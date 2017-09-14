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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1058510586105871058810589>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:28

Шось давненько не бачив Долярчика , він натякав шо мабуть "стане на лижі"
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:29

  Игорь Алексеевич написав:
  flyman написав:так може там "фейковий", а справжній десь на схроні в холодильнику/бункері
Все приехали двойники. Слёт двойников))

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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:34

  Vadim_ написав:Шось давненько не бачив Долярчика , він натякав шо мабуть "стане на лижі"

У відпустці.
А там, як карти лягуть.
Тобто як перестраховки вистачить.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:37

  Игорь Алексеевич написав:
  Letusrock написав:
  d44 написав:Так і Зе може ( міг давно) розрулити як в 14-му, віддати все що захоплене і "жму руку обнимаю"

так в 2014 ніхто нічого офіційно не віддавав... чи у нас в 2014 змінилась карта України?

Надо было быть хитрым хохлом и тянуть Минские переговоры еще несколько лет.
А так Минские были хреновые, зато теперь супер жо...а. Переговоры будут 100% и там еще больше отойдёт раше. Конечно сейчас скажут, а нам то что до того населения, ведь они типа сами хотели рашу в 14году. Тогда если они хотели, то зачем мы с 22года воевали?

Та ні, треба було чесно сказати народу після Мінську - своїх сил недостатньо, захід нас кине, расія не відстане, тому я і підписав. Починаєм мирно тайожно інтегріроваться. А тоді або новий майдан (і хз шо та як), або мирно б лягли під рашу після наступних виборів, де б переміг Медведчук ( якого путін обміняв на купу народу, шо там того Деркача медаль )
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:45

  flyman написав:контрольований хаос

неконтрольований порядок

*порядок типу є, але порушувати його - нормально.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:57

  d44 написав:Та ні, треба було чесно сказати народу

Треба було чесно ще до РГ сказати народу: або розділ, або ціна (похід за Феррарі).
Все. Більше нічого. Це корінець. Усе інше лише другорядне або наслідки.

І цей похід дещо схожий з отим походом-обіцянкою більшовиків ... до комунізму. Пообіцяли і повели. У довгий похід. З ціною - ...

Дещо -- тому що на відміну від комуняк, гадаю, що до гарантованого якогось результату все ж дійшли: суверенітет збережено і буде збережено. Частина території рано чи пізно до ЄС-НАТО дійде. А через час і вся інша.
(звісно якщо оте НАТО-ЄС збережуться до того часу, а не переродяться на окремі кластери).

З.и. і чим це відрізняється від втягування в різні хоч чесні (кредити з дрібним шрифтом...), хоч нечесні (аля піраміди) проекти? Де від клієнта до останнього ховають ціну питання? Головне, щоб почав, а потім вже й нікуди диватися.
Да нічим...

Тепер стало питання про сплату -- а бажаючих платити не вистачає.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 25 жов, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:58

  buratinyo написав:..........
Как с такими бороться лучше всего знают, наверное, евреи. Они исторически действуют против врагов похожими методами - системно проявляют животную жестокость, убивая врага в его логове, и демонстрируют потом очень добрые лица по телевизору, чем предупреждают появление новых случайных недоброжелателей.

Не фантазируйте.
Когда это евреи "исторически действовали против врагов похожими методами"?
"Исторически" убивали не евреи, а евреев. А государство Израиль с удовольствием жило бы в мире с соседями, если бы не лозунги "Палестина от моря до моря" и соответствующая политика. И постоянно стремится к заключению мирных соглашений и нормализации отношений с арабскими странами. И им не надо "предупреждать появление новых случайных недоброжелателей", хватает и не случайных.
И государство Израиль живёт в условиях войны практически постоянно всю свою недолгую историю. Порой "тихой" войны, порой горячей.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 25 жов, 2024 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 14:34

  andrijk777 написав:
  flyman написав:контрольований хаос

неконтрольований порядок

неконтрольований порядок - це з точки зору малосортних, а з точки зору закулісних - контрольований хаос
  andrijk777 написав:*порядок типу є, але порушувати його - нормально.

Строгість законів нівелюється необов"язковістю їх виконання
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 25 жов, 2024 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 14:34

І про реалії - це мова тільки про те:
- хто має можливість (сплатити);
- готовий (платити);
- буде (тобто має намір, бажання, інтерес) платити.

А не балачки яка вона Феррарі, хочемо Феррарі; план, як нам подарують інші Феррарі.

Якщо перші етапи якось є, то може й подарують.
Тільки знов отим дрібним шрифтом населення не ознайомлять з ціною кредиту. І знов - хто конкретно буде сплачувати, а хто буде збагатчуватися навіть при отій сплаті.
Як зараз збагатчуються навіть під час повномасштабної війни.

А у всіх опитуваннях в кожному питанні повинно бути про ціну. І щоб кожний відповідаючий одразу вказав свою персональну майбутню сплату. Зафіксувати.
Потім порахувати не відповіді, а суму сплат.
І вже з оцим чеком прицінятися, що можна на ці *гроші* купити.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 25 жов, 2024 14:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 14:34

  lapay написав:
  ЛАД написав:Речь шла о вступлении в НАТО вообще, а не о дате. Вы сами написали:
Можна зрозуміти позицію Порошенка. На відміну від Зеленського, він розумів реальність небезпеки, і доклав багато зусиль, щоб ми стали членом НАТО

И на вопрос о реальности приглашения в НАТО 4 декабря, вы так и не ответили.

Ще раз уважно перечитайте інтерв'ю Порошенко, там все чітко сказано.

Во-первых, речь шла уже не об интервью, а о ваших словах, процитированных выше.
Во-вторых и в интервью:
ми нарешті припинили абсолютно порожні й неконституційні розмови про те, що країна обійдеться без НАТО, що нас туди ніколи не візьмуть і ми підемо шляхом безпекових двосторонніх гарантій
. Я что-то не помню, чтобы у нас на высшем уровне когда-нибудь при Зеленском говорилось, что "країна обійдеться без НАТО". Зеленский добивался этого с не меньшим пылом, чем Порошенко.

До 4 грудня малоймовірно, для цього, як мінімум, Зе повинен зробити реальні кроки до перемир'я, тоді буде плюшка від Заходу.
Какие "реальні кроки" может/должен "зробити Зе"?
Тут раньше часто вспоминали корейскую войну и мир после неё. Но мир там был заключён не воюющими сторонами, а их покровителями. И фактически под гарантии этих покровителей. Мне кажется, что и у нас мир может быть заключён только таким образом. При прямых переговорах Зе может подписать только капитуляцию.

Будем вправлять челюсти? Хороший метод. А как же отделение церкви от государства? А религиозные свободы? Повторю - может, ещё Варфоломеевскую ночь устроим для развлечения?

Все має свій початок і кінець, в тому числі і московська церква разом з мовою.

Насчёт мови утверждение сомнительное. Языки живут веками, меняются, развиваются, но живут. И полностью исчезают достаточно редко и за очень большие сроки. Церковь тоже живёт весьма долго и не исчезает за один день или год. Собственно, я сходу не могу припомнить в истории вообще ни одного случая гибели какой-нибудь церкви. Гугеноты не исчезли после Варфоломеевской ночи.
А вот тяжёлые последствия для государств, пытавшихся подавить какие-то религиозные течения, случались часто.

И в заслугах Турчинова тоже надо разбираться, история разработки очень длинная и начата не им.

Турчинов багато зробив для відродження виробництва ракетного палива в умовах фактичних санкцій.

Может быть, не буду спорить. С вопросом не знаком. И я совсем не собирался мешать Турчинова с грязью. Просто я против преувеличения его заслуг так же, как и других деятелей.
ЛАД
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