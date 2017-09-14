Скільки разів за його службу я боялась писати ці слова, адже приводів було багато у Бахмуті, під Ізюмом. Звісно, фронт не для кожного.
Але гідність і людяність для кожного. Поливати брудом державу чи керівництво, не вдаривши пальцем до змін - не за це розплачуються життям інші. За кожною нашою диванною зневірою стоїть життя того, хто вірить, чия матір плаче вночі, коли чекає на сина"
budivelnik написав:двірник який працює на мінімалку - або алканавт , або студент-аспіратн який пише кандидатську. Всі інші двірники менше 10000 грн не мають Якщо врахувати що для цього їм не потрібно було витрачати 5 років на вищу освіту, то ніби й не поганий варіант
ще раз для дурника якому корона передавила все що можна. двірнику похрін на твоє самодовольство економічне. він тебе нахрін пошле і скаже сам іди захищай себе. а не зрозумієш - так ще й зламає тобі щось щоб ти краще засвоїв.
ЗІ і я так зрозумів ти вже 10К прирівняв до 35К? чи хто за двірника доплатить?
ЛАД написав:А вы переводите разговор на законно назначенные пенсии. Вполне допускаю, что закон не верен/не справедлив. Но тогда надо добиваться его изменения, а не голословно обвинять людей и требовать "конфисковать все".
там вообще то написано не про все пенсии. а про доп нагрузку. когда МСЕК выдает липовую справку и потом получают пенсию в суде это тоже по вашему "законно" ?
tumos написав:Если исходить из того, что наносящий удар - правша, то порядок ударов не соответствует цитате из Нового Завета. Первый удар по левой щеке и только второй по правой. ИМХО.
ну рука сначала у вас внизу. потому идет снизу-вверх по правой щеке тыльной стороной и потом уже с размаху так как рука ушла вверх сверху-вниз уже внутренней частью по левой щеке. так что все там продумано. и презрение и подача силовая. )))