ЛАД написав:Если не ошибаюсь, основное финансирование от США.
Многие агентства, программы и миссии ООН получают важнейшее финансирование от Соединенных Штатов. Администрация Трампа резко сократила финансирование некоторых агентств ООН, но президент Байден в значительной степени отменил эти сокращения.
Соединенные Штаты остаются крупнейшим донором Организации Объединенных Наций. В 2022 году они внесли более 18 миллиардов долларов, что составляет треть финансирования коллективного бюджета организации. Несмотря на усилия президента Дональда Трампа по сокращению финансирования, президент Джо Байден подтвердил важность Организации Объединенных Наций для внешней политики США и увеличил финансирование организации. В 2021 году Байден возобновил потоки финансирования, приостановленные при Трампе, в том числе для Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Однако Байден снова приостановил финансирование БАПОР в 2024 году из-за утверждений о том, что некоторые сотрудники агентства помогали в террористических атаках на Израиль в октябре 2023 года, которые спровоцировали текущую войну между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС .
ЛАД написав:Все ж таки віддав не Зе, а всі ми. Чи я щось пропустив і він виходив на двобой з Путіним і програв?
Захід ще перд самим вторгненням казав - ми будемо поруч і будемо допомагати стільки скільки потрібно. Але стільки скільки потрібно схоже закінчується, тай умовами обклали - "туда не бий, НПЗ не чіпай, нашу зброю не використовуй і т.п"
ЛАД написав:Все ж таки віддав не Зе, а всі ми. Чи я щось пропустив і він виходив на двобой з Путіним і програв?
всі наші проблеми від пасивності суспільства, старіки перелякані ще з сталінських часів, а молодь неосвідчена і буйдужа до політики і взагалі до країни (патріотичного виховання не було до 2014р)
нагадаю шановному панству, що шахрайка і злочинниця Юля була серед кандидатів на посаду президента і мала підтримку европійських (конкретно польских) ЗМІ, водила бізнес з газпромом і мала особисті відношення з путіним
flyman написав:............ ви хоча би Біблію почитали, не те що Тору, можна почати з "пурім", там ще багато чого є цікавого, це в християн вже "віддай сорочку" а не "зуб за зуб", ще про відношення до гоїв спробуйте взнати
Читал Ветхий Завет. Тору, думаю, и Вы не читали (она вообще-то на древнееврейском, который вы вряд ли знаете, но и переводы вы вряд ли читали). Да, там всё просто и понятно: "Око за око, зуб за зуб" и никаких: "Подставь правую щёку". Но для того времени двух- и более тысячелетней давности для полудиких племён всё это вполне нормально. Тогда всё было проще: "Горе побеждённому". Никакого "гуманизма" не было и в помине. Если не можешь/не выгодно поработить, то уничтожь врага или он уничтожит тебя. Или ты господин, или ты раб. "Мирно сосуществование" было возможно либо при равенстве сил (обычно временно), или если интересы не пересекались. Точно так же "просвещённая" Римская империя не просто победила, а полностью уничтожила Карфаген. Хотя по большому счёту с тех пор мало что изменилось.
ЛАД написав:Все ж таки віддав не Зе, а всі ми. Чи я щось пропустив і він виходив на двобой з Путіним і програв?
Кожен з нас преЗедент? Якщо про По, то він Крим здав ще за 4 міс до свого президенства і т.д.
президент Трумен на своєму робочому столі мав надпис: “Більше відповідальність звалювати немає на кого”
Я два роки назад, коли оптиміздили на марафоні, думав, а може є щось таке про що пересічні не здогадуються навіть, а зараз як поставлять всіляких автономних лазерів та ел.маг. гармат, то егегей. Ну а в простому рубалові в стилі 1 СВ шанси на перемогу чи паритет якось не прораховуються. І посада Зе якби зобов'язувала це враховувати і намагатись зберегти народ.
Xenon написав:Схоже що про щось таки Захід з хуйлом домовились, і Зе ніхто питати навіть не буде
Риторика Запада по ситуации в Украине изменилась, они начали реально оценивать обстановку, за это можно их похвалить, заявил путин.
"Вчера еще говорили, что нужно добиться стратегического поражения россии. Сегодня, правда, уже риторика изменилась, мы это видим, и, как я уже сказал, за это можно их только похвалить, за то, что они начинают соображать и реально оценивать обстановку"
А може і не домовились Але ж, консірологія саме себе не розжене )
Путін зараз на драйві, БРІКС, Гутеріш приїхав, він не в ізоляції Тому, в ситуації з Заходом його понесло.
Він приписав Заходу, що вони хочуть поразки Росії. Хоча, він завжди це каже, як і раніше казали це при СРСР А потім сказав, що цього не відбулось
Анекдот про мужика, якій відганяв крокодилів нагадати ? чи не тре ? )
PS. Зли язикі все частіше пишуть, що в Казань приїздили не до Путіна, а до Сі