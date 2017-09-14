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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10589105901059110592>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 17:18

  whois2010 написав:Там є другий дуже цікавий момент: одним з критерієв критичності планують зробити розмір зарплатні на підприємстві від 19.000грн. Ніхто не буде заперечувати, що обленерго - підпр.критич.інф-ри. Але, якщо зайти на сайт мого обленерго, в розділі вакансії я бачу, що розмір зарплатні, що пропонують, для інженера 11 тис. грн., для електромонтажника 9 тис, для водія 7-8тис.
У зе-влади буде як завжди: робимо правила, потім натягуємо їх на кожен окремий випадок (компанію) як сову на глобус. І без корупції)


у підприємств паливно-енергетичного комплексу (газовики, енергетики) свої критерії, вони визначаються окремо від стандартних критеріїв критично важливих підприємств. їм від початку дозволяли бронювати співробітників більше ніж 50% квота, а також незалежно від вос (дефіцитних). сюди навпаки слід додати ще водоканали різні, звязок і таке подібне.
але ж народу потрібні телемарафон, футбол, цирк, доставка і т.п. :mrgreen: але не зрозуміло, правда, як і де те все спостерігати, якщо будуть трабли з ее, газом, звязком....
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 17:34

  budivelnik написав:Так заявили ж що відсоток заброньованих буде знижений з 100% до 70+80%...

Це Ви так шуткуєте?
Ви ж розумієте важливість диспетчера чи монтера на високовольтних лініях?
Особливо за теперішніх умов. Я ще розумію коли це білі комірці якім не дають бронь, але технарі, то зашкварний зашквар.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 17:43

Мне сильно нравится, когда одни и те же люди сначала разгоняют хайп по поводу прокуроров и незаконно забронированных, а потом точно так же ругают владу за проверки.
P.s. Будивельник, это к вам не относится. С вами можно спорить или соглашаться, но вы, по крайней мере, последовательны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 18:07

Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку на 2 п.п. до 21%, что является самым высоким показателем с февраля 2003 года. Уровень ставки уже выше, чем в феврале 2002 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение центробанка.
https://www.rbc.ua/ukr/news/tsentrobank-rf-pidnyav-klyuchovu-stavku-maksimumu-1729855740.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 18:15

К вопросу о положении Беларуси.
"Вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая, сякая. Мы вам будем помогать - и дальше вступайте в состав России. Так вопросы ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война", - сказал он.

По его словам, он не понимает, зачем Беларусь присоединять к России, поскольку страны уже взаимодействуют в рамках Союзного государства.

"Мы можем выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого обижаться не будет", - добавил Лукашенко.

Присоединение Беларуси к РФ он назвал "глупой задачей".

"Это не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь, и ладно - мир изменился, мир другой. Поэтому глупые задачи перед собой ставить не надо, и всегда надо думать о том, что будет потом", - уточнил Лукашенко.
https://www.rbc.ua/ukr/news/lukashenko-prigroziv-viynoyu-kshcho-rf-zahoche-1729844982.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 18:19

ГААГА, 25 октября (Рейтер) - Голландская разведка подтвердила, что Россия перебросила не менее 1500 военнослужащих из Северной Кореи для участия в войне на Украине, заявил в пятницу министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.
Москва не опровергла предыдущие заявления США о том, что Северная Корея направила войска в Россию, что Запад расценивает как существенную эскалацию войны.
«Мы ожидаем, что войска будут в основном размещены в Курске и будут состоять в основном из специальных подразделений северокорейской армии», — сказал Брекельманс, добавив, что первое развертывание было для России возможностью проверить войска и оценить международную реакцию.
https://www.reuters.com/world/dutch-defense-minister-says-intelligence-confirms-russia-is-deploying-north-2024-10-25/
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 18:20

  ЛАД написав:Мне сильно нравится, когда одни и те же люди сначала разгоняют хайп по поводу прокуроров и незаконно забронированных, а потом точно так же ругают владу за проверки.
P.s. Будивельник, это к вам не относится. С вами можно спорить или соглашаться, но вы, по крайней мере, последовательны.


шось не побачив, щоб сильно "ругали за проверки" :).
ті хто розуміють, що до чого, переймаються не перевірками, а результатами, чи вірніше "результатами". коли, наприклад, як вже вище писали, енергетикам (чи газовикам, тепловиками, звязківцям, водоканалу і т.п., вибрати за бажанням) квоту зріжуть, а телемарафону залишать. коли без води, газу, ее, опалення, звязку і всього іншого будуть сидіти не лише тому, що обстріли, а й ще тому, чи навіть просто більше тому, , що буде просто нікому то все забезпечувати і обслуговувати, когось до війська заберуть, інші самі покинуть то. і пенси покинуть, скажуь, шо воно набуй їм не потрібне, тягнути за себе і за того хлопця. і так вже є, доволі масово. і є посади, на які аби кого з вулиці не візьмеш. зате марафон в пошані, футбол, цирк, хз що там ще.
до такої ситуації потрібно з початку самого було не допустити, чи принаймні. за 2,5 роки відкатати механізм вже. перші скандали з цирками, футбольними клубами та ін. були вже давно, був час виправити. ну нічого, посидять значить в темряві, без тепла і води, без звязку, можливо якісь звивини додаткові від такого досвіду зявляться.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 25 жов, 2024 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 18:24

Украинские военные уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса средней дальности "Бук-М3". Это было сделано благодаря средству за 500 долларов.

Как рассказали в СБС, на вражеское оружие из беспилотника был сброшен боеприпас стоимостью 500 долларов. Там отметили, что этот пример демонстрирует эффективность современных технологий, ведь стоимость "Бука" в полной комплектации оценивается примерно в 100 миллионов долларов.

"Спасибо другим подразделениям Сил обороны за четкое взаимодействие и координацию действий. Достигаем результата благодаря четкому планированию и использованию современных беспилотных систем", - говорится в сообщении.

В то же время портал Defense Express отмечает, что Вооруженные силы за последние три дня нанесли сокрушительные удары по двум установкам ЗРК "Бук-М3". Одна была уничтожена, а другая повреждена.
...........
Следует также напомнить, что ранее украинские военные выслеживали "Бук" в основном с помощью HIMARS. Однако атака дронов свидетельствует о том, что такие же эффективные результаты можно достичь и с помощью более дешевых средств.
https://www.rbc.ua/ukr/news/zsu-zavdali-udariv-ustanovkah-zrk-buk-zasobom-1729859772.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 18:25

  ЛАД написав:
Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку на 2 п.п. до 21%, что является самым высоким показателем с февраля 2003 года. Уровень ставки уже выше, чем в феврале 2002 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение центробанка.
https://www.rbc.ua/ukr/news/tsentrobank-rf-pidnyav-klyuchovu-stavku-maksimumu-1729855740.html

а тут цікавилися, для чого Ердоган в Казань їздив, так от відповідь: ділився досвідом як досягнути високої інфляції і високої облікової ставки та кратного девалу одночасно, 3в1
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 18:28

"Агрессивная война россии против Украины затрагивает Германию и Индию во многих отношениях. Никто не может закрывать глаза на этот конфликт. Поэтому я настоятельно выражаюсь за то, чтобы Индия выступала за долговременный и справедливый мир", - заявил Шольц.

По его словам, Германия приветствует готовность Индии "использовать крепкие связи со всеми сторонами, чтобы внести вклад в политическое разрешение конфликта". А также Берлин выступает в поддержку территориальной неприкосновенности Украины.

"Эта война, которая бурлит уже так долго и забирает так много жертв, должна наконец закончиться. Цельность и суверенитет Украины должны быть сохранены. За это мы и выступаем", - подчеркнул Шольц.
https://www.rbc.ua/ukr/news/sholts-hoche-poserednitstva-indiyi-politichnomu-1729863898.html
ЛАД
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