budivelnik написав:Вибори я розумію...dr_bastm написав:Так ви самі відповіли. Гроші якими не можна платити військовим, стають грошима, якими можна платити військовим
Але якщо з 500 000 можна зібрати ОФІЦІЙНО по нехай 15 000 грн/місяць додаткового збору за бронювання
500 000 * 15 000 =7,5 млрд грн місяць
То навіщо 6 млрд збирати з УСІХ працюючих?
10 000 000 * 17 000*(5-1,5)%=5,95млрд грн в місяць
500 000 - віддадуть 7,5 млрд/місяць і будуть ВДЯЧНІ владі і при цьому не критично погіршать свій стан
10 млн - віддадуть 5,95 млрд за рахунок погіршення свого фінансового стану і будуть незадоволенні рішеннями влади..
Очевидные же ответы: потому, что те 10 лямов сразу же хай поднимут "богатые опять откупаются".
А с 5ти процентов - с одной стороны копейки доп. трат, с другой стороны типа справедливость - все платят.