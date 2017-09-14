Ой+ написав:Це при тому, що зараз величезний % нерухомості пустує.
так сейчас не советы что бы подселили туда где свободно.
Якщо з однієї родини забирають на війну, то з іншої можна одну з нерухомостей задіяти? Взагалі в нас війна показала, що безплатно роздача нерухомості була і є невиправданою. В тій же ФРН достатньо ресурсів державних та муніципальних, щоб прийняти мільйони чужих біженців, в нас державні діячі і діячки своїм рекомендували виїжджати подалі.
budivelnik написав:Так заявили ж що відсоток заброньованих буде знижений з 100% до 70+80%...
Це Ви так шуткуєте? Ви ж розумієте важливість диспетчера чи монтера на високовольтних лініях? Особливо за теперішніх умов. Я ще розумію коли це білі комірці якім не дають бронь, але технарі, то зашкварний зашквар.
Я більше виробничник ніж продавець.. тому з такими речами не жартую. Це пропозицію комісії по аудиту....
можуть скоротити кількість заброньованих на критично важливих підприємствах, як от у військовій промисловості чи енергетиці, зі 100% до 70−90%" Джерело: https://censor.net/ua/n3516773
Моя пропозиція була і залишається незмінною 1 Економічне бронювання ТІЛЬКИ по одному (економічному) параметру 2 Якщо за базу брати податок з зарплати (14000 грн якщо з 35000) , то ДОЗВОЛИТИ як підприємству так і працівнику (який має нижчу зарплату) - доплатити до цільового рівня в тих 14000.. ......
Не буду о "социальной справедливости", "войне бедных за богатых" и пр. Но как такое "Економічне бронювання ТІЛЬКИ по одному (економічному) параметру" согласовать с тем, что, как пишет whois2010 (viewtopic.php?p=5782275#p5782275),
Ніхто не буде заперечувати, що обленерго - підпр.критич.інф-ри. Але, якщо зайти на сайт мого обленерго, в розділі вакансії я бачу, що розмір зарплатні, що пропонують, для інженера 11 тис. грн., для електромонтажника 9 тис, для водія 7-8тис.
Их забронировать не удастся, а они критически необходимы. Но ни у них не хватит зарплат для "экономического бронирования", ни облэнерго не сможет за них заплатить. И таких ситуаций много, не только в облэнерго.
ЛАД написав:Що до "посада Зе якби зобов'язувала намагатись зберегти народ", то я вже давно писав, що найбільша його помилка/провина, що він не зумів запобігти цій війні. Хоча, дивлячись на звинувачення По в "зрадницьких" Мінських угодах, гадаю, що якби Зе наважився на якісь поступки Путіну (а для запобігання війни на якісь поступки, можливо, достатньо суттєві, піти прийшлось би) його б наші "активісти" скинули дуже швидко і не допомогли би "73%".
По-перше не потрібно узагальнювати. Ось Пашинян війну програв і нічого. Залишився при владі, народ його підтримує(по-моєму).
Протесты против него после поражения были очень сильные и в 2021, и в 2022, и в 2023. И он уходил в отставку. Как ему удалось опять победить и вернуться к власти, судить не берусь, не настолько следил за ситуацией. Для нас это не особо интересно и никак не влияло на наше положение, Армения на мировой арене маленькая и достаточно незначительная страна.
Якби ж "провина Зе" була тільки у цьому...
Как по мне, то это основная его ошибка/вина.
По-друге президент це все-таки не проста людина. В тяжкі часи потрібно не тільки думати про свій рейтинг(і свої амбіції) але і за країну. Ось приклад - фінська влада в 2СВ думала за народ тому зуміла викрутитись з дуже складної ситуації(точно гіршої за нашу).
Какую "складну ситуацію" вы имеете ввиду - в 1939-40 или в 1944? Если в 1939-40, то они таки отдали не малую часть своей территории и не кричали о "нерушимости границ1921" и о том, что нельзя уступать агрессору. Если о 1944, то там ещё проще. Благодаря своевременному выходу из войны в сентябре 1944 Финляндия отделалась относительно благополучно - она не была оккупирована. Но, тем не менее, она выплатила СССР репарации в сумме 300 миллионов долларов США, окончательно отказалась от своих прав на Карелию, уступила район Петсамо (Печенга), продала небольшой участок земли в Лапландии. И
В апреле 1948 года Финляндия заключила с Советским Союзом Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Благодаря ему стабилизировались отношения между двумя странами на основе сохранения суверенитета Финляндии при подчинении своей внешней политики интересам СССР. Так, при голосованиях в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН делегация Финляндии голосовала либо солидарно с делегацией СССР, либо воздерживалась от голосования.
ЛАД написав:Винним, звісно, призначать саме Зеленського, всі шишки будуть на нього.
Що значить "призначать"? А хто винен? Пушкін? Він керівник - він винен. Тим більше посада президента добровільна а не примусова, може в будь-який момент піти.
"Уйти" после начала войны практически эквивалентно "предать". Вы не представляете себе ситуацию, в которой от керівника результат не очень зависит? Много зависело от Саакашвили после начала войны 2008? Но там хоть его вина, что он её начал.
budivelnik написав:1 Економічне бронювання ТІЛЬКИ по одному (економічному) параметру 2 Якщо за базу брати податок з зарплати (14000 грн якщо з 35000) , то ДОЗВОЛИТИ як підприємству так і працівнику (який має нижчу зарплату) - доплатити до цільового рівня в тих 14000.. Тобто Є зарплата в 15000 , в якій 6000 грн це податки - підприємство або працівник доплачують ще 8000 і людина заброньована. 3 Якщо військові переживають що ВСІХ забронюють, то бронювання починати покроково Спочатку високий рівень сплат (наприклад від 20000 грн/місяць за людину) і так знижуючи на 1000 поступово щомісяця дійти до балансу який влаштує як економіку так і військових. (Ті хто погодились платити найвищу ціну зобовязані по ній сплачувати 3 місяці і тільки після цього можуть перейти на той рівень який буде на час переходу)
если бы я работал дворником на минималку то я бы тебя послал куда подальше. сказав что мои две руки и две ноги могут при любой власти мести тротуар. а вот ты успешный иди и защищай государство которое дает тебе возможность быть успешным.
ЛАД написав:Читал Ветхий Завет. Тору, думаю, и Вы не читали (она вообще-то на древнееврейском, который вы вряд ли знаете, но и переводы вы вряд ли читали). Да, там всё просто и понятно: "Око за око, зуб за зуб" и никаких: "Подставь правую щёку".
Ходят слухи, что в Новом Завете речь идет о левой щеке, которую надо подставить после удара по правой. ) В этом моменте простота заканчивается. Было бы просто, если ударяющий левша. Левой рукой он наносит удар по правой щеке стоящего перед ним. Но подавляющая часть человечества правши. Попробуйте нанести удар (пощечину) правой рукой в правую щеку стоящего перед вами. Удобно ? Так почему удар наносится по правой щеке ?