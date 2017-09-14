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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 14:38
ЛАД написав: buratinyo написав:
..........
Как с такими бороться лучше всего знают, наверное, евреи. Они исторически действуют против врагов похожими методами - системно проявляют животную жестокость, убивая врага в его логове, и демонстрируют потом очень добрые лица по телевизору, чем предупреждают появление новых случайных недоброжелателей.
Не фантазируйте.
Когда это евреи "исторически
действовали против врагов похожими методами"?
"Исторически" убивали не евреи, а евреев. А государство Израиль с удовольствием жило бы в мире с соседями, если бы не лозунги "Палестина от моря до моря" и соответствующая политика. И постоянно стремится к заключению мирных соглашений и нормализации отношений с арабскими странами. И им не надо "предупреждать появление новых случайных недоброжелателей", хватает и не случайных.
И государство Израиль живёт в условиях войны практически постоянно всю свою недолгую историю. Порой "тихой" войны, порой горячей.
ви хоча би Біблію почитали, не те що Тору,
можна почати з "пурім", там ще багато чого є цікавого,
це в християн вже "віддай сорочку" а не "зуб за зуб",
ще про відношення до гоїв спробуйте взнати
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 14:41
lapay написав: fler написав:
Коли ви зрозумієте, що від Зе нічого не залежить? Все вирішується в США.
А як же По розрулив ситуацію в 2014 без США? Зе хоче і рибку з'їсти, ..., а так не буває. Хочеш чи не хочеш, а доведеться завершувати війну переговорами, раз не вистачило розуму вчасно її завершити простим РПВ.
В 2014 без США, но с Францией и Германией.
А когда это была возможность "вчасно її завершити простим РПВ"?
Что-то не припоминаю такого момента. В Стамбуле в 2022 тоже речь не шла о "простом РПВ", было много условий.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:10
Ой+ написав: ЛАД написав:
......Т.е. их возвращение на довоенное место жительства не предусматривается/нежелательно?
Зе-влада провалила політику щодо ВПО:
Це при тому, що зараз величезний % нерухомості пустує. І як на мене, якщо можжна проводити мобілізацію живих людей, то цілком можна було би в якомусь примусовому порядку задіяти для ВПО житло з певними компенсаціями для власників. А так повернуться в окупацію і дивись через якийсь час ще воювати будуть проти України.
Данных, сами понимаете, не имею, но вряд ли возвращаются туда мужчины 18-60.
Н я не об этом. Я о том, что такие слова говорят о том, что восток восстанавливать не особо собираются, центр тяжести будут переносить на запад. А восток после войны превратится в серую зону. Тогда есть смысл способствовать укоренению беженцев на западе.
А насчёт провала "політики з підтримки ВПО"... Проблема та же - государство бедное и на это просто нет денег.
"в якомусь примусовому порядку задіяти для ВПО житло з певними компенсаціями для власників" можно, но как же "священное право частной собственности"? Сейчас не ВОВ, когда можно было "уплотнять" жильцов, не спрашивая согласия. Те, кто выехал и хотят сдавать пустующее жильё и так сдают его. По рыночным ценам. На западе весьма высоким. А те, кто не хочет сдавать, не сдадут его и государству по госрасценкам. И опять же, к государства на это нет денег.
Да и жизнь в бараках тогда не рассматривалась как нечто невозможное и ужасное.
fler написав:
Чи Мінські угоди про капітуляцію - це "розрулив"?
Подивимось, якщо доживемо, що вже Зе наперемагає чи на чому зупинимось. Думаю, що такі результати як дали мінські угоди, були би за неймовірне щастя.
Не считаю Мінські угоди капітуляцією, но, понятно, что таких результатов сегодня точно не будет. Тогда, по крайней мене формально, речь шла о внутриукраинском конфликте. Сегодня о войне
с РФ, в которой уже потеряны значительные территории. При этом и РФ понесла значительные потери и Путину нужно будет хоть как-то оправдать эти потери перед собственным населеним. Так что ни на какое "счастье" я не рассчитываю. Даже "ймовірне".
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:11
Игорь Алексеевич написав:
Вот Вам и мировой порядок и мировые законы. Если сам генсек ООН их не соблюдает, то что говорить про др.?
Как можно вообще с пуйлом здороваться рукопожатием, если Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на его арест?
Да и вообще как можно было ехать ген. секр. ООН на это зборище?
А шо, Натаньяху теж вже став нерукопожатним після аналогічного рішення МКС? Міжнародні закони порушували багато кпаїн, в тому числі і США.
Поїхав, щоб нагадати, що Раша порушує устав ООН. Міг би і не їхати. Проблеми в цій поїздці взагалі не бачу.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:19
Игорь Алексеевич написав:
........
Да и вообще как можно было ехать ген. секр. ООН на это зборище?
На этом "с
борище" присутствовали крупнейшие державы - Китай и Индия, которые представляют чуть ли не половину населения Земли.
Предъявите претензии им. Если бы их там не было, возможно, и Гутерриш не поехал бы.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:22
_Mykola_ написав: Игорь Алексеевич написав: UA написав:
С чего вы взяли что ООН за Украину?
Мне по барабану за кого ООН, но есть мировой порядок и законы. Или для ООН Межд. суд в Гааге не является легитимным?
Гроші не пахнуть. Хто ООН фінансує, той її і танцює.
ООН = Ліга націй.
Если не ошибаюсь, основное финансирование от США.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:23
Президент України не прийме Антоніо Гутерріша через його участь у саміті БРІКС в росії.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:26
Letusrock написав: d44 написав:
Так і Зе може ( міг давно) розрулити як в 14-му, віддати все що захоплене і "жму руку обнимаю"
так в 2014 ніхто нічого офіційно не віддавав... чи у нас в 2014 змінилась карта України?
Не змінилась. Так вона, може і зараз не зміниться. Будемо малювати "кордони 91".
Так вам у себе вдома ніхто не забороняє намалювати і карту України "від Сяну до Дону". Повісьте на стіночку і любуйтеся.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:29
Ой+ написав: d44 написав:
Так і Зе може ( міг давно) розрулити як в 14-му, віддати все що захоплене і "жму руку обнимаю"
Не дають спокою лаври агента фсб деркача якого в раші за фейки нагородили сенаторством?
Зе уже по факту віддав значно більше і процес іде.
Все ж таки віддав не Зе, а всі ми.
Чи я щось пропустив і він виходив на двобой з Путіним і програв?
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:34
Игорь Алексеевич написав:
.........
Надо было быть хитрым хохлом и тянуть Минские переговоры еще несколько лет.
Тянуть резину вечно нельзя. В конце концов она рвётся.
А так Минские были хреновые, зато теперь супер жо...а. Переговоры будут 100% и там еще больше отойдёт раше. Конечно сейчас скажут, а нам то что до того населения, ведь они типа сами хотели рашу в 14году. Тогда если они хотели, то зачем мы с 22года воевали?
Пока что просто жо..., а не супер.
Почему "ещё больше" не очень понятно, вполне возможно, что меньше.
Зачем воевали с 2015, а, может, и с 2014?
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