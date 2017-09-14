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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10584105851058610587

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:25

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:Хоть кто то из публичностей плюнул в эту сторону.



Вот Вам и мировой порядок и мировые законы. Если сам генсек ООН их не соблюдает, то что говорить про др.?
Как можно вообще с пуйлом здороваться рукопожатием, если Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на его арест?
Да и вообще как можно было ехать ген. секр. ООН на это зборище?

так може там "фейковий", а справжній десь на схроні в холодильнику/бункері
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:27

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:С чего вы взяли что ООН за Украину?

Мне по барабану за кого ООН, но есть мировой порядок и законы. Или для ООН Межд. суд в Гааге не является легитимным?

мировой порядок когда надо заключить выгодные контракты, а когда один нападает на другого это мировой беспредел. Как видите порядок и беспредел отлично сосуществуют.

контрольований хаос
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:так може там "фейковий", а справжній десь на схроні в холодильнику/бункері
Все приехали двойники. Слёт двойников))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:28

Шось давненько не бачив Долярчика , він натякав шо мабуть "стане на лижі"
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:29

  Игорь Алексеевич написав:
  flyman написав:так може там "фейковий", а справжній десь на схроні в холодильнику/бункері
Все приехали двойники. Слёт двойников))

аватарів
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:34

  Vadim_ написав:Шось давненько не бачив Долярчика , він натякав шо мабуть "стане на лижі"

У відпустці.
А там, як карти лягуть.
Тобто як перестраховки вистачить.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:37

  Игорь Алексеевич написав:
  Letusrock написав:
  d44 написав:Так і Зе може ( міг давно) розрулити як в 14-му, віддати все що захоплене і "жму руку обнимаю"

так в 2014 ніхто нічого офіційно не віддавав... чи у нас в 2014 змінилась карта України?

Надо было быть хитрым хохлом и тянуть Минские переговоры еще несколько лет.
А так Минские были хреновые, зато теперь супер жо...а. Переговоры будут 100% и там еще больше отойдёт раше. Конечно сейчас скажут, а нам то что до того населения, ведь они типа сами хотели рашу в 14году. Тогда если они хотели, то зачем мы с 22года воевали?

Та ні, треба було чесно сказати народу після Мінську - своїх сил недостатньо, захід нас кине, расія не відстане, тому я і підписав. Починаєм мирно тайожно інтегріроваться. А тоді або новий майдан (і хз шо та як), або мирно б лягли під рашу після наступних виборів, де б переміг Медведчук ( якого путін обміняв на купу народу, шо там того Деркача медаль )
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