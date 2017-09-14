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Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:28
Шось давненько не бачив Долярчика , він натякав шо мабуть "стане на лижі"
Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:29
Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:34
Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:37
Та ні, треба було чесно сказати народу після Мінську - своїх сил недостатньо, захід нас кине, расія не відстане, тому я і підписав. Починаєм мирно тайожно інтегріроваться. А тоді або новий майдан (і хз шо та як), або мирно б лягли під рашу після наступних виборів, де б переміг Медведчук ( якого путін обміняв на купу народу, шо там того Деркача медаль )
Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:45
Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:57
Треба було чесно ще до РГ сказати народу: або розділ, або ціна (похід за Феррарі).
Все. Більше нічого. Це корінець. Усе інше лише другорядне або наслідки.
І цей похід дещо схожий з отим походом-обіцянкою більшовиків ... до комунізму. Пообіцяли і повели. У довгий похід. З ціною - ...
Дещо -- тому що на відміну від комуняк, гадаю, що до гарантованого якогось результату все ж дійшли: суверенітет збережено і буде збережено. Частина території рано чи пізно до ЄС-НАТО дійде. А через час і вся інша.
(звісно якщо оте НАТО-ЄС збережуться до того часу, а не переродяться на окремі кластери).
З.и. і чим це відрізняється від втягування в різні хоч чесні (кредити з дрібним шрифтом...), хоч нечесні (аля піраміди) проекти? Де від клієнта до останнього ховають ціну питання? Головне, щоб почав, а потім вже й нікуди диватися.
Да нічим...
Тепер стало питання про сплату -- а бажаючих платити не вистачає.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 25 жов, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:58
Не фантазируйте.
Когда это евреи "исторически действовали против врагов похожими методами"?
"Исторически" убивали не евреи, а евреев. А государство Израиль с удовольствием жило бы в мире с соседями, если бы не лозунги "Палестина от моря до моря" и соответствующая политика. И постоянно стремится к заключению мирных соглашений и нормализации отношений с арабскими странами. И им не надо "предупреждать появление новых случайных недоброжелателей", хватает и не случайных.
И государство Израиль живёт в условиях войны практически постоянно всю свою недолгую историю. Порой "тихой" войны, порой горячей.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 25 жов, 2024 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 жов, 2024 14:34
неконтрольований порядок - це з точки зору малосортних, а з точки зору закулісних - контрольований хаос
Строгість законів нівелюється необов"язковістю їх виконання
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 25 жов, 2024 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 жов, 2024 14:34
І про реалії - це мова тільки про те:
- хто має можливість (сплатити);
- готовий (платити);
- буде (тобто має намір, бажання, інтерес) платити.
А не балачки яка вона Феррарі, хочемо Феррарі; план, як нам подарують інші Феррарі.
Якщо перші етапи якось є, то може й подарують.
Тільки знов отим дрібним шрифтом населення не ознайомлять з ціною кредиту. І знов - хто конкретно буде сплачувати, а хто буде збагатчуватися навіть при отій сплаті.
Як зараз збагатчуються навіть під час повномасштабної війни.
А у всіх опитуваннях в кожному питанні повинно бути про ціну. І щоб кожний відповідаючий одразу вказав свою персональну майбутню сплату. Зафіксувати.
Потім порахувати не відповіді, а суму сплат.
І вже з оцим чеком прицінятися, що можна на ці *гроші* купити.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 25 жов, 2024 14:38, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 25 жов, 2024 14:34
Во-первых, речь шла уже не об интервью, а о ваших словах, процитированных выше.
Во-вторых и в интервью:
. Я что-то не помню, чтобы у нас на высшем уровне когда-нибудь при Зеленском говорилось, что "країна обійдеться без НАТО". Зеленский добивался этого с не меньшим пылом, чем Порошенко.
Какие "реальні кроки" может/должен "зробити Зе"?
Тут раньше часто вспоминали корейскую войну и мир после неё. Но мир там был заключён не воюющими сторонами, а их покровителями. И фактически под гарантии этих покровителей. Мне кажется, что и у нас мир может быть заключён только таким образом. При прямых переговорах Зе может подписать только капитуляцию.
Насчёт мови утверждение сомнительное. Языки живут веками, меняются, развиваются, но живут. И полностью исчезают достаточно редко и за очень большие сроки. Церковь тоже живёт весьма долго и не исчезает за один день или год. Собственно, я сходу не могу припомнить в истории вообще ни одного случая гибели какой-нибудь церкви. Гугеноты не исчезли после Варфоломеевской ночи.
А вот тяжёлые последствия для государств, пытавшихся подавить какие-то религиозные течения, случались часто.
Может быть, не буду спорить. С вопросом не знаком. И я совсем не собирался мешать Турчинова с грязью. Просто я против преувеличения его заслуг так же, как и других деятелей.
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