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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 жов, 2024 01:18
tester7336 написав: ЛАД написав:
А вы переводите разговор на законно
назначенные пенсии.
Вполне допускаю, что закон не верен/не справедлив. Но тогда надо добиваться его изменения, а не голословно обвинять людей и требовать "конфисковать все".
там вообще то написано не про все пенсии. а про доп нагрузку.
когда МСЕК выдает липовую справку и потом получают пенсию в суде это тоже по вашему "законно" ?
Доп. нагрузка согласно "рішеннями судів" - следовательно, законная.
Какая доп. нагрузка благодаря липовым справкам, я не знаю. И вы тоже.
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Додано: Суб 26 жов, 2024 01:23
katso написав: tester7336 написав: Ой+ написав:
Це при тому, що зараз величезний % нерухомості пустує.
так сейчас не советы что бы подселили туда где свободно.
Я вообще в ужасе как на полном серьезе обсуждаются методы времен военного коммунизма. Ну вроде ж недавно было такое, всего сто лет назад, и помним чем кончилось...
.....
Помним.
Но в условиях "экзистенциальной" войны или, без умных слов, войны за независимость это было бы оправданно. Но это не законно, а потому невозможно. К сожалению, это создаёт неразрешимые проблемы.
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Додано: Суб 26 жов, 2024 01:36
katso написав:
Я вообще в ужасе как на полном серьезе обсуждаются методы времен военного коммунизма. Ну вроде ж недавно было такое, всего сто лет назад, и помним чем кончилось...
оно то вроде частная собственность должна уважаться но готовы ли те кто остался с жильем через налоги помочь тем у кого оно разрушено?
а если и метров не дам и не помогу через налоги - не удивительно что впо едут домой в окупацию назад
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Додано: Суб 26 жов, 2024 02:04
Бетон написав:
то чому б просто не стати штатами Америки? Яка різниця?
З радістю. Я думаю за це б проголосувало 95% українців(при належній агітації, звичайно). Нажаль це нереально.
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