З 1,5 млн знайшли 0,04 млн заброньованих з порушеннями..
То як Забронювати 1,5 млн , а потім перевірити і виявити що 0,04млн заброньовані не вірно - це успіх чи поразка?
Якщо наповнити ЗСУ - то якби малувато , є 6 млн тих хто не служить , стане 6,04 млн.... Якщо соціальна справедливість - так якихось 2,7% від перевірених це ні про що..я швидше повірю що це чергова кормушка ніж боротьба за справедливість..
за вашим же посиланням: "після аудиту, що триватиме до 15 листопада". 40 тисяч це не остаточно, перерахуєте після 15.11
Без проблем. Можу поставити пляшку коньяку що знайдуть максимум 0,3 млн ...тобто тих самих 20% що й інвалідів серед прокурорів... Але 40 000 це зміна з 6 млн на 6,04 млн 200 000 це зміна з 6млн на 6,2 млн Як на мене - ефективність буде =0, особливо якщо врахувати СКІЛЬКИ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ і часу чиновників буде на це витрачено.
budivelnik написав:https://censor.net/ua/news/3516773/audyt_bronyuvannya_vyyavyly_40_tys_porushen Отже Написали чудовий закон по якому справедливіше далі нікуди забронювали 1,5 млн осіб Після скандалу з інвалідами в прокуратурі, побачивши що хайпу надовго не вистарчило взялись перевіряти бронювання... З 1,5 млн знайшли 0,04 млн заброньованих з порушеннями.. Можна й далі співати ОДУ найсправедливішому... але є маленький негаразд 4 млн оновило данні в Резерв+ 1,5-2 млн не оновило данні в Резерв+ з них напевно 0,8 млн за кордоном(виїхали не законно)
То як Забронювати 1,5 млн , а потім перевірити і виявити що 0,04млн заброньовані не вірно - це успіх чи поразка?
Бо я так і не зрозумів, яка мета ставилась для цієї перевірки... Якщо наповнити ЗСУ - то якби малувато , є 6 млн тих хто не служить , стане 6,04 млн.... Якщо соціальна справедливість - так якихось 2,7% від перевірених це ні про що..я швидше повірю що це чергова кормушка ніж боротьба за справедливість..
А от як відволікання населення від реальних проблем - що історія з прокурорами , що історя з заброньованими - виглядає досить правдоподібно.
Там є другий дуже цікавий момент: одним з критерієв критичності планують зробити розмір зарплатні на підприємстві від 19.000грн. Ніхто не буде заперечувати, що обленерго - підпр.критич.інф-ри. Але, якщо зайти на сайт мого обленерго, в розділі вакансії я бачу, що розмір зарплатні, що пропонують, для інженера 11 тис. грн., для електромонтажника 9 тис, для водія 7-8тис. У зе-влади буде як завжди: робимо правила, потім натягуємо їх на кожен окремий випадок (компанію) як сову на глобус. І без корупції)
І це у монополіста , як інші можуть платити більше?
ЛАД написав:Що до "посада Зе якби зобов'язувала намагатись зберегти народ", то я вже давно писав, що найбільша його помилка/провина, що він не зумів запобігти цій війні. Хоча, дивлячись на звинувачення По в "зрадницьких" Мінських угодах, гадаю, що якби Зе наважився на якісь поступки Путіну (а для запобігання війни на якісь поступки, можливо, достатньо суттєві, піти прийшлось би) його б наші "активісти" скинули дуже швидко і не допомогли би "73%".
По-перше не потрібно узагальнювати. Ось Пашинян війну програв і нічого. Залишився при владі, народ його підтримує(по-моєму). Якби ж "провина Зе" була тільки у цьому...
По-друге президент це все-таки не проста людина. В тяжкі часи потрібно не тільки думати про свій рейтинг(і свої амбіції) але і за країну. Ось приклад - фінська влада в 2СВ думала за народ тому зуміла викрутитись з дуже складної ситуації(точно гіршої за нашу). А у нас вибрали артиста...
ЛАД написав:Винним, звісно, призначать саме Зеленського, всі шишки будуть на нього.
Що значить "призначать"? А хто винен? Пушкін? Він керівник - він винен. Тим більше посада президента добровільна а не примусова, може в будь-який момент піти.
budivelnik написав:Я більше виробничник ніж продавець.. тому з такими речами не жартую. Це пропозицію комісії по аудиту....
можуть скоротити кількість заброньованих на критично важливих підприємствах, як от у військовій промисловості чи енергетиці, зі 100% до 70−90%" Джерело: https://censor.net/ua/n3516773
Моя пропозиція була і залишається незмінною 1 Економічне бронювання ТІЛЬКИ по одному (економічному) параметру 2 Якщо за базу брати податок з зарплати (14000 грн якщо з 35000) , то ДОЗВОЛИТИ як підприємству так і працівнику (який має нижчу зарплату) - доплатити до цільового рівня в тих 14000.. Тобто Є зарплата в 15000 , в якій 6000 грн це податки - підприємство або працівник доплачують ще 8000 і людина заброньована. 3 Якщо військові переживають що ВСІХ забронюють, то бронювання починати покроково Спочатку високий рівень сплат (наприклад від 20000 грн/місяць за людину) і так знижуючи на 1000 поступово щомісяця дійти до балансу який влаштує як економіку так і військових. (Ті хто погодились платити найвищу ціну зобовязані по ній сплачувати 3 місяці і тільки після цього можуть перейти на той рівень який буде на час переходу)
Можна ще простіше: якщо не бюджетник, якщо не держслужбовець і чи інши сісюн бюджетної сісі і сплачує податки та збори (ЄСВ+ПДФО+ЄП+земельний податок+податок з нерухомості + ...) в еквіваленті більше чим в середньому пересічений по Україні, то бронь.
Так не можна. Якщо сплачує в 1,5-2 рази більше ніж СЕРЕДНЬОСТАТИСТИЧНИЙ - це доцільно... Пояснення просте Воюють ті хто також були середньостатистичними, тому можна забронювати тільки тих, хто платить за СЕБЕ і за того ХТО ВОЮЄ...
andrijk777 написав:Цікаво. Як Строгість закону "хто сильніше той правий" нівелюється необов"язковістю його виконання? Ти хоч сам себе перечитуй час від часу.
Идет Лев. Смотрит, а на дороге, прямо в луже, Заяц, вдрызг пьяный, валяется. Он стал, значит, взывать к его совести: как не стыдно, мол, и т.д. А заяц спрашивает: — Ты кто? — Я — Лев, царь зверей! — Ну, вот, иди и командуй своими зверями, а нас, рыб, не трогай!
budivelnik написав:Я більше виробничник ніж продавець.. тому з такими речами не жартую. Це пропозицію комісії по аудиту.... можуть скоротити кількість заброньованих на критично важливих підприємствах, як от у військовій промисловості чи енергетиці, зі 100% до 70−90%" Джерело: https://censor.net/ua/n3516773 Моя пропозиція була і залишається незмінною 1 Економічне бронювання ТІЛЬКИ по одному (економічному) параметру 2 Якщо за базу брати податок з зарплати (14000 грн якщо з 35000) , то ДОЗВОЛИТИ як підприємству так і працівнику (який має нижчу зарплату) - доплатити до цільового рівня в тих 14000.. Тобто Є зарплата в 15000 , в якій 6000 грн це податки - підприємство або працівник доплачують ще 8000 і людина заброньована. 3 Якщо військові переживають що ВСІХ забронюють, то бронювання починати покроково Спочатку високий рівень сплат (наприклад від 20000 грн/місяць за людину) і так знижуючи на 1000 поступово щомісяця дійти до балансу який влаштує як економіку так і військових. (Ті хто погодились платити найвищу ціну зобовязані по ній сплачувати 3 місяці і тільки після цього можуть перейти на той рівень який буде на час переходу)
Можна ще простіше: якщо не бюджетник, якщо не держслужбовець і чи інши сісюн бюджетної сісі і сплачує податки та збори (ЄСВ+ПДФО+ЄП+земельний податок+податок з нерухомості + ...) в еквіваленті більше чим в середньому пересічений по Україні, то бронь.
Так не можна. Якщо сплачує в 1,5-2 рази більше ніж СЕРЕДНЬОСТАТИСТИЧНИЙ - це доцільно... Пояснення просте Воюють ті хто також були середньостатистичними, тому можна забронювати тільки тих, хто платить за СЕБЕ і за того ХТО ВОЮЄ...
рахуй від зворотнього, якщо працюючих чоловік половина від рабсили, маєм 5 млн., ще від тих половина (думаю більше) різних "сісюнів", а від тих ще більше половини отримують менше сер. з.п. (бо середня це не медіанна), це максимум в ідеалі 1 млн броньованих, а скоріше за все, ще менше, так як на сер. зп. впливають зп. 1 млн. що в ЗСУ
ЛАД написав:На дороги тратиться всё равно придётся, а вот у пересичных много чего не будет.
а кто обещал что будут посадки? так не только сажать не начали старых так еще и сами начали красть. если бы реально сажать начали то деньги бы были. конфискацию никто не отменял у ворья.
Сажать и конфисковывать необходимо. Но тут я согласен с будивельником, что это не сильно повлияет на благосостояние общества в целом, добавит какие-то небольшие проценты. Денег всё равно не хватит. Как не хватало в Союзе одновременно на ракеты и бомбы и повышение благосостояния народа до западного уровня. Сильная обороноспособность стоит очень дорого. Это имеет значительно большее морально-политическое значение для общества. Возможно, меньше было бы разговоров "за что воевать?"
ЛАД написав: А государство Израиль с удовольствием жило бы в мире с соседями, если бы не лозунги "Палестина от моря до моря" и соответствующая политика.
вы почитайте истоки образования а тогда бросайтесь - они жили бы в мире. для затравки вам намекну - у нас в стране было много разговоров про то что нельзя продавать землю так как иностранцы скупят и украинцы уже будут жить не на своей земле. а теперь читайте что делали евреи.