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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10584105851058610587>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:59

  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:С чего вы взяли что ООН за Украину?

Мне по барабану за кого ООН, но есть мировой порядок и законы. Или для ООН Межд. суд в Гааге не является легитимным?

Гроші не пахнуть. Хто ООН фінансує, той її і танцює. :mrgreen:
ООН = Ліга націй.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:02

У Путіна може виникнути ідея наступати на Запоріжжя - офіцер

Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 розповів офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Саме на цьому напрямку ми розуміємо з планів ворога, що у них є бажання просуватися у бік Запоріжжя на підкріплення того угрупування, яке з того боку воює. Можливо, це я кажу свою думку, у Путіна з'явилася брєдова ідея почати якісь наступально-штурмові дії в напрямку Запоріжжя, щоб на майбутніх перемовинах мати більше козирів", -
сказав Цехоцький.

https://gazeta.ua/articles/np/_u-putina ... er/1197452

Вот и военные начали надеятся на переговоры.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:11

  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:С чего вы взяли что ООН за Украину?

Мне по барабану за кого ООН, но есть мировой порядок и законы. Или для ООН Межд. суд в Гааге не является легитимным?

мировой порядок когда надо заключить выгодные контракты, а когда один нападает на другого это мировой беспредел. Как видите порядок и беспредел отлично сосуществуют.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:14

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:С чего вы взяли что ООН за Украину?

Мне по барабану за кого ООН, но есть мировой порядок и законы. Или для ООН Межд. суд в Гааге не является легитимным?

мировой порядок когда надо заключить выгодные контракты, а когда один нападает на другого это мировой беспредел. Как видите порядок и беспредел отлично сосуществуют.


Сегодня мировой порядок и мировой беспредел существуют ради мировых денег.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:17

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Прекрасно. Лишилось тільки зрозуміти що хоче США.

Так Зе сам про це сказав, про свій останній візит до США - Я їм про Перемогу, а вони мені про Переговори.

Це все логічно. Зе потрібна Перемога. США вона вже не потрібна. Війна триває майже 3 роки, США розуміють що перемоги не буде, як мінімум не хочуть за цю перемогу платити.

"Хочете Перемогу - воюйте, але без нас, хочете 'з нами' - Переговори" - цілком логічна позиція США по-моєму.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:А як же По розрулив ситуацію в 2014 без США? Зе хоче і рибку з'їсти, ..., а так не буває. Хочеш чи не хочеш, а доведеться завершувати війну переговорами, раз не вистачило розуму вчасно її завершити простим РПВ.
Так і Зе може ( міг давно) розрулити як в 14-му, віддати все що захоплене і "жму руку обнимаю" :)
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:Так і Зе може ( міг давно) розрулити як в 14-му, віддати все що захоплене і "жму руку обнимаю"

так в 2014 ніхто нічого офіційно не віддавав... чи у нас в 2014 змінилась карта України?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:Так і Зе може ( міг давно) розрулити як в 14-му, віддати все що захоплене і "жму руку обнимаю"

Не дають спокою лаври агента фсб деркача якого в раші за фейки нагородили сенаторством?
Зе уже по факту віддав значно більше і процес іде.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:04

Схоже що про щось таки Захід з хуйлом домовились, і Зе ніхто питати навіть не буде

Риторика Запада по ситуации в Украине изменилась, они начали реально оценивать обстановку, за это можно их похвалить, заявил путин.

"Вчера еще говорили, что нужно добиться стратегического поражения россии. Сегодня, правда, уже риторика изменилась, мы это видим, и, как я уже сказал, за это можно их только похвалить, за то, что они начинают соображать и реально оценивать обстановку"
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:12

  Letusrock написав:
  d44 написав:Так і Зе може ( міг давно) розрулити як в 14-му, віддати все що захоплене і "жму руку обнимаю"

так в 2014 ніхто нічого офіційно не віддавав... чи у нас в 2014 змінилась карта України?

Надо было быть хитрым хохлом и тянуть Минские переговоры еще несколько лет.
А так Минские были хреновые, зато теперь супер жо...а. Переговоры будут 100% и там еще больше отойдёт раше. Конечно сейчас скажут, а нам то что до того населения, ведь они типа сами хотели рашу в 14году. Тогда если они хотели, то зачем мы с 22года воевали?
Игорь Алексеевич
 
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