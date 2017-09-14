Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:03

flyman написав: ............

ви хоча би Біблію почитали, не те що Тору,

можна почати з "пурім", там ще багато чого є цікавого,

це в християн вже "віддай сорочку" а не "зуб за зуб",

ще про відношення до гоїв спробуйте взнати ............ви хоча би Біблію почитали, не те що Тору,можна почати з "пурім", там ще багато чого є цікавого,це в християн вже "віддай сорочку" а не "зуб за зуб",ще про відношення до гоїв спробуйте взнати

Читал Ветхий Завет.Тору, думаю, и Вы не читали (она вообще-то на древнееврейском, который вы вряд ли знаете, но и переводы вы вряд ли читали). Да, там всё просто и понятно: "Око за око, зуб за зуб" и никаких: "Подставь правую щёку".Но для того времени двух- и более тысячелетней давности для полудиких племён всё это вполне нормально. Тогда всё было проще: "Горе побеждённому". Никакого "гуманизма" не было и в помине. Если не можешь/не выгодно поработить, то уничтожь врага или он уничтожит тебя. Или ты господин, или ты раб. "Мирно сосуществование" было возможно либо при равенстве сил (обычно временно), или если интересы не пересекались. Точно так же "просвещённая" Римская империя не просто победила, а полностью уничтожила Карфаген.Хотя по большому счёту с тех пор мало что изменилось.