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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1058310584105851058610587>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:31

d44 Во первых Франция не вся Европа, во вторых Европа нетто импортёр зерновых была и будет.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:44

  fler написав:Коли ви зрозумієте, що від Зе нічого не залежить? Все вирішується в США.

Прекрасно. Лишилось тільки зрозуміти що хоче США.
Чому ви не припускаєте що США не хоче відновлення територіальної цілісності України, як мінімум не хоче за це платити?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:47

  whois2010 написав:
У прифронтовій Запорізькій області взимку може не бути електроенергії.
За словами очільник області, У Запоріжжі може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції.
думаю вони максимум на що можуть розраховувати за зиму це удар вздовж Конки і закріпитись по південному березі.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:47

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:49

Хоть кто то из публичностей плюнул в эту сторону.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Прекрасно. Лишилось тільки зрозуміти що хоче США.

Так Зе сам про це сказав, про свій останній візит до США - Я їм про Перемогу, а вони мені про Переговори.
Загалом президент на запитання про те, чи чинять українські партнери тиск у питанні початку переговорів з Росією, віджартувався: "З роками в цілому у людей вище тиск. Але ж в наших силах слідкувати за цим процесом і бути в достатньо сильній позиції України".

Хоч би інсульту не було з таким терапевтом.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:28

  Wirująświatła написав:Хоть кто то из публичностей плюнул в эту сторону.



Вот Вам и мировой порядок и мировые законы. Если сам генсек ООН их не соблюдает, то что говорить про др.?
Как можно вообще с пуйлом здороваться рукопожатием, если Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на его арест?
Да и вообще как можно было ехать ген. секр. ООН на это зборище?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Вот Вам и мировой порядок и мировые законы. Если сам генсек ООН их не соблюдает, то что говорить про др.?
Как можно вообще с пуйлом здороваться рукопожатием, если Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на его арест?
Да и вообще как можно было ехать ген. секр. ООН на это зборище?

Тому що ООН - картонна х..ня, як і МКС, як і НАТО і все інше. Король виявився голим
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:53

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:Хоть кто то из публичностей плюнул в эту сторону.



Вот Вам и мировой порядок и мировые законы. Если сам генсек ООН их не соблюдает, то что говорить про др.?
Как можно вообще с пуйлом здороваться рукопожатием, если Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на его арест?
Да и вообще как можно было ехать ген. секр. ООН на это зборище?

С чего вы взяли что ООН за Украину?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:С чего вы взяли что ООН за Украину?

Мне по барабану за кого ООН, но есть мировой порядок и законы. Или для ООН Межд. суд в Гааге не является легитимным?
Игорь Алексеевич
 
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