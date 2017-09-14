Додано: Суб 26 жов, 2024 09:02

Wirująświatła написав: tester7336 написав: оно то вроде частная собственность должна уважаться но готовы ли те кто остался с жильем через налоги помочь тем у кого оно разрушено? оно то вроде частная собственность должна уважаться но готовы ли те кто остался с жильем через налоги помочь тем у кого оно разрушено? построить эконом жильё стоит копейки. вот 390 тыс без отделки +100 тыс минимальная отделка. причём в 390 уже сидит цена земли, коммуникации и прибыль застройщика.



https://vsekottedzhi.com.ua/complex/taunhausy-belgorod

https://vsekottedzhi.com.ua/complex/tau ... nstruction

переселенцу например можно дать кредит на 30 лет с компенсацией % это будет 1300 грн в месяц. Только вот государству оно нужно? как и сами люди (кроме судей, прокуроров и др. чиновников). Люди нужны только как дешевая раб сила с нулевыми правами.



а начни отбирать, тут же появятся желающие нагреть на этом руки. Внезапно какая то чиновница станет переселенкой и наотбирает себе что получше. Как с инвалидностью и со всем остальным. построить эконом жильё стоит копейки. вот 390 тыс без отделки +100 тыс минимальная отделка. причём в 390 уже сидит цена земли, коммуникации и прибыль застройщика.переселенцу например можно дать кредит на 30 лет с компенсацией % это будет 1300 грн в месяц. Только вот государству оно нужно? как и сами люди (кроме судей, прокуроров и др. чиновников). Люди нужны только как дешевая раб сила с нулевыми правами.а начни отбирать, тут же появятся желающие нагреть на этом руки. Внезапно какая то чиновница станет переселенкой и наотбирает себе что получше. Как с инвалидностью и со всем остальным.

1. Вы не обратили внимание на площади? 14, 16, 17, 19, 32, 34 кв. м, ну и 3 проекта по 52, 57 и 69 кв.м. Я с мамой прожил в одинарке площадью 33 кв.м до 38 лет, потом ещё 5 лет в такой же с женой и ребёнком 7 лет + новорожденный. Жить, конечно, можно, но...Это жильё на 1-2 человек или временное.В Германии такое строят для всяких сирийских беженцев, ну и наших порой заселяли, временно. Но это не на продажу, а бесплатно.2. Опять же, где на это государству взять деньги?3. Кроме жилья людям нужна работа. Деньги на жизнь. Надеюсь, вы не думаете, что можно прожить за госпособие в 2000 на взрослого + 3000 на ребёнка.