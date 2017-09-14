Ходят слухи, что в Новом Завете речь идет о левой щеке, которую надо подставить после удара по правой. ) В этом моменте простота заканчивается. Было бы просто, если ударяющий левша. Левой рукой он наносит удар по правой щеке стоящего перед ним. Но подавляющая часть человечества правши. Попробуйте нанести удар (пощечину) правой рукой в правую щеку стоящего перед вами. Удобно ? Так почему удар наносится по правой щеке ?

Читал Ветхий Завет.Тору, думаю, и Вы не читали (она вообще-то на древнееврейском, который вы вряд ли знаете, но и переводы вы вряд ли читали). Да, там всё просто и понятно: "Око за око, зуб за зуб" и никаких: "Подставь правую щёку".

«Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Матф.5:39). Чтобы понять эти слова, нужно знать, что в древнееврейском государстве существовал особый обычай, позволяющий выразить человеку свое презрение тому, кого этот человек не уважает. Наивысшей формой демонстрации презрения у древних евреев было нанесение удара ладонью по одной щеке, а потом тыльной стороной ладони по другой щеке. Если человек виновен в чем-либо и достоин публично выраженного ему презрения, и согласен с предъявленными ему обвинениями, то он должен смиренно подставить сперва одну, потом другую щеку. Этим действием человек показывает то, что признает свою вину, то, что заслужил презрение и покорно воспринимает эту унизительную процедуру. Если человек не виновен, он не должен подставлять второй щеки, а доказать свою невиновность и не заслуженность обвинений в презрении и неуважении к его личности.