ЛАД написав:Мне сильно нравится, когда одни и те же люди сначала разгоняют хайп по поводу прокуроров и незаконно забронированных, а потом точно так же ругают владу за проверки. P.s. Будивельник, это к вам не относится. С вами можно спорить или соглашаться, но вы, по крайней мере, последовательны.
шось не побачив, щоб сильно "ругали за проверки" . ті хто розуміють, що до чого, переймаються не перевірками, а результатами, чи вірніше "результатами". коли, наприклад, як вже вище писали, енергетикам (чи газовикам, тепловиками, звязківцям, водоканалу і т.п., вибрати за бажанням) квоту зріжуть, а телемарафону залишать. коли без води, газу, ее, опалення, звязку і всього іншого будуть сидіти не лише тому, що обстріли, а й ще тому, чи навіть просто більше тому, , що буде просто нікому то все забезпечувати і обслуговувати, когось до війська заберуть, інші самі покинуть то. і пенси покинуть, скажуь, шо воно набуй їм не потрібне, тягнути за себе і за того хлопця. і так вже є, доволі масово. і є посади, на які аби кого з вулиці не візьмеш. зате марафон в пошані, футбол, цирк, хз що там ще. до такої ситуації потрібно з початку самого було не допустити, чи принаймні. за 2,5 роки відкатати механізм вже. перші скандали з цирками, футбольними клубами та ін. були вже давно, був час виправити. ну нічого, посидять значить в темряві, без тепла і води, без звязку, можливо якісь звивини додаткові від такого досвіду зявляться.
Як же миєтеся? - На річці. - А взимку? — Та скільки тієї зими?!
ЛАД написав:Хоча, дивлячись на звинувачення По в "зрадницьких" Мінських угодах, гадаю, що якби Зе наважився на якісь поступки Путіну (а для запобігання війни на якісь поступки, можливо, достатньо суттєві, піти прийшлось би) його б наші "активісти" скинули дуже швидко і не допомогли би "73%".
Так звісно, коли рік лив у вуха виборцям, що що якісь там угоди - це зрада національних інтересів, а війна продовжується тільки тому, що злочинна влада на ній наживається, і врешті-решт прийшов на цьому до влади, то які шанси пояснити виборцям, що ці нові угоди, із значно гіршими умовами -- це добре? Звісно, скинули б. Але ж мета була дорватися до влади, а не думати про можливі пастки для самого себе. Ну і, звісно, "хто завгодно, аби не Порошенко" також.
Винним, звісно, призначать саме Зеленського, всі шишки будуть на нього.
Так а це хіба не справедливо?
Я про готовність і бажання народу не на словах, а на ділі виборювати незалежність і йти заради цього на смерть і нестачі. Мільйони тих, що виїхали, часто навіть не з прифронтових, а з відносно безпечних місць, тому свідоцтво.
Мільйони повірили і владі і колективному Заходу, що супостата ось-ось буде спільними зусиллями повалено, і потрібно трохи перечекати.
В Харькове, во время проверки документов, произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК) и мужчиной. Начато досудебное расследование по факту возможных противоправных действий со стороны военнослужащих. ........Отмечается, что досудебное расследование осуществляется против военнослужащих Слободского районного ТЦК. .......Как рассказывают местные Telegram-канал, конфликт возник в присутствии правоохранителей. Мужчину, которого остановили для проверки документов, суд якобы ранее ошибочно признал погибшим после того, как он занимался эвакуацией людей в 2022 году. Сейчас же он пытается обжаловать это решение. ...... Несмотря на это, военные на блокпосту заявили, что он должен был явиться в ТЦК, из-за чего конфликт обострился.
budivelnik написав:Так заявили ж що відсоток заброньованих буде знижений з 100% до 70+80%...
Це Ви так шуткуєте? Ви ж розумієте важливість диспетчера чи монтера на високовольтних лініях? Особливо за теперішніх умов. Я ще розумію коли це білі комірці якім не дають бронь, але технарі, то зашкварний зашквар.
Я більше виробничник ніж продавець.. тому з такими речами не жартую. Це пропозицію комісії по аудиту....
можуть скоротити кількість заброньованих на критично важливих підприємствах, як от у військовій промисловості чи енергетиці, зі 100% до 70−90%" Джерело: https://censor.net/ua/n3516773
Моя пропозиція була і залишається незмінною 1 Економічне бронювання ТІЛЬКИ по одному (економічному) параметру 2 Якщо за базу брати податок з зарплати (14000 грн якщо з 35000) , то ДОЗВОЛИТИ як підприємству так і працівнику (який має нижчу зарплату) - доплатити до цільового рівня в тих 14000.. Тобто Є зарплата в 15000 , в якій 6000 грн це податки - підприємство або працівник доплачують ще 8000 і людина заброньована. 3 Якщо військові переживають що ВСІХ забронюють, то бронювання починати покроково Спочатку високий рівень сплат (наприклад від 20000 грн/місяць за людину) і так знижуючи на 1000 поступово щомісяця дійти до балансу який влаштує як економіку так і військових. (Ті хто погодились платити найвищу ціну зобовязані по ній сплачувати 3 місяці і тільки після цього можуть перейти на той рівень який буде на час переходу)
Игорь Алексеевич написав:........ Да и вообще как можно было ехать ген. секр. ООН на это зборище?
На этом "сборище" присутствовали крупнейшие державы - Китай и Индия, которые представляют чуть ли не половину населения Земли. Предъявите претензии им. Если бы их там не было, возможно, и Гутерриш не поехал бы.
При рукопожатии - так кланяться генсеку ООН перед преступником , мля это шо? Он обязан был сидеть на стуле и хуйло подойти к нему и наклонившись пожать руку.
З 1,5 млн знайшли 0,04 млн заброньованих з порушеннями..
То як Забронювати 1,5 млн , а потім перевірити і виявити що 0,04млн заброньовані не вірно - це успіх чи поразка?
Якщо наповнити ЗСУ - то якби малувато , є 6 млн тих хто не служить , стане 6,04 млн.... Якщо соціальна справедливість - так якихось 2,7% від перевірених це ні про що..я швидше повірю що це чергова кормушка ніж боротьба за справедливість..
за вашим же посиланням: "після аудиту, що триватиме до 15 листопада". 40 тисяч це не остаточно, перерахуєте після 15.11
budivelnik написав:Так заявили ж що відсоток заброньованих буде знижений з 100% до 70+80%...
Це Ви так шуткуєте? Ви ж розумієте важливість диспетчера чи монтера на високовольтних лініях? Особливо за теперішніх умов. Я ще розумію коли це білі комірці якім не дають бронь, але технарі, то зашкварний зашквар.
Я більше виробничник ніж продавець.. тому з такими речами не жартую. Це пропозицію комісії по аудиту....
можуть скоротити кількість заброньованих на критично важливих підприємствах, як от у військовій промисловості чи енергетиці, зі 100% до 70−90%" Джерело: https://censor.net/ua/n3516773
Моя пропозиція була і залишається незмінною 1 Економічне бронювання ТІЛЬКИ по одному (економічному) параметру 2 Якщо за базу брати податок з зарплати (14000 грн якщо з 35000) , то ДОЗВОЛИТИ як підприємству так і працівнику (який має нижчу зарплату) - доплатити до цільового рівня в тих 14000.. Тобто Є зарплата в 15000 , в якій 6000 грн це податки - підприємство або працівник доплачують ще 8000 і людина заброньована. 3 Якщо військові переживають що ВСІХ забронюють, то бронювання починати покроково Спочатку високий рівень сплат (наприклад від 20000 грн/місяць за людину) і так знижуючи на 1000 поступово щомісяця дійти до балансу який влаштує як економіку так і військових. (Ті хто погодились платити найвищу ціну зобовязані по ній сплачувати 3 місяці і тільки після цього можуть перейти на той рівень який буде на час переходу)
Можна ще простіше: якщо не бюджетник, якщо не держслужбовець і чи інши сісюн бюджетної сісі (пенсії, субсидії і т.п. "неоплатний борг неньці") і сплачує податки та збори (ЄСВ+ПДФО+ЄП+ВП+земельний податок+податок з нерухомості + ...) в еквіваленті більше чим в середньому пересічений (9675грн. при сер. з.п. 21К5 грн і 22% ЄСВ, 5% ВП, 18% ПДФО) по Україні, то бронь.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 25 жов, 2024 19:06, всього редагувалось 3 разів.