишилось тільки зрозуміти що хоче США.
Так Зе сам про це сказав, про свій останній візит до США - Я їм про Перемогу, а вони мені про Переговори.
Загалом президент на запитання про те, чи чинять українські партнери тиск у питанні початку переговорів з Росією, віджартувався: "З роками в цілому у людей вище тиск. Але ж в наших силах слідкувати за цим процесом і бути в достатньо сильній позиції України".
Хоч би інсульту не було з таким терапевтом.
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lapay
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:28
Wirująświatła написав:
Хоть кто то из публичностей плюнул в эту сторону.
Вот Вам и мировой порядок и мировые законы. Если сам генсек ООН их не соблюдает, то что говорить про др.?
Как можно вообще с пуйлом здороваться рукопожатием, если Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на его арест?
Да и вообще как можно было ехать ген. секр. ООН на это зборище?
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:34
Игорь Алексеевич написав:
Вот Вам и мировой порядок и мировые законы. Если сам генсек ООН их не соблюдает, то что говорить про др.?
Как можно вообще с пуйлом здороваться рукопожатием, если Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на его арест?
Да и вообще как можно было ехать ген. секр. ООН на это зборище?
Тому що ООН - картонна х..ня, як і МКС, як і НАТО і все інше. Король виявився голим
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Letusrock
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:53
Игорь Алексеевич написав: Wirująświatła написав:
Хоть кто то из публичностей плюнул в эту сторону.
Вот Вам и мировой порядок и мировые законы. Если сам генсек ООН их не соблюдает, то что говорить про др.?
Как можно вообще с пуйлом здороваться рукопожатием, если Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на его арест?
Да и вообще как можно было ехать ген. секр. ООН на это зборище?
С чего вы взяли что ООН за Украину?
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UA
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:57
UA написав:
С чего вы взяли что ООН за Украину?
Мне по барабану за кого ООН, но есть мировой порядок и законы. Или для ООН Межд. суд в Гааге не является легитимным?
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Игорь Алексеевич
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