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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10592105931059410595

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 77
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:37

Це типу якщо-що то винен "нарід"?

"Не я Президент, мы все, вы каждый - Президент!" (с) (2019 год)

Українців залучать до розробки внутрішнього Плану перемоги, – Зеленський.

Також президент доручив створити «технологічний формат» Ставки, де пріоритетом будуть дрони, зокрема ті, що здатні перехоплювати «шахеди».
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:русские машины новых моделей тоже встречаются
Отжали в Курске))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:38

  andrijk777 написав:
  fler написав:Коли ви зрозумієте, що від Зе нічого не залежить? Все вирішується в США.

Прекрасно. Лишилось тільки зрозуміти що хоче США.
Чому ви не припускаєте що США не хоче відновлення територіальної цілісності України, як мінімум не хоче за це платити?

Якщо від президента нічого не залежить, тобто відсутня незалежність, суверенітет, то чому б просто не стати штатами Америки? Яка різниця?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:54

  tester7336 написав:
  Vadim_ написав:При рукопожатии - так кланяться генсеку ООН перед преступником , мля это шо?
Он обязан был сидеть на стуле и хуйло подойти к нему и наклонившись пожать руку.


не раз замечал что именно так пожимает руку подчиненный своего начальника (боса от которого зависит должность)
так что он просто подсознательно вскрылся )

Поправьте, если ошибаюсь, но мне кажется, что должность генсека ООН -- это что-то вроде переходящего вымпела, поочерёдно достающегося представителям разных стран просто по факту, чтобы никто не ушёл обиженным. А уж какого представителя делегировали от страны -- это как-бы выбор этой страны, и даже если у исполнительных органов ООН и есть полномочия этот выбор изменить, это серьёзный политический скандал. И, разумеется, у России с бюджетом на оптовую покупку зарубежных политических деятелей гораздо больше влияния на этих гутеришей, чем у остального мира вместе взятого.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:57

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:На дороги тратиться всё равно придётся, а вот у пересичных много чего не будет.


а кто обещал что будут посадки?
так не только сажать не начали старых так еще и сами начали красть.
если бы реально сажать начали то деньги бы были.
конфискацию никто не отменял у ворья.

Сажать и конфисковывать необходимо.
Но тут я согласен с будивельником, что это не сильно повлияет на благосостояние общества в целом, добавит какие-то небольшие проценты. Денег всё равно не хватит. Как не хватало в Союзе одновременно на ракеты и бомбы и повышение благосостояния народа до западного уровня. Сильная обороноспособность стоит очень дорого.
Это имеет значительно большее морально-политическое значение для общества. Возможно, меньше было бы разговоров "за что воевать?"


  whois2010 написав:
Існують законодавчі прогалини,що створюють умови для отримання пенсій у підвищених розмірах, зокрема, пенсіонерам, що були військовослужбовцями силових структур та особам, які проживають у радіоактивно забрудненій місцевості. Підвищення пенсій цим категоріям за рішеннями судів призвели до додаткового навантаження на бюджет ПФУ у розмірі 66,5 млрд грн у рік. Крім того, перелік зон радіоактивного забруднення давно застаріли, а випадки реєстрації до 30 пенсіонерів за однією адресою на цих територіях не є поодинокими.


от вы умеете в сторону тему увести. речь была за то где взять деньги для проектов.
сколько там на проект "Нептун" потрачено не найдете? что бы сравнить на что нам хватит а на что нет. и это только один ПФУ. а если у них конфисковать все - то там поболе будет. или думаете они церковные мыши?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:02

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:05

  tumos написав:Попробуйте нанести удар (пощечину) правой рукой в правую щеку стоящего перед вами. Удобно ?


спокойно. тыльной стороной снизу-вверх. обычно так кого нить в чувство приводят )))
tester7336
 
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