RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10586105871058810589

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если не ошибаюсь, основное финансирование от США.


Многие агентства, программы и миссии ООН получают важнейшее финансирование от Соединенных Штатов. Администрация Трампа резко сократила финансирование некоторых агентств ООН, но президент Байден в значительной степени отменил эти сокращения.


Соединенные Штаты остаются крупнейшим донором Организации Объединенных Наций. В 2022 году они внесли более 18 миллиардов долларов, что составляет треть финансирования коллективного бюджета организации. Несмотря на усилия президента Дональда Трампа по сокращению финансирования, президент Джо Байден подтвердил важность Организации Объединенных Наций для внешней политики США и увеличил финансирование организации. В 2021 году Байден возобновил потоки финансирования, приостановленные при Трампе, в том числе для Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Однако Байден снова приостановил финансирование БАПОР в 2024 году из-за утверждений о том, что некоторые сотрудники агентства помогали в террористических атаках на Израиль в октябре 2023 года, которые спровоцировали текущую войну между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС .


https://www.cfr.org/article/funding-united-nations-what-impact-do-us-contributions-have-un-agencies-and-programs
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 25 жов, 2024 15:37, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 11108
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:36

  ЛАД написав:Все ж таки віддав не Зе, а всі ми.
Чи я щось пропустив і він виходив на двобой з Путіним і програв?

Захід ще перд самим вторгненням казав - ми будемо поруч і будемо допомагати стільки скільки потрібно.
Але стільки скільки потрібно схоже закінчується, тай умовами обклали - "туда не бий, НПЗ не чіпай, нашу зброю не використовуй і т.п"
Xenon
 
Повідомлень: 4835
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:41

  flyman написав:
  andrijk777 написав:*порядок типу є, але порушувати його - нормально.

Строгість законів нівелюється необов"язковістю їх виконання

А є якісь закони в "світовому порядку"?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5662
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:43

  ЛАД написав:Все ж таки віддав не Зе, а всі ми.
Чи я щось пропустив і він виходив на двобой з Путіним і програв?


всі наші проблеми від пасивності суспільства, старіки перелякані ще з сталінських часів, а молодь неосвідчена і буйдужа до політики і взагалі до країни (патріотичного виховання не було до 2014р)

нагадаю шановному панству, що шахрайка і злочинниця Юля була серед кандидатів на посаду президента і мала підтримку европійських (конкретно польских) ЗМІ, водила бізнес з газпромом і мала особисті відношення з путіним

prodigy
 
Повідомлень: 11108
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:00

  UA написав:
  Xenon написав:
кремль отримав секретну пропозицію від України. І був готовий до перемовин, – путін.

Мовляв, її передав представник Туреччини на Генасамблеї ООН у вересні. путін, за його словами, був готовий погодитися, але оприлюднення Зеленським Плану перемоги перекреслило можливість переговорів.

Очікувано, деталі пропозиції путін не назвав. Чи дійсно вона була, невідомо

https://tsn.ua/politika/putin-zayaviv-s ... 86728.html

У Владимиров личное.
Должен уйти один из них. В идеале оба.

В 2014 году был только один Владимир, Владимир Путин, а война уже была

Интуитивно понятно, какой именно Владимир должен уйти, чтобы война прекратилась
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10500
З нами з: 31.08.09
Подякував: 538 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:03

  flyman написав:............
ви хоча би Біблію почитали, не те що Тору,
можна почати з "пурім", там ще багато чого є цікавого,
це в християн вже "віддай сорочку" а не "зуб за зуб",
ще про відношення до гоїв спробуйте взнати

Читал Ветхий Завет.
Тору, думаю, и Вы не читали (она вообще-то на древнееврейском, который вы вряд ли знаете, но и переводы вы вряд ли читали). Да, там всё просто и понятно: "Око за око, зуб за зуб" и никаких: "Подставь правую щёку".
Но для того времени двух- и более тысячелетней давности для полудиких племён всё это вполне нормально. Тогда всё было проще: "Горе побеждённому". Никакого "гуманизма" не было и в помине. Если не можешь/не выгодно поработить, то уничтожь врага или он уничтожит тебя. Или ты господин, или ты раб. "Мирно сосуществование" было возможно либо при равенстве сил (обычно временно), или если интересы не пересекались. Точно так же "просвещённая" Римская империя не просто победила, а полностью уничтожила Карфаген.
Хотя по большому счёту с тех пор мало что изменилось.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30974
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:07

  andrijk777 написав:
  lapay написав:
  andrijk777 написав:Прекрасно. Лишилось тільки зрозуміти що хоче США.

Так Зе сам про це сказав, про свій останній візит до США - Я їм про Перемогу, а вони мені про Переговори.

Це все логічно. Зе потрібна Перемога. США вона вже не потрібна. Війна триває майже 3 роки, США розуміють що перемоги не буде, як мінімум не хочуть за цю перемогу платити.

"Хочете Перемогу - воюйте, але без нас, хочете 'з нами' - Переговори" - цілком логічна позиція США по-моєму.

Ви постійно пишите про Україну, про США ... а про Путіна ви не пишете

Які перемовини ? Путін не згоден ні на які перемовини.
Він це каже відкритим текстом

Він каже - віддайте мені і тоді, можливо, але це не точно, будуть перемовини

Спуститься вже на землю. Не літайте в хмарах бажання РПВ чи перемовин )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10500
З нами з: 31.08.09
Подякував: 538 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Все ж таки віддав не Зе, а всі ми.
Чи я щось пропустив і він виходив на двобой з Путіним і програв?

Кожен з нас преЗедент? Якщо про По, то він Крим здав ще за 4 міс до свого президенства і т.д.
президент Трумен на своєму робочому столі мав надпис: “Більше відповідальність звалювати немає на кого”

Я два роки назад, коли оптиміздили на марафоні, думав, а може є щось таке про що пересічні не здогадуються навіть, а зараз як поставлять всіляких автономних лазерів та ел.маг. гармат, то егегей. Ну а в простому рубалові в стилі 1 СВ шанси на перемогу чи паритет якось не прораховуються. І посада Зе якби зобов'язувала це враховувати і намагатись зберегти народ.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6952
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:13

  Xenon написав:Схоже що про щось таки Захід з хуйлом домовились, і Зе ніхто питати навіть не буде

Риторика Запада по ситуации в Украине изменилась, они начали реально оценивать обстановку, за это можно их похвалить, заявил путин.

"Вчера еще говорили, что нужно добиться стратегического поражения россии. Сегодня, правда, уже риторика изменилась, мы это видим, и, как я уже сказал, за это можно их только похвалить, за то, что они начинают соображать и реально оценивать обстановку"

А може і не домовились
Але ж, консірологія саме себе не розжене )

Путін зараз на драйві, БРІКС, Гутеріш приїхав, він не в ізоляції
Тому, в ситуації з Заходом його понесло.

Він приписав Заходу, що вони хочуть поразки Росії. Хоча, він завжди це каже, як і раніше казали це при СРСР
А потім сказав, що цього не відбулось

Анекдот про мужика, якій відганяв крокодилів нагадати ? чи не тре ? )

PS. Зли язикі все частіше пишуть, що в Казань приїздили не до Путіна, а до Сі
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10500
З нами з: 31.08.09
Подякував: 538 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 10586105871058810589
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71708
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 238716
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 869072
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5835)
25.10.2024 16:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.