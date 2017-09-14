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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1058810589105901059110592>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:30

  budivelnik написав:https://censor.net/ua/news/3516773/audyt_bronyuvannya_vyyavyly_40_tys_porushen
Отже
Написали чудовий закон по якому справедливіше далі нікуди забронювали 1,5 млн осіб
Після скандалу з інвалідами в прокуратурі, побачивши що хайпу надовго не вистарчило взялись перевіряти бронювання...
З 1,5 млн знайшли 0,04 млн заброньованих з порушеннями..
Можна й далі співати ОДУ найсправедливішому...
але є маленький негаразд
4 млн оновило данні в Резерв+
1,5-2 млн не оновило данні в Резерв+
з них напевно 0,8 млн за кордоном(виїхали не законно)

То як
Забронювати 1,5 млн , а потім перевірити і виявити що 0,04млн заброньовані не вірно - це успіх чи поразка?

Бо я так і не зрозумів, яка мета ставилась для цієї перевірки...
Якщо наповнити ЗСУ - то якби малувато , є 6 млн тих хто не служить , стане 6,04 млн....
Якщо соціальна справедливість - так якихось 2,7% від перевірених це ні про що..я швидше повірю що це чергова кормушка ніж боротьба за справедливість..

А от як відволікання населення від реальних проблем - що історія з прокурорами , що історя з заброньованими - виглядає досить правдоподібно.

Там є другий дуже цікавий момент: одним з критерієв критичності планують зробити розмір зарплатні на підприємстві від 19.000грн. Ніхто не буде заперечувати, що обленерго - підпр.критич.інф-ри. Але, якщо зайти на сайт мого обленерго, в розділі вакансії я бачу, що розмір зарплатні, що пропонують, для інженера 11 тис. грн., для електромонтажника 9 тис, для водія 7-8тис.
У зе-влади буде як завжди: робимо правила, потім натягуємо їх на кожен окремий випадок (компанію) як сову на глобус. І без корупції)
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:45

  Water написав:Президент України не прийме Антоніо Гутерріша через його участь у саміті БРІКС в росії.

з БРІКС не можна, а з нерукопожатним можна. Л - Логіка!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:47

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  andrijk777 написав:*порядок типу є, але порушувати його - нормально.

Строгість законів нівелюється необов"язковістю їх виконання

А є якісь закони в "світовому порядку"?

хто сильніше той правий, але це не точно
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:51

ефектно

  budivelnik написав:Бо я так і не зрозумів, яка мета ставилась

якщо пам"ятаєте вечірній квартал, чи як воно там, коли баби вибігають на сцену і дригають ногами
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 17:02

  whois2010 написав:Там є другий дуже цікавий момент: одним з критерієв критичності планують зробити розмір зарплатні на підприємстві від 19.000грн. Ніхто не буде заперечувати, що обленерго - підпр.критич.інф-ри. Але, якщо зайти на сайт мого обленерго, в розділі вакансії я бачу, що розмір зарплатні, що пропонують, для інженера 11 тис. грн., для електромонтажника 9 тис, для водія 7-8тис.
У зе-влади буде як завжди: робимо правила, потім натягуємо їх на кожен окремий випадок (компанію) як сову на глобус. І без корупції)

Скажу більше, є така головна енергетична компанія, так от в ній немає 100% бронювання навіть тих технічних спеціалістів, хто забезпечує роботу цієї системи. Дивно виглядає коли з бригади ремонтників чи з диспетчерської мобілізують когось. І, навпаки коли бронь має хор імені Верьовки, футбольна команда у повному складі, навіть не вищої ліги чи сушист. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 17:06

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Все ж таки віддав не Зе, а всі ми.
Чи я щось пропустив і він виходив на двобой з Путіним і програв?

Кожен з нас преЗедент? Якщо про По, то він Крим здав ще за 4 міс до свого президенства і т.д.
президент Трумен на своєму робочому столі мав надпис: “Більше відповідальність звалювати немає на кого”

Я два роки назад, коли оптиміздили на марафоні, думав, а може є щось таке про що пересічні не здогадуються навіть, а зараз як поставлять всіляких автономних лазерів та ел.маг. гармат, то егегей. Ну а в простому рубалові в стилі 1 СВ шанси на перемогу чи паритет якось не прораховуються. І посада Зе якби зобов'язувала це враховувати і намагатись зберегти народ.

На "егегей" я не розраховував ніколи. На більш вагому підтримку партнерів надії були. І хтозна. як би склалося, якби ми її отримали відразу у 2022.
Що до "посада Зе якби зобов'язувала намагатись зберегти народ", то я вже давно писав, що найбільша його помилка/провина, що він не зумів запобігти цій війні. Хоча, дивлячись на звинувачення По в "зрадницьких" Мінських угодах, гадаю, що якби Зе наважився на якісь поступки Путіну (а для запобігання війни на якісь поступки, можливо, достатньо суттєві, піти прийшлось би) його б наші "активісти" скинули дуже швидко і не допомогли би "73%". Навіть зараз опитування дають не дуже втішний результат для укладання мирної угоди. Наводив сьогодні вночі цифри - viewtopic.php?p=5782094#p5782094.
І я писав не про відповідальність. Винним, звісно, призначать саме Зеленського, всі шишки будуть на нього. Я про готовність і бажання народу не на словах, а на ділі виборювати незалежність і йти заради цього на смерть і нестачі. Мільйони тих, що виїхали, часто навіть не з прифронтових, а з відносно безпечних місць, тому свідоцтво.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 17:08

потужна незламність чи незламна потужність

https://sud.ua/uk/news/ukraine/313949-rukovodstvo-nalogovoy-proverili-na-nalichie-invalidnosti-16-chelovek-prinyali-reshenie-uvolitsya-getmantsev
Є 20 000 працівників податкової , провели перевірку
16 звільнились самостійно
1 отримав інвалідність на війні
1 наплював на всіх(Чернігівська область)

Навіть не знаю , як це трактувати....
З точки зору доцільності/ефективності..

Те що пошуком справедливості тут і не пахне - думаю що навіть мої опоненти згодяться.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 17:09

  _Mykola_ написав:головна енергетична компанія, так от в ній немає 100% бронювання навіть тих технічних спеціалістів, хто забезпечує роботу цієї системи.
Так заявили ж що відсоток заброньованих буде знижений з 100% до 70+80%...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 17:13

  flyman написав:хто сильніше той правий, але це не точно

Максимально точно. Если кто то оказывается слишком правым, часто слабые обьединяются в более "правую" группу.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 17:15

  budivelnik написав:[url]https://sud.ua/uk/news/ukraine/313949-rukovodstvo-nalogovoy-proverili-na-nalichie-invalidnosti-16-chelovek-prinyali-reshenie-uvolitsya-getmantsev[/url]
Є 20 000 працівників податкової , провели перевірку
16 звільнились самостійно
1 отримав інвалідність на війні
1 наплював на всіх(Чернігівська область)

Навіть не знаю , як це трактувати....
З точки зору доцільності/ефективності..

Те що пошуком справедливості тут і не пахне - думаю що навіть мої опоненти згодяться.

В податковій аж 20 000 керівників? Нічого собі роздули штат!! :evil:
BIGor
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