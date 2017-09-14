budivelnik написав:Але перед тим збільшити з 1,5% до 5% Військовий збір на КОЖНОГО офіційно працюючого ...в грудні ЙОГО сімя отримала від піар-менеджера ці ж самі гроші... Перше - НАФУЯ
Так ви самі відповіли. Гроші якими не можна платити військовим, стають грошима, якими можна платити військовим
Вибори я розумію... Але якщо з 500 000 можна зібрати ОФІЦІЙНО по нехай 15 000 грн/місяць додаткового збору за бронювання 500 000 * 15 000 =7,5 млрд грн місяць То навіщо 6 млрд збирати з УСІХ працюючих? 10 000 000 * 17 000*(5-1,5)%=5,95млрд грн в місяць
500 000 - віддадуть 7,5 млрд/місяць і будуть ВДЯЧНІ владі і при цьому не критично погіршать свій стан 10 млн - віддадуть 5,95 млрд за рахунок погіршення свого фінансового стану і будуть незадоволенні рішеннями влади..
Очевидные же ответы: потому, что те 10 лямов сразу же хай поднимут "богатые опять откупаются". А с 5ти процентов - с одной стороны копейки доп. трат, с другой стороны типа справедливость - все платят.
Вовина тисяча. Шо? Весной таки выборы? Залужный одевается исключительно в гражданский костюм, чтобы с демонизированным тцк пикселем не ассоциировали. Порошенко вынес на руках тысячи ирпенцев и бучанцев в феврале 2024
ЛАД написав:Читал Ветхий Завет. Тору, думаю, и Вы не читали (она вообще-то на древнееврейском, который вы вряд ли знаете, но и переводы вы вряд ли читали). Да, там всё просто и понятно: "Око за око, зуб за зуб" и никаких: "Подставь правую щёку".
Ходят слухи, что в Новом Завете речь идет о левой щеке, которую надо подставить после удара по правой. ) В этом моменте простота заканчивается. Было бы просто, если ударяющий левша. Левой рукой он наносит удар по правой щеке стоящего перед ним. Но подавляющая часть человечества правши. Попробуйте нанести удар (пощечину) правой рукой в правую щеку стоящего перед вами. Удобно ? Так почему удар наносится по правой щеке ?
Есть и такое интересное объяснение:
«Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Матф.5:39). Чтобы понять эти слова, нужно знать, что в древнееврейском государстве существовал особый обычай, позволяющий выразить человеку свое презрение тому, кого этот человек не уважает. Наивысшей формой демонстрации презрения у древних евреев было нанесение удара ладонью по одной щеке, а потом тыльной стороной ладони по другой щеке. Если человек виновен в чем-либо и достоин публично выраженного ему презрения, и согласен с предъявленными ему обвинениями, то он должен смиренно подставить сперва одну, потом другую щеку. Этим действием человек показывает то, что признает свою вину, то, что заслужил презрение и покорно воспринимает эту унизительную процедуру. Если человек не виновен, он не должен подставлять второй щеки, а доказать свою невиновность и не заслуженность обвинений в презрении и неуважении к его личности.
Бетон написав:нормальная такая дырка в доме на соломенке. ни одной ночи без дронов. а где наша армия дронов? там дэ и мильярд дерев?
Израильская система ПВО значительно сильнее нашей. Тем не менее несколько дней назад прилетел дрон, который не сумели обнаружить. В результате 60 пострадавших и, не помню точно, кажется, 5 погибших. И это не массированная атака - всего было 4 дрона.
ЛАД написав:Их забронировать не удастся, а они критически необходимы.
Що краще 1 Один критерій чи пять комісій+цей самий критерій? 2 Я ж не кабмін Я вважаю що бронювати треба не по зарплаті а по персональному внеску в 20000 грн/місяць Якщо Кабмін хоче по зарплаті- то нехай краще подумає як підняти зарплату тим кого він хоче забронювати. 3 Якось дивно (по соціалістичному але в капкраїні) Виходить що податки це фігня... Головне де працюєш?
Питався, питаюсь і продовжую питати Чим податкові платежі від однієї галузі , для отримувачів цих платежей(військових ЗСУ чи замовлень на військових підприємствах) гірші від платежів в галузі яку комісія признала недостойною?
Я ж писав Тютюн - 75%+ податків в ціні Алкоголь-60+% податків в ціні... Але ж вони шкідливі. Давайте заборонимо.
ПС для дурника який пробує захищати по галузевій приналежності а - двірник який працює на мінімалку - або алканавт , або студент-аспіратн який пише кандидатську. Всі інші двірники менше 10000 грн не мають Якщо врахувати що для цього їм не потрібно було витрачати 5 років на вищу освіту, то ніби й не поганий варіант
1. Податки не фігня. 2. податкові платежі від однієї галузі нічим не гірші від платежів в галузі, яку комісія признала недостойною. 3. К чему о дворниках, не понял. С 10 000 его ни по зарплате, ни по "персональному внеску" забронировать не получится. 4. Вы так и не сказали, как забронировать критически важных работников (например, в облэнерго), у которых зарплаты невысокие и, по-видимому, денег на "персональний внесок" не найдётся. Надеюсь вы лучше меня понимаете, что поднять резко их зарплаты или доходы облэнерго (чтобы оно могло заплатить за работников) не получится. Точнее, можно - резким поднятием цен на энергию. Но сами понимаете... Так же и в других критически важных отраслях.
«Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Матф.5:39). Чтобы понять эти слова, нужно знать, что в древнееврейском государстве существовал особый обычай, позволяющий выразить человеку свое презрение тому, кого этот человек не уважает. Наивысшей формой демонстрации презрения у древних евреев было нанесение удара ладонью по одной щеке, а потом тыльной стороной ладони по другой щеке. Если человек виновен в чем-либо и достоин публично выраженного ему презрения, и согласен с предъявленными ему обвинениями, то он должен смиренно подставить сперва одну, потом другую щеку. Этим действием человек показывает то, что признает свою вину, то, что заслужил презрение и покорно воспринимает эту унизительную процедуру. Если человек не виновен, он не должен подставлять второй щеки, а доказать свою невиновность и не заслуженность обвинений в презрении и неуважении к его личности.