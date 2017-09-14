Популізм -штука гарна, але ЗАВЖДИ погано закінчується....
Якщо подивитись на лідора, то в Бюджеті грошей хоч дупою жуй... Тепер до 1 грудня роздати по 1000 грн КОЖНОМУ УКРАЇНЦЮ.... Але перед тим збільшити з 1,5% до 5% Військовий збір на КОЖНОГО офіційно працюючого Прикинемо Офіційно працюючих - 10 млн Офіційно існуючих - 40 млн 1 *17000(середня по державі)*(5-1,5)%=+595 грн/місяць Так як сімя це 4 особи+/- ( якщо сюди ще й старше покоління пенсіонерів зібрати) То треба працюючому працювати всього 4*1000/595=7 місяців , щоб в грудні ЙОГО сімя отримала від піар-менеджера ці ж самі гроші.
І два питання Перше - НАФУЯ Друге - а гроші по 1000 грн будуть кожних півроку населенню повертати , бо якщо ні - то може тоді краще заявити що це з кожного збирають по 595/4=149 грн/місяць а не роздають по 1000
ЛАД написав: А государство Израиль с удовольствием жило бы в мире с соседями, если бы не лозунги "Палестина от моря до моря" и соответствующая политика.
вы почитайте истоки образования а тогда бросайтесь - они жили бы в мире. для затравки вам намекну - у нас в стране было много разговоров про то что нельзя продавать землю так как иностранцы скупят и украинцы уже будут жить не на своей земле. а теперь читайте что делали евреи.
Я написал о сегодняшней ситуации. Я не протестовал против продажи земли иностранцам. "истоки образования" - уточните, что вы имеете ввиду, какие годы. Если что, то эмиграция евреев в Палестину началась ещё в конце 19 века, причём из Российской империи. Но, насколько знаю, силой землю у арабов не отбирали. Кроме войн, которых Израиль не начинал. Единственное исключение - Суэцкая война 1956-57, в которой никаких территориальных изменений у воюющих сторон не было.
Ой+ написав:Це при тому, що зараз величезний % нерухомості пустує.
так сейчас не советы что бы подселили туда где свободно.
Якщо з однієї родини забирають на війну, то з іншої можна одну з нерухомостей задіяти? Взагалі в нас війна показала, що безплатно роздача нерухомості була і є невиправданою. В тій же ФРН достатньо ресурсів державних та муніципальних, щоб прийняти мільйони чужих біженців, в нас державні діячі і діячки своїм рекомендували виїжджати подалі.
А как можно было сделать, кроме "безплатної роздачі нерухомості"? Заставить людей платить государству за квартиры, которое им дало, в общем-то, другое государство? А рынок жилья создать было нужно. Хотя бы для того, чтобы избавиться от практики сложных обменов с неофициальными доплатами. "В тій же ФРН" недостаточно ресурсов. Им пришлось строить временные городки и расселять людей по частным домам и квартирам - с согласия хозяев и с доплатой хозяевам. Но у них для этого достаточно финансовых ресурсов. Принудительно в частное жильё никого не подселяли.
budivelnik написав:Але перед тим збільшити з 1,5% до 5% Військовий збір на КОЖНОГО офіційно працюючого ...в грудні ЙОГО сімя отримала від піар-менеджера ці ж самі гроші... Перше - НАФУЯ
Так ви самі відповіли. Гроші якими не можна платити військовим, стають грошима, якими можна платити військовим
Вибори я розумію... Але якщо з 500 000 можна зібрати ОФІЦІЙНО по нехай 15 000 грн/місяць додаткового збору за бронювання 500 000 * 15 000 =7,5 млрд грн місяць То навіщо 6 млрд збирати з УСІХ працюючих? 10 000 000 * 17 000*(5-1,5)%=5,95млрд грн в місяць
500 000 - віддадуть 7,5 млрд/місяць і будуть ВДЯЧНІ владі і при цьому не критично погіршать свій стан 10 млн - віддадуть 5,95 млрд за рахунок погіршення свого фінансового стану і будуть незадоволенні рішеннями влади..
Напевно в піар-команді найвеличнішого затесався ворожий АгЕнт ( але навіть порохобот не ризикував би ситуацією в Державі, виходить пуйлобот дає підказки по популістичній політиці)
Існують законодавчі прогалини,що створюють умови для отримання пенсій у підвищених розмірах, зокрема, пенсіонерам, що були військовослужбовцями силових структур та особам, які проживають у радіоактивно забрудненій місцевості. Підвищення пенсій цим категоріям за рішеннями судів призвели до додаткового навантаження на бюджет ПФУ у розмірі 66,5 млрд грн у рік. Крім того, перелік зон радіоактивного забруднення давно застаріли, а випадки реєстрації до 30 пенсіонерів за однією адресою на цих територіях не є поодинокими.
от вы умеете в сторону тему увести. речь была за то где взять деньги для проектов. сколько там на проект "Нептун" потрачено не найдете? что бы сравнить на что нам хватит а на что нет. и это только один ПФУ. а если у них конфисковать все - то там поболе будет. или думаете они церковные мыши?
Вот вы умеете перекрутить! У нас 1,3 млн. пенсионеров из 10,3 млн. получают пенсию свыше 10 тыс. грн. Ср. пенсия у них - 15 354 грн. (https://24tv.ua/economy/ru/vysokie-pensii-v-ukraine-skolko-chelovek-ih-poluchajut-jekonomika_n2664187). В итоге их пенсии за год составляют примерно 240 млрд. грн. из обшей суммы 861 млрд. - 28%. Давайте заберём? Сколько дополнительных денег появится! Сколько можно будет сделать за эти деньги! Я говорил о незаконных доходах. А вы переводите разговор на законно назначенные пенсии. Вполне допускаю, что закон не верен/не справедлив. Но тогда надо добиваться его изменения, а не голословно обвинять людей и требовать "конфисковать все".