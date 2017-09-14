budivelnik написав:https://censor.net/ua/news/3516773/audyt_bronyuvannya_vyyavyly_40_tys_porushen Отже Написали чудовий закон по якому справедливіше далі нікуди забронювали 1,5 млн осіб Після скандалу з інвалідами в прокуратурі, побачивши що хайпу надовго не вистарчило взялись перевіряти бронювання... З 1,5 млн знайшли 0,04 млн заброньованих з порушеннями.. Можна й далі співати ОДУ найсправедливішому... але є маленький негаразд 4 млн оновило данні в Резерв+ 1,5-2 млн не оновило данні в Резерв+ з них напевно 0,8 млн за кордоном(виїхали не законно)
То як Забронювати 1,5 млн , а потім перевірити і виявити що 0,04млн заброньовані не вірно - це успіх чи поразка?
Бо я так і не зрозумів, яка мета ставилась для цієї перевірки... Якщо наповнити ЗСУ - то якби малувато , є 6 млн тих хто не служить , стане 6,04 млн.... Якщо соціальна справедливість - так якихось 2,7% від перевірених це ні про що..я швидше повірю що це чергова кормушка ніж боротьба за справедливість..
А от як відволікання населення від реальних проблем - що історія з прокурорами , що історя з заброньованими - виглядає досить правдоподібно.
Там є другий дуже цікавий момент: одним з критерієв критичності планують зробити розмір зарплатні на підприємстві від 19.000грн. Ніхто не буде заперечувати, що обленерго - підпр.критич.інф-ри. Але, якщо зайти на сайт мого обленерго, в розділі вакансії я бачу, що розмір зарплатні, що пропонують, для інженера 11 тис. грн., для електромонтажника 9 тис, для водія 7-8тис. У зе-влади буде як завжди: робимо правила, потім натягуємо їх на кожен окремий випадок (компанію) як сову на глобус. І без корупції)
whois2010 написав:Там є другий дуже цікавий момент: одним з критерієв критичності планують зробити розмір зарплатні на підприємстві від 19.000грн. Ніхто не буде заперечувати, що обленерго - підпр.критич.інф-ри. Але, якщо зайти на сайт мого обленерго, в розділі вакансії я бачу, що розмір зарплатні, що пропонують, для інженера 11 тис. грн., для електромонтажника 9 тис, для водія 7-8тис. У зе-влади буде як завжди: робимо правила, потім натягуємо їх на кожен окремий випадок (компанію) як сову на глобус. І без корупції)
Скажу більше, є така головна енергетична компанія, так от в ній немає 100% бронювання навіть тих технічних спеціалістів, хто забезпечує роботу цієї системи. Дивно виглядає коли з бригади ремонтників чи з диспетчерської мобілізують когось. І, навпаки коли бронь має хор імені Верьовки, футбольна команда у повному складі, навіть не вищої ліги чи сушист.
ЛАД написав:Все ж таки віддав не Зе, а всі ми. Чи я щось пропустив і він виходив на двобой з Путіним і програв?
Кожен з нас преЗедент? Якщо про По, то він Крим здав ще за 4 міс до свого президенства і т.д.
президент Трумен на своєму робочому столі мав надпис: “Більше відповідальність звалювати немає на кого”
Я два роки назад, коли оптиміздили на марафоні, думав, а може є щось таке про що пересічні не здогадуються навіть, а зараз як поставлять всіляких автономних лазерів та ел.маг. гармат, то егегей. Ну а в простому рубалові в стилі 1 СВ шанси на перемогу чи паритет якось не прораховуються. І посада Зе якби зобов'язувала це враховувати і намагатись зберегти народ.
На "егегей" я не розраховував ніколи. На більш вагому підтримку партнерів надії були. І хтозна. як би склалося, якби ми її отримали відразу у 2022. Що до "посада Зе якби зобов'язувала намагатись зберегти народ", то я вже давно писав, що найбільша його помилка/провина, що він не зумів запобігти цій війні. Хоча, дивлячись на звинувачення По в "зрадницьких" Мінських угодах, гадаю, що якби Зе наважився на якісь поступки Путіну (а для запобігання війни на якісь поступки, можливо, достатньо суттєві, піти прийшлось би) його б наші "активісти" скинули дуже швидко і не допомогли би "73%". Навіть зараз опитування дають не дуже втішний результат для укладання мирної угоди. Наводив сьогодні вночі цифри - viewtopic.php?p=5782094#p5782094. І я писав не про відповідальність. Винним, звісно, призначать саме Зеленського, всі шишки будуть на нього. Я про готовність і бажання народу не на словах, а на ділі виборювати незалежність і йти заради цього на смерть і нестачі. Мільйони тих, що виїхали, часто навіть не з прифронтових, а з відносно безпечних місць, тому свідоцтво.
budivelnik написав:[url]https://sud.ua/uk/news/ukraine/313949-rukovodstvo-nalogovoy-proverili-na-nalichie-invalidnosti-16-chelovek-prinyali-reshenie-uvolitsya-getmantsev[/url] Є 20 000 працівників податкової , провели перевірку 16 звільнились самостійно 1 отримав інвалідність на війні 1 наплював на всіх(Чернігівська область)
Навіть не знаю , як це трактувати.... З точки зору доцільності/ефективності..
Те що пошуком справедливості тут і не пахне - думаю що навіть мої опоненти згодяться.
В податковій аж 20 000 керівників? Нічого собі роздули штат!!