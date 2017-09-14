"Вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая, сякая. Мы вам будем помогать - и дальше вступайте в состав России. Так вопросы ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война", - сказал он.



По его словам, он не понимает, зачем Беларусь присоединять к России, поскольку страны уже взаимодействуют в рамках Союзного государства.



"Мы можем выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого обижаться не будет", - добавил Лукашенко.



Присоединение Беларуси к РФ он назвал "глупой задачей".



"Это не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь, и ладно - мир изменился, мир другой. Поэтому глупые задачи перед собой ставить не надо, и всегда надо думать о том, что будет потом", - уточнил Лукашенко.