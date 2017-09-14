ЛАД написав:А вы переводите разговор на законно назначенные пенсии. Вполне допускаю, что закон не верен/не справедлив. Но тогда надо добиваться его изменения, а не голословно обвинять людей и требовать "конфисковать все".
там вообще то написано не про все пенсии. а про доп нагрузку. когда МСЕК выдает липовую справку и потом получают пенсию в суде это тоже по вашему "законно" ?
Доп. нагрузка согласно "рішеннями судів" - следовательно, законная. Какая доп. нагрузка благодаря липовым справкам, я не знаю. И вы тоже.
Ой+ написав:Це при тому, що зараз величезний % нерухомості пустує.
так сейчас не советы что бы подселили туда где свободно.
Я вообще в ужасе как на полном серьезе обсуждаются методы времен военного коммунизма. Ну вроде ж недавно было такое, всего сто лет назад, и помним чем кончилось... .....
Помним. Но в условиях "экзистенциальной" войны или, без умных слов, войны за независимость это было бы оправданно. Но это не законно, а потому невозможно. К сожалению, это создаёт неразрешимые проблемы.
katso написав:Я вообще в ужасе как на полном серьезе обсуждаются методы времен военного коммунизма. Ну вроде ж недавно было такое, всего сто лет назад, и помним чем кончилось...
оно то вроде частная собственность должна уважаться но готовы ли те кто остался с жильем через налоги помочь тем у кого оно разрушено? а если и метров не дам и не помогу через налоги - не удивительно что впо едут домой в окупацию назад
katso написав:Я вообще в ужасе как на полном серьезе обсуждаются методы времен военного коммунизма. Ну вроде ж недавно было такое, всего сто лет назад, и помним чем кончилось...
оно то вроде частная собственность должна уважаться но готовы ли те кто остался с жильем через налоги помочь тем у кого оно разрушено? а если и метров не дам и не помогу через налоги - не удивительно что впо едут домой в окупацию назад
100 років тому якраз ці методи і дали можливість перемогти тим, хто їх застосовував. Намистизація якось може бути, а власність недоторкана (до пори до часу). Ті, що служать, тут вже неодноразово піднімали питання, що хто не служить, значить і на захист власності не заслуговує. І навіть не потрібно ущільнювати, крупи мають по 30 об'єктів нерухомості, а скільки таких всього. Величезна к-ть нерухомості пустує, власники часто змилися в різний спосіб, як здогадуємся не все в законний, навіть якщо вироблені відповідні папери. І навіть не стоїть мова про конфіскацію - тимчасова мобілізація з певною компенсацією. Прошерстити ті міфологізовані 6 млн, що не оновили дані, яких лякали арештом нерухомості, вже напевно житла вистачить. Натомість влада хоче роздавати тисячу, якраз пам'ятаю перед війною роздавали тисячу за щеплення, зразу ж її і повернули на ЗСУ в моїй сім'ї. Тепер що очікує?
а начни отбирать, тут же появятся желающие нагреть на этом руки. Внезапно какая то чиновница станет переселенкой и наотбирает себе что получше. Как с инвалидностью и со всем остальным.
1. Вы не обратили внимание на площади? 14, 16, 17, 19, 32, 34 кв. м, ну и 3 проекта по 52, 57 и 69 кв.м. Я с мамой прожил в одинарке площадью 33 кв.м до 38 лет, потом ещё 5 лет в такой же с женой и ребёнком 7 лет + новорожденный. Жить, конечно, можно, но... Это жильё на 1-2 человек или временное. В Германии такое строят для всяких сирийских беженцев, ну и наших порой заселяли, временно. Но это не на продажу, а бесплатно. 2. Опять же, где на это государству взять деньги? 3. Кроме жилья людям нужна работа. Деньги на жизнь. Надеюсь, вы не думаете, что можно прожить за госпособие в 2000 на взрослого + 3000 на ребёнка.