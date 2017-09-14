Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:10

Ой+ написав: ЛАД написав: ......Т.е. их возвращение на довоенное место жительства не предусматривается/нежелательно? ......Т.е. их возвращение на довоенное место жительства не предусматривается/нежелательно?

Зе-влада провалила політику щодо ВПО:

https://focus.ua/uk/politics/674932-pov ... po-shulyak "Повертаються в окупацію": Україна провалила політику з підтримки ВПО, — Шуляк

https://konkurent.ua/publication/145468 ... -lubinets/ ВПО повертаються на тимчасово окуповані території та у прифронтові міста, – Лубінець

Це при тому, що зараз величезний % нерухомості пустує. І як на мене, якщо можжна проводити мобілізацію живих людей, то цілком можна було би в якомусь примусовому порядку задіяти для ВПО житло з певними компенсаціями для власників. А так повернуться в окупацію і дивись через якийсь час ще воювати будуть проти України. Зе-влада провалила політику щодо ВПО:Це при тому, що зараз величезний % нерухомості пустує. І як на мене, якщо можжна проводити мобілізацію живих людей, то цілком можна було би в якомусь примусовому порядку задіяти для ВПО житло з певними компенсаціями для власників. А так повернуться в окупацію і дивись через якийсь час ще воювати будуть проти України.

fler написав: Чи Мінські угоди про капітуляцію - це "розрулив"? Чи Мінські угоди про капітуляцію - це "розрулив"?

Подивимось, якщо доживемо, що вже Зе наперемагає чи на чому зупинимось. Думаю, що такі результати як дали мінські угоди, були би за неймовірне щастя. Подивимось, якщо доживемо, що вже Зе наперемагає чи на чому зупинимось. Думаю, що такі результати як дали мінські угоди, були би за неймовірне щастя.

Данных, сами понимаете, не имею, но вряд ли возвращаются туда мужчины 18-60.Н я не об этом. Я о том, что такие слова говорят о том, что восток восстанавливать не особо собираются, центр тяжести будут переносить на запад. А восток после войны превратится в серую зону. Тогда есть смысл способствовать укоренению беженцев на западе.А насчёт провала "політики з підтримки ВПО"... Проблема та же - государство бедное и на это просто нет денег."в якомусь примусовому порядку задіяти для ВПО житло з певними компенсаціями для власників" можно, но как же "священное право частной собственности"? Сейчас не ВОВ, когда можно было "уплотнять" жильцов, не спрашивая согласия. Те, кто выехал и хотят сдавать пустующее жильё и так сдают его. По рыночным ценам. На западе весьма высоким. А те, кто не хочет сдавать, не сдадут его и государству по госрасценкам. И опять же, к государства на это нет денег.Да и жизнь в бараках тогда не рассматривалась как нечто невозможное и ужасное.Не считаю Мінські угоди капітуляцією, но, понятно, что таких результатов сегодня точно не будет. Тогда, по крайней мене формально, речь шла о внутриукраинском конфликте. Сегодня ос РФ, в которой уже потеряны значительные территории. При этом и РФ понесла значительные потери и Путину нужно будет хоть как-то оправдать эти потери перед собственным населеним. Так что ни на какое "счастье" я не рассчитываю. Даже "ймовірне".