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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10596105971059810599

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 01:18

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:А вы переводите разговор на законно назначенные пенсии.
Вполне допускаю, что закон не верен/не справедлив. Но тогда надо добиваться его изменения, а не голословно обвинять людей и требовать "конфисковать все".


там вообще то написано не про все пенсии. а про доп нагрузку.
когда МСЕК выдает липовую справку и потом получают пенсию в суде это тоже по вашему "законно" ?

Доп. нагрузка согласно "рішеннями судів" - следовательно, законная.
Какая доп. нагрузка благодаря липовым справкам, я не знаю. И вы тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 01:23

  katso написав:
  tester7336 написав:
  Ой+ написав:Це при тому, що зараз величезний % нерухомості пустує.


так сейчас не советы что бы подселили туда где свободно.


Я вообще в ужасе как на полном серьезе обсуждаются методы времен военного коммунизма. Ну вроде ж недавно было такое, всего сто лет назад, и помним чем кончилось...
.....

Помним.
Но в условиях "экзистенциальной" войны или, без умных слов, войны за независимость это было бы оправданно. Но это не законно, а потому невозможно. К сожалению, это создаёт неразрешимые проблемы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 01:36

  katso написав:Я вообще в ужасе как на полном серьезе обсуждаются методы времен военного коммунизма. Ну вроде ж недавно было такое, всего сто лет назад, и помним чем кончилось...


оно то вроде частная собственность должна уважаться но готовы ли те кто остался с жильем через налоги помочь тем у кого оно разрушено?
а если и метров не дам и не помогу через налоги - не удивительно что впо едут домой в окупацию назад
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 02:04

  Бетон написав: то чому б просто не стати штатами Америки? Яка різниця?

З радістю. Я думаю за це б проголосувало 95% українців(при належній агітації, звичайно). Нажаль це нереально.
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 06:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tumos написав:Ходят слухи, что в Новом Завете речь идет о левой щеке, которую надо подставить после удара по правой. )

А за окном шел дождь и рота красноармейцев.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 07:06

  tester7336 написав:оно то вроде частная собственность должна уважаться но готовы ли те кто остался с жильем через налоги помочь тем у кого оно разрушено?
построить эконом жильё стоит копейки. вот 390 тыс без отделки +100 тыс минимальная отделка. причём в 390 уже сидит цена земли, коммуникации и прибыль застройщика.

https://vsekottedzhi.com.ua/complex/taunhausy-belgorod
https://vsekottedzhi.com.ua/complex/tau ... nstruction
переселенцу например можно дать кредит на 30 лет с компенсацией % это будет 1300 грн в месяц. Только вот государству оно нужно? как и сами люди (кроме судей, прокуроров и др. чиновников). Люди нужны только как дешевая раб сила с нулевыми правами.

а начни отбирать, тут же появятся желающие нагреть на этом руки. Внезапно какая то чиновница станет переселенкой и наотбирает себе что получше. Как с инвалидностью и со всем остальным.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 26 жов, 2024 07:14, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 07:09

  tester7336 написав:
  katso написав:Я вообще в ужасе как на полном серьезе обсуждаются методы времен военного коммунизма. Ну вроде ж недавно было такое, всего сто лет назад, и помним чем кончилось...

оно то вроде частная собственность должна уважаться но готовы ли те кто остался с жильем через налоги помочь тем у кого оно разрушено?
а если и метров не дам и не помогу через налоги - не удивительно что впо едут домой в окупацию назад

100 років тому якраз ці методи і дали можливість перемогти тим, хто їх застосовував.
Намистизація якось може бути, а власність недоторкана (до пори до часу). Ті, що служать, тут вже неодноразово піднімали питання, що хто не служить, значить і на захист власності не заслуговує. І навіть не потрібно ущільнювати, крупи мають по 30 об'єктів нерухомості, а скільки таких всього. Величезна к-ть нерухомості пустує, власники часто змилися в різний спосіб, як здогадуємся не все в законний, навіть якщо вироблені відповідні папери. І навіть не стоїть мова про конфіскацію - тимчасова мобілізація з певною компенсацією. Прошерстити ті міфологізовані 6 млн, що не оновили дані, яких лякали арештом нерухомості, вже напевно житла вистачить. Натомість влада хоче роздавати тисячу, якраз пам'ятаю перед війною роздавали тисячу за щеплення, зразу ж її і повернули на ЗСУ в моїй сім'ї. Тепер що очікує?
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 08:30

Ой+
Що таке "Намистизація"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 09:02

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:оно то вроде частная собственность должна уважаться но готовы ли те кто остался с жильем через налоги помочь тем у кого оно разрушено?
построить эконом жильё стоит копейки. вот 390 тыс без отделки +100 тыс минимальная отделка. причём в 390 уже сидит цена земли, коммуникации и прибыль застройщика.

https://vsekottedzhi.com.ua/complex/taunhausy-belgorod
https://vsekottedzhi.com.ua/complex/tau ... nstruction
переселенцу например можно дать кредит на 30 лет с компенсацией % это будет 1300 грн в месяц. Только вот государству оно нужно? как и сами люди (кроме судей, прокуроров и др. чиновников). Люди нужны только как дешевая раб сила с нулевыми правами.

а начни отбирать, тут же появятся желающие нагреть на этом руки. Внезапно какая то чиновница станет переселенкой и наотбирает себе что получше. Как с инвалидностью и со всем остальным.

1. Вы не обратили внимание на площади? 14, 16, 17, 19, 32, 34 кв. м, ну и 3 проекта по 52, 57 и 69 кв.м. Я с мамой прожил в одинарке площадью 33 кв.м до 38 лет, потом ещё 5 лет в такой же с женой и ребёнком 7 лет + новорожденный. Жить, конечно, можно, но...
Это жильё на 1-2 человек или временное.
В Германии такое строят для всяких сирийских беженцев, ну и наших порой заселяли, временно. Но это не на продажу, а бесплатно.
2. Опять же, где на это государству взять деньги?
3. Кроме жилья людям нужна работа. Деньги на жизнь. Надеюсь, вы не думаете, что можно прожить за госпособие в 2000 на взрослого + 3000 на ребёнка.
ЛАД
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