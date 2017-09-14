Vadim_ написав:При рукопожатии - так кланяться генсеку ООН перед преступником , мля это шо? Он обязан был сидеть на стуле и хуйло подойти к нему и наклонившись пожать руку.
не раз замечал что именно так пожимает руку подчиненный своего начальника (боса от которого зависит должность) так что он просто подсознательно вскрылся )
Поправьте, если ошибаюсь, но мне кажется, что должность генсека ООН -- это что-то вроде переходящего вымпела, поочерёдно достающегося представителям разных стран просто по факту, чтобы никто не ушёл обиженным. А уж какого представителя делегировали от страны -- это как-бы выбор этой страны, и даже если у исполнительных органов ООН и есть полномочия этот выбор изменить, это серьёзный политический скандал. И, разумеется, у России с бюджетом на оптовую покупку зарубежных политических деятелей гораздо больше влияния на этих гутеришей, чем у остального мира вместе взятого.
ЛАД написав:На дороги тратиться всё равно придётся, а вот у пересичных много чего не будет.
а кто обещал что будут посадки? так не только сажать не начали старых так еще и сами начали красть. если бы реально сажать начали то деньги бы были. конфискацию никто не отменял у ворья.
Сажать и конфисковывать необходимо. Но тут я согласен с будивельником, что это не сильно повлияет на благосостояние общества в целом, добавит какие-то небольшие проценты. Денег всё равно не хватит. Как не хватало в Союзе одновременно на ракеты и бомбы и повышение благосостояния народа до западного уровня. Сильная обороноспособность стоит очень дорого. Это имеет значительно большее морально-политическое значение для общества. Возможно, меньше было бы разговоров "за что воевать?"
whois2010 написав:
Існують законодавчі прогалини,що створюють умови для отримання пенсій у підвищених розмірах, зокрема, пенсіонерам, що були військовослужбовцями силових структур та особам, які проживають у радіоактивно забрудненій місцевості. Підвищення пенсій цим категоріям за рішеннями судів призвели до додаткового навантаження на бюджет ПФУ у розмірі 66,5 млрд грн у рік. Крім того, перелік зон радіоактивного забруднення давно застаріли, а випадки реєстрації до 30 пенсіонерів за однією адресою на цих територіях не є поодинокими.
от вы умеете в сторону тему увести. речь была за то где взять деньги для проектов. сколько там на проект "Нептун" потрачено не найдете? что бы сравнить на что нам хватит а на что нет. и это только один ПФУ. а если у них конфисковать все - то там поболе будет. или думаете они церковные мыши?
Vadim_ написав:При рукопожатии - так кланяться генсеку ООН перед преступником , мля это шо? Он обязан был сидеть на стуле и хуйло подойти к нему и наклонившись пожать руку.
не раз замечал что именно так пожимает руку подчиненный своего начальника (боса от которого зависит должность) так что он просто подсознательно вскрылся )
Поправьте, если ошибаюсь, но мне кажется, что должность генсека ООН -- это что-то вроде переходящего вымпела, поочерёдно достающегося представителям разных стран просто по факту, чтобы никто не ушёл обиженным. А уж какого представителя делегировали от страны -- это как-бы выбор этой страны, и даже если у исполнительных органов ООН и есть полномочия этот выбор изменить, это серьёзный политический скандал. И, разумеется, у России с бюджетом на оптовую покупку зарубежных политических деятелей гораздо больше влияния на этих гутеришей, чем у остального мира вместе взятого.
ну мы же не знаем всего. может для него что то намного важнее чем эта должность.
Усик запропонував Трампу доказати свій вплив на Путіна. Після цього його аккаунт у Х обмежили
Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександр Усик звернувся до кандидата в президенти США Дональда Трампа з проханням допомогти звільнити українських військовополонених. Про це боксер повідомив у соцмережі X.
Усик закликав стендапера та ведучого подкасту Джо Рогана передати його послання Трампу.
“Дорогий Джо Роган, не міг би ти звернутися до Дональда Трампа, коли він з’явиться у твоєму подкасті: якщо пан президент настільки впевнений у своєму впливі на Путіна, чи міг би він негайно допомогти звільнити захисників Азовсталі й усіх українців з російського полону? Час має важливе значення. З повагою – Олександр”, – написав він.
Водночас блогер Ігор Лаченков звернув увагу, що після звернення Усика до Трампа його сторінка стала недоступною для пошуку з іноземних облікових записів.
tester7336 написав:Усик запропонував Трампу доказати свій вплив на Путіна. Після цього його аккаунт у Х обмежили
Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександр Усик звернувся до кандидата в президенти США Дональда Трампа з проханням допомогти звільнити українських військовополонених. Про це боксер повідомив у соцмережі X.
Усик закликав стендапера та ведучого подкасту Джо Рогана передати його послання Трампу.
“Дорогий Джо Роган, не міг би ти звернутися до Дональда Трампа, коли він з’явиться у твоєму подкасті: якщо пан президент настільки впевнений у своєму впливі на Путіна, чи міг би він негайно допомогти звільнити захисників Азовсталі й усіх українців з російського полону? Час має важливе значення. З повагою – Олександр”, – написав він.
Водночас блогер Ігор Лаченков звернув увагу, що після звернення Усика до Трампа його сторінка стала недоступною для пошуку з іноземних облікових записів.
щось зачастив він у скандалах, не закінчивши спортивну кар"єру починає політичну, на двох табуретках тримає рівновагу, може мером замість Віталі?
ЛАД написав:Их забронировать не удастся, а они критически необходимы.
Що краще 1 Один критерій чи пять комісій+цей самий критерій? 2 Я ж не кабмін Я вважаю що бронювати треба не по зарплаті а по персональному внеску в 20000 грн/місяць Якщо Кабмін хоче по зарплаті- то нехай краще подумає як підняти зарплату тим кого він хоче забронювати. 3 Якось дивно (по соціалістичному але в капкраїні) Виходить що податки це фігня... Головне де працюєш?
Питався, питаюсь і продовжую питати Чим податкові платежі від однієї галузі , для отримувачів цих платежей(військових ЗСУ чи замовлень на військових підприємствах) гірші від платежів в галузі яку комісія признала недостойною?
Я ж писав Тютюн - 75%+ податків в ціні Алкоголь-60+% податків в ціні... Але ж вони шкідливі. Давайте заборонимо.
ПС для дурника який пробує захищати по галузевій приналежності а - двірник який працює на мінімалку - або алканавт , або студент-аспіратн який пише кандидатську. Всі інші двірники менше 10000 грн не мають Якщо врахувати що для цього їм не потрібно було витрачати 5 років на вищу освіту, то ніби й не поганий варіант