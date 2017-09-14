У Путіна може виникнути ідея наступати на Запоріжжя - офіцер
Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 розповів офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.
"Саме на цьому напрямку ми розуміємо з планів ворога, що у них є бажання просуватися у бік Запоріжжя на підкріплення того угрупування, яке з того боку воює. Можливо, це я кажу свою думку, у Путіна з'явилася брєдова ідея почати якісь наступально-штурмові дії в напрямку Запоріжжя, щоб на майбутніх перемовинах мати більше козирів", - сказав Цехоцький.
lapay написав:А як же По розрулив ситуацію в 2014 без США? Зе хоче і рибку з'їсти, ..., а так не буває. Хочеш чи не хочеш, а доведеться завершувати війну переговорами, раз не вистачило розуму вчасно її завершити простим РПВ.
Так і Зе може ( міг давно) розрулити як в 14-му, віддати все що захоплене і "жму руку обнимаю"
Схоже що про щось таки Захід з хуйлом домовились, і Зе ніхто питати навіть не буде
Риторика Запада по ситуации в Украине изменилась, они начали реально оценивать обстановку, за это можно их похвалить, заявил путин.
"Вчера еще говорили, что нужно добиться стратегического поражения россии. Сегодня, правда, уже риторика изменилась, мы это видим, и, как я уже сказал, за это можно их только похвалить, за то, что они начинают соображать и реально оценивать обстановку"
d44 написав:Так і Зе може ( міг давно) розрулити як в 14-му, віддати все що захоплене і "жму руку обнимаю"
так в 2014 ніхто нічого офіційно не віддавав... чи у нас в 2014 змінилась карта України?
Надо было быть хитрым хохлом и тянуть Минские переговоры еще несколько лет. А так Минские были хреновые, зато теперь супер жо...а. Переговоры будут 100% и там еще больше отойдёт раше. Конечно сейчас скажут, а нам то что до того населения, ведь они типа сами хотели рашу в 14году. Тогда если они хотели, то зачем мы с 22года воевали?