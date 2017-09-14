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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:25
Игорь Алексеевич написав: Wirująświatła написав:
Хоть кто то из публичностей плюнул в эту сторону.
Вот Вам и мировой порядок и мировые законы. Если сам генсек ООН их не соблюдает, то что говорить про др.?
Как можно вообще с пуйлом здороваться рукопожатием, если Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на его арест?
Да и вообще как можно было ехать ген. секр. ООН на это зборище?
так може там "фейковий", а справжній десь на схроні в холодильнику/бункері
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:27
Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав: UA написав:
С чего вы взяли что ООН за Украину?
Мне по барабану за кого ООН, но есть мировой порядок и законы. Или для ООН Межд. суд в Гааге не является легитимным?
мировой порядок когда надо заключить выгодные контракты, а когда один нападает на другого это мировой беспредел. Как видите порядок и беспредел отлично сосуществуют.
контрольований хаос
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:27
flyman написав:
так може там "фейковий", а справжній десь на схроні в холодильнику/бункері
Все приехали двойники. Слёт двойников))
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:28
Шось давненько не бачив Долярчика , він натякав шо мабуть "стане на лижі"
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Vadim_
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:29
Игорь Алексеевич написав: flyman написав:
так може там "фейковий", а справжній десь на схроні в холодильнику/бункері
Все приехали двойники. Слёт двойников))
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:34
Vadim_ написав:
Шось давненько не бачив Долярчика , він натякав шо мабуть "стане на лижі"
У відпустці.
А там, як карти лягуть.
Тобто як перестраховки вистачить.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:37
Игорь Алексеевич написав: Letusrock написав: d44 написав:
Так і Зе може ( міг давно) розрулити як в 14-му, віддати все що захоплене і "жму руку обнимаю"
так в 2014 ніхто нічого офіційно не віддавав... чи у нас в 2014 змінилась карта України?
Надо было быть хитрым хохлом и тянуть Минские переговоры еще несколько лет.
А так Минские были хреновые, зато теперь супер жо...а. Переговоры будут 100% и там еще больше отойдёт раше. Конечно сейчас скажут, а нам то что до того населения, ведь они типа сами хотели рашу в 14году. Тогда если они хотели, то зачем мы с 22года воевали?
Та ні, треба було чесно сказати народу після Мінську - своїх сил недостатньо, захід нас кине, расія не відстане, тому я і підписав. Починаєм мирно тайожно інтегріроваться. А тоді або новий майдан (і хз шо та як), або мирно б лягли під рашу після наступних виборів, де б переміг Медведчук ( якого путін обміняв на купу народу, шо там того Деркача медаль )
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