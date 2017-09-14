Vadim_ написав:При рукопожатии - так кланяться генсеку ООН перед преступником , мля это шо? Он обязан был сидеть на стуле и хуйло подойти к нему и наклонившись пожать руку.
не раз замечал что именно так пожимает руку подчиненный своего начальника (боса от которого зависит должность) так что он просто подсознательно вскрылся )
Поправьте, если ошибаюсь, но мне кажется, что должность генсека ООН -- это что-то вроде переходящего вымпела, поочерёдно достающегося представителям разных стран просто по факту, чтобы никто не ушёл обиженным. А уж какого представителя делегировали от страны -- это как-бы выбор этой страны, и даже если у исполнительных органов ООН и есть полномочия этот выбор изменить, это серьёзный политический скандал. И, разумеется, у России с бюджетом на оптовую покупку зарубежных политических деятелей гораздо больше влияния на этих гутеришей, чем у остального мира вместе взятого.
ЛАД написав:На дороги тратиться всё равно придётся, а вот у пересичных много чего не будет.
а кто обещал что будут посадки? так не только сажать не начали старых так еще и сами начали красть. если бы реально сажать начали то деньги бы были. конфискацию никто не отменял у ворья.
Сажать и конфисковывать необходимо. Но тут я согласен с будивельником, что это не сильно повлияет на благосостояние общества в целом, добавит какие-то небольшие проценты. Денег всё равно не хватит. Как не хватало в Союзе одновременно на ракеты и бомбы и повышение благосостояния народа до западного уровня. Сильная обороноспособность стоит очень дорого. Это имеет значительно большее морально-политическое значение для общества. Возможно, меньше было бы разговоров "за что воевать?"
whois2010 написав:
Існують законодавчі прогалини,що створюють умови для отримання пенсій у підвищених розмірах, зокрема, пенсіонерам, що були військовослужбовцями силових структур та особам, які проживають у радіоактивно забрудненій місцевості. Підвищення пенсій цим категоріям за рішеннями судів призвели до додаткового навантаження на бюджет ПФУ у розмірі 66,5 млрд грн у рік. Крім того, перелік зон радіоактивного забруднення давно застаріли, а випадки реєстрації до 30 пенсіонерів за однією адресою на цих територіях не є поодинокими.
от вы умеете в сторону тему увести. речь была за то где взять деньги для проектов. сколько там на проект "Нептун" потрачено не найдете? что бы сравнить на что нам хватит а на что нет. и это только один ПФУ. а если у них конфисковать все - то там поболе будет. или думаете они церковные мыши?