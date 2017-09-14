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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10594105951059610597

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 77
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 22:53

  budivelnik написав:
  dr_bastm написав:
  budivelnik написав:Але перед тим збільшити з 1,5% до 5% Військовий збір на КОЖНОГО офіційно працюючого
...в грудні ЙОГО сімя отримала від піар-менеджера ці ж самі гроші...
Перше - НАФУЯ
Так ви самі відповіли. Гроші якими не можна платити військовим, стають грошима, якими можна платити військовим
Вибори я розумію...
Але якщо з 500 000 можна зібрати ОФІЦІЙНО по нехай 15 000 грн/місяць додаткового збору за бронювання
500 000 * 15 000 =7,5 млрд грн місяць
То навіщо 6 млрд збирати з УСІХ працюючих?
10 000 000 * 17 000*(5-1,5)%=5,95млрд грн в місяць

500 000 - віддадуть 7,5 млрд/місяць і будуть ВДЯЧНІ владі і при цьому не критично погіршать свій стан
10 млн - віддадуть 5,95 млрд за рахунок погіршення свого фінансового стану і будуть незадоволенні рішеннями влади..

Очевидные же ответы: потому, что те 10 лямов сразу же хай поднимут "богатые опять откупаются".
А с 5ти процентов - с одной стороны копейки доп. трат, с другой стороны типа справедливость - все платят.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 23:10

  Wirująświatła написав:С 5й минуты

Шо? Весной таки выборы?
Залужный одевается исключительно в гражданский костюм, чтобы с демонизированным тцк пикселем не ассоциировали.
Порошенко вынес на руках тысячи ирпенцев и бучанцев в феврале 2024
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