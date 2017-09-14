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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10595105961059710598

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 77
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:05

Скільки разів за його службу я боялась писати ці слова, адже приводів було багато у Бахмуті, під Ізюмом. Звісно, фронт не для кожного.

Але гідність і людяність для кожного. Поливати брудом державу чи керівництво, не вдаривши пальцем до змін - не за це розплачуються життям інші. За кожною нашою диванною зневірою стоїть життя того, хто вірить, чия матір плаче вночі, коли чекає на сина"
https://www.rbc.ua/rus/styler/populyarna-spivachka-povidomila-zagibel-brata-1729687993.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:07

  budivelnik написав:двірник який працює на мінімалку - або алканавт , або студент-аспіратн який пише кандидатську. Всі інші двірники менше 10000 грн не мають
Якщо врахувати що для цього їм не потрібно було витрачати 5 років на вищу освіту, то ніби й не поганий варіант


ще раз для дурника якому корона передавила все що можна.
двірнику похрін на твоє самодовольство економічне.
він тебе нахрін пошле і скаже сам іди захищай себе. а не зрозумієш - так ще й зламає тобі щось щоб ти краще засвоїв.

ЗІ
і я так зрозумів ти вже 10К прирівняв до 35К? чи хто за двірника доплатить?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:22

  ЛАД написав:А вы переводите разговор на законно назначенные пенсии.
Вполне допускаю, что закон не верен/не справедлив. Но тогда надо добиваться его изменения, а не голословно обвинять людей и требовать "конфисковать все".


там вообще то написано не про все пенсии. а про доп нагрузку.
когда МСЕК выдает липовую справку и потом получают пенсию в суде это тоже по вашему "законно" ?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Погибла девочка 2009 г.р. в соломенском районе
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:31

  tumos написав:Если исходить из того, что наносящий удар - правша, то порядок ударов не соответствует цитате из Нового Завета. Первый удар по левой щеке и только второй по правой. ИМХО.


ну рука сначала у вас внизу.
потому идет снизу-вверх по правой щеке тыльной стороной и потом уже с размаху так как рука ушла вверх сверху-вниз уже внутренней частью по левой щеке.
так что все там продумано. и презрение и подача силовая. )))
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У них прокурорів-інвалідів нема, ну дікая отсталая діктатура"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Все уже видели, как тцк пацана задумывается газовым баллоном и стоят смеются как он задыхается?
Это тянет на МКС
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:48

  Бетон написав:Все уже видели, как тцк пацана задумывается газовым баллоном и стоят смеются как он задыхается?
Это тянет на МКС



тут в соседней ветке друг друга объявляют бомжом и выясняют, кто в какое окно срет

другой Украины у меня для вас нет))
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 01:02

smdtranz


выясняют, кто в какое окно срет


ІА , якого ми заслужили
Але це краще ніж його прогнози курса долара на літо. Бо тут «клініка» очевидна, а там дехто і повірив.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 01:06

  tester7336 написав:
  Ой+ написав:Це при тому, що зараз величезний % нерухомості пустує.


так сейчас не советы что бы подселили туда где свободно.


Я вообще в ужасе как на полном серьезе обсуждаются методы времен военного коммунизма. Ну вроде ж недавно было такое, всего сто лет назад, и помним чем кончилось...

katso
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