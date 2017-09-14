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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10594105951059610597>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 77
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:59

Популізм -штука гарна, але ЗАВЖДИ погано закінчується....

Якщо подивитись на лідора, то в Бюджеті грошей хоч дупою жуй...
Тепер до 1 грудня роздати по 1000 грн КОЖНОМУ УКРАЇНЦЮ....
Але перед тим збільшити з 1,5% до 5% Військовий збір на КОЖНОГО офіційно працюючого
Прикинемо
Офіційно працюючих - 10 млн
Офіційно існуючих - 40 млн
1 *17000(середня по державі)*(5-1,5)%=+595 грн/місяць
Так як сімя це 4 особи+/- ( якщо сюди ще й старше покоління пенсіонерів зібрати)
То треба працюючому працювати всього 4*1000/595=7 місяців , щоб в грудні ЙОГО сімя отримала від піар-менеджера ці ж самі гроші.

І два питання
Перше - НАФУЯ
Друге - а гроші по 1000 грн будуть кожних півроку населенню повертати , бо якщо ні - то може тоді краще заявити що це з кожного збирають по 595/4=149 грн/місяць а не роздають по 1000
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 22:05

budivelnik

эра популизма только началась.
демография тут решает. миллионам избирателей-пенсионеров не нужны высокие материи, дайте пайку побольше. и это во всем мире
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 22:05

  budivelnik написав:Але перед тим збільшити з 1,5% до 5% Військовий збір на КОЖНОГО офіційно працюючого
...в грудні ЙОГО сімя отримала від піар-менеджера ці ж самі гроші...
Перше - НАФУЯ

Так ви самі відповіли. Гроші якими не можна платити військовим, стають грошима, якими можна платити військовим
dr_bastm
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 22:06

  tester7336 написав:
  ЛАД написав: А государство Израиль с удовольствием жило бы в мире с соседями, если бы не лозунги "Палестина от моря до моря" и соответствующая политика.


вы почитайте истоки образования а тогда бросайтесь - они жили бы в мире.
для затравки вам намекну - у нас в стране было много разговоров про то что нельзя продавать землю так как иностранцы скупят и украинцы уже будут жить не на своей земле.
а теперь читайте что делали евреи.

Я написал о сегодняшней ситуации.
Я не протестовал против продажи земли иностранцам.
"истоки образования" - уточните, что вы имеете ввиду, какие годы. Если что, то эмиграция евреев в Палестину началась ещё в конце 19 века, причём из Российской империи. Но, насколько знаю, силой землю у арабов не отбирали. Кроме войн, которых Израиль не начинал. Единственное исключение - Суэцкая война 1956-57, в которой никаких территориальных изменений у воюющих сторон не было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 22:10

  smdtranz написав:budivelnik

эра популизма только началась.
демография тут решает. миллионам избирателей-пенсионеров не нужны высокие материи, дайте пайку побольше. и это во всем мире

вибори-вибори ...
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 22:16

  Ой+ написав:
  tester7336 написав:
  Ой+ написав:Це при тому, що зараз величезний % нерухомості пустує.


так сейчас не советы что бы подселили туда где свободно.

Якщо з однієї родини забирають на війну, то з іншої можна одну з нерухомостей задіяти? Взагалі в нас війна показала, що безплатно роздача нерухомості була і є невиправданою. В тій же ФРН достатньо ресурсів державних та муніципальних, щоб прийняти мільйони чужих біженців, в нас державні діячі і діячки своїм рекомендували виїжджати подалі.

А как можно было сделать, кроме "безплатної роздачі нерухомості"?
Заставить людей платить государству за квартиры, которое им дало, в общем-то, другое государство? А рынок жилья создать было нужно. Хотя бы для того, чтобы избавиться от практики сложных обменов с неофициальными доплатами.
"В тій же ФРН" недостаточно ресурсов. Им пришлось строить временные городки и расселять людей по частным домам и квартирам - с согласия хозяев и с доплатой хозяевам. Но у них для этого достаточно финансовых ресурсов. Принудительно в частное жильё никого не подселяли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 22:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

в тюрьму не посадили ни единого казнокрада.
зато

Відправили за ґрати за ухилення від мобілізації: у Києві ухвалили перші 7 вироків військовозобов’язаним

Жителя Оболоні відправили за ґрати на 5 років. Ще одного чоловіка, але вже із Солом’янського району, засудили до 4 років тюрми.

Загалом покарали 7 чоловіків, ще 19 чекають на рішення суду.

Також відомо, що про підозру через ухилення від мобілізації вже повідомили 51 військовозобов’язаному
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 22:17

  dr_bastm написав:
  budivelnik написав:Але перед тим збільшити з 1,5% до 5% Військовий збір на КОЖНОГО офіційно працюючого
...в грудні ЙОГО сімя отримала від піар-менеджера ці ж самі гроші...
Перше - НАФУЯ
Так ви самі відповіли. Гроші якими не можна платити військовим, стають грошима, якими можна платити військовим
Вибори я розумію...
Але якщо з 500 000 можна зібрати ОФІЦІЙНО по нехай 15 000 грн/місяць додаткового збору за бронювання
500 000 * 15 000 =7,5 млрд грн місяць
То навіщо 6 млрд збирати з УСІХ працюючих?
10 000 000 * 17 000*(5-1,5)%=5,95млрд грн в місяць

500 000 - віддадуть 7,5 млрд/місяць і будуть ВДЯЧНІ владі і при цьому не критично погіршать свій стан
10 млн - віддадуть 5,95 млрд за рахунок погіршення свого фінансового стану і будуть незадоволенні рішеннями влади..

Напевно в піар-команді найвеличнішого затесався ворожий АгЕнт ( але навіть порохобот не ризикував би ситуацією в Державі, виходить пуйлобот дає підказки по популістичній політиці)
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 22:22

  Бетон написав:
  andrijk777 написав:
  fler написав:Коли ви зрозумієте, що від Зе нічого не залежить? Все вирішується в США.

Прекрасно. Лишилось тільки зрозуміти що хоче США.
Чому ви не припускаєте що США не хоче відновлення територіальної цілісності України, як мінімум не хоче за це платити?

Якщо від президента нічого не залежить, тобто відсутня незалежність, суверенітет, то чому б просто не стати штатами Америки? Яка різниця?

А США согласны? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 22:48

  tester7336 написав:...........
  whois2010 написав:........
Існують законодавчі прогалини,що створюють умови для отримання пенсій у підвищених розмірах, зокрема, пенсіонерам, що були військовослужбовцями силових структур та особам, які проживають у радіоактивно забрудненій місцевості. Підвищення пенсій цим категоріям за рішеннями судів призвели до додаткового навантаження на бюджет ПФУ у розмірі 66,5 млрд грн у рік. Крім того, перелік зон радіоактивного забруднення давно застаріли, а випадки реєстрації до 30 пенсіонерів за однією адресою на цих територіях не є поодинокими.

от вы умеете в сторону тему увести. речь была за то где взять деньги для проектов.
сколько там на проект "Нептун" потрачено не найдете? что бы сравнить на что нам хватит а на что нет. и это только один ПФУ. а если у них конфисковать все - то там поболе будет. или думаете они церковные мыши?

Вот вы умеете перекрутить!
У нас 1,3 млн. пенсионеров из 10,3 млн. получают пенсию свыше 10 тыс. грн. Ср. пенсия у них - 15 354 грн. (https://24tv.ua/economy/ru/vysokie-pensii-v-ukraine-skolko-chelovek-ih-poluchajut-jekonomika_n2664187). В итоге их пенсии за год составляют примерно 240 млрд. грн. из обшей суммы 861 млрд. - 28%. Давайте заберём? Сколько дополнительных денег появится! Сколько можно будет сделать за эти деньги!
Я говорил о незаконных доходах.
А вы переводите разговор на законно назначенные пенсии.
Вполне допускаю, что закон не верен/не справедлив. Но тогда надо добиваться его изменения, а не голословно обвинять людей и требовать "конфисковать все".
ЛАД
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