Додано: Суб 26 жов, 2024 10:05

flyman написав: ............

замітати листя, за мінімалку, тестери з ЛАДами не підуть,

як жити в хаті в селі та вести підсобне господарство також,

їм дай державну роботу по душі (щоб з.п. шла, і можна було щось порішати за бабло в ненапряг і щоб за це нічого не було), житло "як для столбовой дворянки" і ще щоб не "щімили язик". ............замітати листя, за мінімалку, тестери з ЛАДами не підуть,як жити в хаті в селі та вести підсобне господарство також,їм дай державну роботу по душі (щоб з.п. шла, і можна було щось порішати за бабло в ненапряг і щоб за це нічого не було), житло "як для столбовой дворянки" і ще щоб не "щімили язик".

Птица Говорун отличается умом и сообразительностью.Вы уже "замітаєте листя, за мінімалку"?1. Сколько людей нужно для того, чтобы "замітати листя"?2. Вы уже нашли свою филиппинку "за мінімалку"? Она вам родила ребёнка и вы его содержите "за мінімалку"?3. Вы когда-нибудь работали на предприятии? Стояли смену за станком (хотя бы подходили к нему)? Много там можно "порішати за бабло в ненапряг"?4. За "житло "як для столбовой дворянки" не спрашиваю, понимаю, что вам больше нравится и привычнее жить в подвале и онанировать на картинку с филиппинкой.5. "жити в хаті в селі та вести підсобне господарство" можно, конечно. Можно даже в пещере жить. Вот только в 21 веке государство, в котором масса людей "живе в хаті в селі та веде підсобне господарство" обречено на отсталость. Говорить об обороноспособности такого государства вообще не приходится. Да и существование в центре Европы вряд ли возможно. Скорее всего, оно быстро будет "освоено" соседями.Вас это, возможно, устраивает - лишь бы открыли границы и вы тут же сбежите в Польшу.