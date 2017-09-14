whois2010 написав:Там є другий дуже цікавий момент: одним з критерієв критичності планують зробити розмір зарплатні на підприємстві від 19.000грн. Ніхто не буде заперечувати, що обленерго - підпр.критич.інф-ри. Але, якщо зайти на сайт мого обленерго, в розділі вакансії я бачу, що розмір зарплатні, що пропонують, для інженера 11 тис. грн., для електромонтажника 9 тис, для водія 7-8тис. У зе-влади буде як завжди: робимо правила, потім натягуємо їх на кожен окремий випадок (компанію) як сову на глобус. І без корупції)
у підприємств паливно-енергетичного комплексу (газовики, енергетики) свої критерії, вони визначаються окремо від стандартних критеріїв критично важливих підприємств. їм від початку дозволяли бронювати співробітників більше ніж 50% квота, а також незалежно від вос (дефіцитних). сюди навпаки слід додати ще водоканали різні, звязок і таке подібне. але ж народу потрібні телемарафон, футбол, цирк, доставка і т.п. але не зрозуміло, правда, як і де те все спостерігати, якщо будуть трабли з ее, газом, звязком....
budivelnik написав:Так заявили ж що відсоток заброньованих буде знижений з 100% до 70+80%...
Це Ви так шуткуєте? Ви ж розумієте важливість диспетчера чи монтера на високовольтних лініях? Особливо за теперішніх умов. Я ще розумію коли це білі комірці якім не дають бронь, але технарі, то зашкварний зашквар.
Мне сильно нравится, когда одни и те же люди сначала разгоняют хайп по поводу прокуроров и незаконно забронированных, а потом точно так же ругают владу за проверки. P.s. Будивельник, это к вам не относится. С вами можно спорить или соглашаться, но вы, по крайней мере, последовательны.
"Вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая, сякая. Мы вам будем помогать - и дальше вступайте в состав России. Так вопросы ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война", - сказал он.
По его словам, он не понимает, зачем Беларусь присоединять к России, поскольку страны уже взаимодействуют в рамках Союзного государства.
"Мы можем выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого обижаться не будет", - добавил Лукашенко.
Присоединение Беларуси к РФ он назвал "глупой задачей".
"Это не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь, и ладно - мир изменился, мир другой. Поэтому глупые задачи перед собой ставить не надо, и всегда надо думать о том, что будет потом", - уточнил Лукашенко.
ГААГА, 25 октября (Рейтер) - Голландская разведка подтвердила, что Россия перебросила не менее 1500 военнослужащих из Северной Кореи для участия в войне на Украине, заявил в пятницу министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Москва не опровергла предыдущие заявления США о том, что Северная Корея направила войска в Россию, что Запад расценивает как существенную эскалацию войны. «Мы ожидаем, что войска будут в основном размещены в Курске и будут состоять в основном из специальных подразделений северокорейской армии», — сказал Брекельманс, добавив, что первое развертывание было для России возможностью проверить войска и оценить международную реакцию.
ЛАД написав:Мне сильно нравится, когда одни и те же люди сначала разгоняют хайп по поводу прокуроров и незаконно забронированных, а потом точно так же ругают владу за проверки. P.s. Будивельник, это к вам не относится. С вами можно спорить или соглашаться, но вы, по крайней мере, последовательны.
шось не побачив, щоб сильно "ругали за проверки" . ті хто розуміють, що до чого, переймаються не перевірками, а результатами, чи вірніше "результатами". коли, наприклад, як вже вище писали, енергетикам (чи газовикам, тепловиками, звязківцям, водоканалу і т.п., вибрати за бажанням) квоту зріжуть, а телемарафону залишать. коли без води, газу, ее, опалення, звязку і всього іншого будуть сидіти не лише тому, що обстріли, а й ще тому, чи навіть просто більше тому, , що буде просто нікому то все забезпечувати і обслуговувати, когось до війська заберуть, інші самі покинуть то. і пенси покинуть, скажуь, шо воно набуй їм не потрібне, тягнути за себе і за того хлопця. і так вже є, доволі масово. і є посади, на які аби кого з вулиці не візьмеш. зате марафон в пошані, футбол, цирк, хз що там ще. до такої ситуації потрібно з початку самого було не допустити, чи принаймні. за 2,5 роки відкатати механізм вже. перші скандали з цирками, футбольними клубами та ін. були вже давно, був час виправити. ну нічого, посидять значить в темряві, без тепла і води, без звязку, можливо якісь звивини додаткові від такого досвіду зявляться.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 25 жов, 2024 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Украинские военные уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса средней дальности "Бук-М3". Это было сделано благодаря средству за 500 долларов.
Как рассказали в СБС, на вражеское оружие из беспилотника был сброшен боеприпас стоимостью 500 долларов. Там отметили, что этот пример демонстрирует эффективность современных технологий, ведь стоимость "Бука" в полной комплектации оценивается примерно в 100 миллионов долларов.
"Спасибо другим подразделениям Сил обороны за четкое взаимодействие и координацию действий. Достигаем результата благодаря четкому планированию и использованию современных беспилотных систем", - говорится в сообщении.
В то же время портал Defense Express отмечает, что Вооруженные силы за последние три дня нанесли сокрушительные удары по двум установкам ЗРК "Бук-М3". Одна была уничтожена, а другая повреждена. ........... Следует также напомнить, что ранее украинские военные выслеживали "Бук" в основном с помощью HIMARS. Однако атака дронов свидетельствует о том, что такие же эффективные результаты можно достичь и с помощью более дешевых средств.
"Агрессивная война россии против Украины затрагивает Германию и Индию во многих отношениях. Никто не может закрывать глаза на этот конфликт. Поэтому я настоятельно выражаюсь за то, чтобы Индия выступала за долговременный и справедливый мир", - заявил Шольц.
По его словам, Германия приветствует готовность Индии "использовать крепкие связи со всеми сторонами, чтобы внести вклад в политическое разрешение конфликта". А также Берлин выступает в поддержку территориальной неприкосновенности Украины.
"Эта война, которая бурлит уже так долго и забирает так много жертв, должна наконец закончиться. Цельность и суверенитет Украины должны быть сохранены. За это мы и выступаем", - подчеркнул Шольц.